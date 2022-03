Otvorený list súdruhovi komunistovi L. Blahovi

Kedže mám obavy o Vašej schopnosti racionálne vnímať realitu, dovolím si Vám - vraj ako politológovi- podrobnejšie rozpísať, v čom sa mýlite, ak nechcem rovno povedať, že klamete. Pre Vaše lepšie pochopenie som to rozdelil do troch kapitol:

I. KAPITOLA

Tu je pár posledných výrokov z vašej strany, ktoré si dovolím komentovať:

- Rusko nenapadne Ukrajinu je to šírenie poplašnej správy, Rusko je mierumilovný štát! Vidíte, že Američania si vymýšľajú (17.2.2022)

- Zastavme vojnových štváčov, zradcov Slovenska, my chceme mier! 19.2.2022

- Národným záujmom SR je nebyť súčasťou konfliktu Ruska a USA 17.2.2022

- Odmietame americké základne na území SR

- Poslanci, ktorí podporujúci zmluvu s NATO sú zradcovia národa.

Komentár k vašim výrokom:

· K vašej prvej téze nemám komentár, iba to, že ste to boli vy, kto šíril poplašné a nenávistné postoje k ľuďom, ktorí upozorňovali na nebezpečenstvo agresie Ruska proti Ukrajine. A čo sa týka „mierumilovnosti“ Ruska venujem vám k tomu osobitnú kapitolu tohto otvoreného listu - pre vaše lepšie pochopenie histórie.

· Jediným štváčom ste práve vy a to bezprecedentnou obhajobou okupácie Krymu z r. 2014 s odôvodnením, že Krym bol vždy ruský. Tu chcem dodať, že ako politológ ste buď totálne nevzdelaný a nepoznáte históriu, alebo ste len obyčajný proruský troll! V prílohe vám prikladám mapu slobodnej a nezávislej Ukrajinskej socialistickej republiky uznanej na základe Parížskych mierových dohovorov po I. svet. vojne. Až po Občianskej vojne ju vaši Ruskí komunistickí kamaráti vojensky ovládli. Dodávam, že Ukrajina sa stala súčasťou cárskeho Ruska až v 18 storočí!

· O akom konflikte hovoríte? O tom, ktorý vyprovokoval Putin a robí tak od druhej Čečenskej vojny? (Abchádzko, Osetsko, Podnestersko a pod. Ale o tom ďalej.) A ako sa Slovensko zapájalo do tohto konfliktu? Toto je vaša typická chiméra: vy si v tej svojej marxistickej hlavičke niečo zmyslíte a potom hľadáte jej uplatnenie na verejnosti. To je typické pre komunistov: veď aj Husák bol buržoázny nacionalista, Stránsky bol sionistický špión, že?

· Odmietame americké základne na území SR. Odkiaľ ste vzali takú informáciu? Je to vaša obyčajná fabulácia, ak nechcem povedať, že zase typická komunistická lož. Nakoniec sa sám usvedčujete z vášho falošného postoja. Pozrite si, prosím, nasledujúci link, kde v zahraničnom výbore spolu s ministrom Lajčákom obhajujete zmluvu s USA. Klasická ukážka vášho klamstva, demagógie, šírenia nenávisti a zloby. Snáď nechcete vyhovieť Putinovej požiadavke, aby sa armády NATO stiahli na hranice pred r. 1997?? Slovenská armáda je súčasťou NATO. Kam sa má stiahnuť? Do ČR a potom s ňou do Nemecka? A uvoľniť Rusom napadnúť nás? https://fb.watch/bChrj0JC2H/

· Na FCB ste zavesili zoznam „zradcov“ Slovenska, ktorí boli za zmluvu s USA. Prečo ste sa tam nedopísali? Veď aj Vy ste ju podporovali! Prečo ste nebojovali proti nej, keď Ficova a Pelegriniho vláda ju začali vyjednávať? Prečo sa išiel Fico aj Pelegrini klaňať americkým prezidentom, prečo obaja vykrikovali, že SR je verný spojenec USA a NATO? Dnes už to neplatí len preto, že nie ste u koryta? Alebo je pre vás ľahšie atakovať najnižšie pudy človeka a vyvolávať nenávisť u ľudí? Aby ste si osviežili pamäť prikladám ďalšie video,. Kde sa môžete presvedčiť o svoje vlastnej aj Ficovej a Pelegriniho falošnosti: https://fb.watch/bCaXLgrTEc/

II. KAPITOLA

Opakovane ste tvrdili, že Rusko je mierumilovný partner a nechce vojnu. Konštatujem, že buď neviete či nerozumiete tomu o čom hovoríte, alebo vedome klamete a zavádzate. Neviem, čo je horšie.

Dovolím si upriamiť vašu pozornosť na historickú „mierumilovnosť“ Ruska:

1. Keď sa v r. 1956 chceli Maďari vytrhnúť z Ruského komunistického jarma, Rusi vojensky obsadili Maďarsko a pozatvárali tisícky ľudí.

2. Rok 1968 a Československo vám nemusím pripomínať. A opäť boli represie!

3. Rok 1979 napadnutie Afganistanu. V dôsledku hrubej, ničím nevyprokovanej agresie tam vzniklo teroristické talibanské hnutie.

4. 1992 Podnestersko sa s podporou Ruska osamostatnilo od Moldavka. Nikým neuznaný štát (okrem Ruska, Abchádzka a Osetska) „hostí“ Ruskú armádu v počte cca 2.500 vojakov s plnou výzbrojou.

5. Rok 1994 Vojna v Čečensku. „Mierumilovní“ Rusi „oslobodzovali“ Čečencov od „teroristov“. Vojna trvala 10 rokov, zomrelo viac ako 25 tis. civilistov. Čečensko nemalo právo na samourčenie?

6. Rok 2008 Gruzínsko: Osetsko je dodnes okupované územie Gruzínska Rusmi. Tam Rusi uznávajú právo na sebaurčenie na rozdiel od Čečny. Rovnako je to s Abchádzkom.

7. 2014 Krym: hrubé porušenie medzinárodného práva, ktoré ste vy ani slovom neodsúdili. Naviac: Rusi sa v roku 1994 zaviazali spolu s USA, VB a Francúzskom k nedotknuteľnosti hraníc Ukrajiny, výmenou za balistické a jadrové zbrane!!!! Inými slovami Ak by USA, FR, a VB mali dodržať svoj záväzok, museli by brániť Ukrajinu pred Ruskou inváziou a okupáciou! Detto tzv. LDR a DLR. (ak viete čo to je)

8. Invázia na Ukrajinu: snáď je vám jasné že to je nielen porušenie medzinárodného práva a záväzkov Ruska voči Ukrajine, ale aj najväčší vojenský konflikt, agresia v Európe od konca druhej svetovej vojny! Začalo ju imperialistické Rusko, s akým eufemizmom: „denacifikácia“ !? Vy ste ešte dva dni pred začatím vojny hovorili že chcete mier, nechcete vojnu a že Rusi nemajú dôvod napadnúť Ukrajinu a že je to len štvanie západu! Strašný omyl politológa! Alebo vaša úmyselná lož a snaha chrániť imperiálnu mocnosť: Rusko.

9. Pripomeniem vám ešte niekoľko „mierumilovných“ akcii Ruska:

· Druhá svetová vojna by asi nezačala, nebyť zmluvy Ribentrop/Molotov. Na základe nej Rusi napadli a okupovali východné Poľsko a Fínsku Karéliu. Povraždili v Katyni celú Poľskú generalitu.

· Od 23. júna 1948 do 12. mája 1949 Rusko blokovalo západný Berlín. Len letecký most USA tomu zabránil. (ak mi chcete tvrdiť, že to nebolo Rusko, ale ZSSR tak ste zase mimo. V bývalom ZSSR museli všetky tzv. „republiky“ kvákať to, čo chcel Kremeľ - teda Rusi)

· Keď Juhoslovanský prezident Tito odmietol prijať Ruský komunistický a ekonomický model a odmietol prijať „sovietsky“ model komunizmu, stal sa zrazu Tito nepriateľom a posluhovačom západu. (To, že Stalin bol Gruzínec nič nemení na podstate veci. Pozrite si noviny tých rokov!!!)

· Keď v r. 1953 vo vtedajšej -Rusmi obsadenej NDR- robotníci (všimnite si, že to boli robotníci, nie amíci) začali v Berlíne, Lipsku a Drážďanoch štrajkovať a organizovať stávkové výbory s požiadavkou zjednotenie Nemecka, vtedy do ulíc vtrhli ruské tanky a rozprášili robotnícke štrajky. Následne bol vyhlásený mimoriadny stav a tisícky ľudí boli pozatváraní.

Mohol by som tu dodať Vaše teatrálne až cirkusantské vyjadrenia: „Rusko nikdy nenapadne spriatelenú Ukrajinu, prečo by to urobilo??“ Odpoveď je jasná: lebo je imperialistický štát. Lebo Putin

Po toľkých extrémnych prípadoch agresívnej a imperialistickej politiky Ruska chcete hovoriť, o mierumilovnom Rusku? Máte zdravý úsudok, alebo vás Rusi platia za tie šialené posty na FCB a inde???

Mohol by som tu dodať Vaše teatrálne až cirkusantské vyjadrenia: „Rusko nikdy nenapadne spriatelenú Ukrajinu, prečo by to urobilo??“ (20.2.2022)

III. KAPITOLA

Keďže stále operujete bombardovaním Juhoslávie zo strany USA, dovolím si vám osviežiť pamäť, lepšie povedané doučiť vás trochu o nedávnej histórii, keď ste ešte v tom čase odierali školské lavice: Pre zjednodušenie: USA nikdy nebombardovali Juhosláviu. Vy si totálne pletiete, Juhosláviu so Srbskom. V čase bombardovania Srbska už Juhoslávia neexistovala!! To ste naozaj taký nevzdelanec?

Chorvátsko:

Vo voľbách ktoré sa konali 6.5.1990 vyhralo HZD s prezidentom Tudjmanom. Nová vláda prijala a parlament ratifikoval novú ústavu dňa 22. decembra 1990.

Srbi z južných a východných oblastí sa vzbúrili, vytvorili na území Chorvátska tzv. nezávislý štát „Autonómny republiku Srbská Krajina“. Chorvátska vláda sem poslala špeciálne policajné (Chorvátsko nemalo vlastnú armádu) jednotky, aby problém vyriešili, no helikoptéry prevážajúce policajtov boli zostrelené lietadlami Juhoslovanskej ľudovej armády (ďalej len JĽA).

V dôsledku bojov JLA proti Chorvátsku nariadených centrálnou vládou v Belehrade, vyhlásilo Chorvátsko vyhlásilo dňa 25.6.1991 nezávislosť.

Krajiny NATO a EÚ 15 nikdy nezasiahli voči srbskej agresii v Chorvátsku .

Európska komisia uznala nezávislosť dvoch osamostatnených republík (Chorvátska a Slovinska) 15. januára 1992.

Kosovo:

Kosovo na čele s umierneným prezidentom Rugovom požadovalo od r. 1985 väčšiu autonómiu, ktorú im vláda v Belehrade odmietala uznať. Vďaka Rugovovi sa darilo udržať pokoj v Kosove, napriek násilným vojenským zásahom vlády v Belehrade proti Chorvátsku a Bosne a Hercegovine.

Belehradská vláda rozpustila v septembri 1991 kosovský parlament

Keď ani po ukončení vojny v Chorvátsku a uznaní Chorvátska EU sa Kosovčania nedomohli autonómie, začali Kosovčania stupňovať v r. 1995 odpor Kosovčanov proti Belehradu.

V r. 1996 začala Kosovská oslobodzovacia armáda (UCK) ozbrojené „oslobodzovacie“ útoky na Juhoslovanskú políciu a armádu. USA vyhlásili UCK za teroristickú organizáciu.

Vláda v Belehrade neprimerane vojensky odpovedala na snahy o osamostatnenie Kosova. Stupňovali sa vzájomné vojenské aj diverzné útoky.

V septembri 1998 prijala Bezpečnostná rada OSN rezolúciu 1199, v ktorej vyjadrila "vážne znepokojenie“, že viac ako 250 000 ľudí bolo vyhnaných zo svojich domovov kvôli nadmernému a neuváženému použitiu sily zo strany srbských bezpečnostných síl a juhoslovanskej armády.

18. marca 1999 bola podpísaná tzv. Rambouilletská zmluva podľa ktorej mali na mier v Kosove dohliadať jednotky OSN. Belehrad túto zmluvu neakceptoval, naopak stupňoval svoje vojenské akcie v Kosove.

Rugova požiadal OSN o vyslanie mierových síl OSN. Bezpečnostná rada OSN vyslalo do Kosova jednotky KFOR v júni 1999.

Keďže Srbská vláda neakceptovala Rambouilletská zmluvu a stupňovala vojenské akcie v Kosove a dopúčťala sa genocídy, jednotky USA a Nato začali koncom marca 1999 bombardovať Srbsko, aby tak prinútili Srbov ukončiť vojnu.

Po začatí leteckých útokov predložilo Rusko BR OSN návrh rezolúcie na okamžité ukončenie útokov na Juhosláviu. Návrh vypracovávali spolu s Ruskom aj Bielorusko a India. Bezpečnostná rada však návrh zamietla (za boli len 3 krajiny – Rusko, Čína a Namíbia a proti bolo 12 z 15 členov BR), čím vyjadrila nepriamu podporu bombardovaniu.

Začiatkom júla 1999 sa srbské jednotky stiahli z Kosova – pod tlakom bombardovania srbských území. Tak USA a NATO vojenským zásahom vynútili mier v Kosove.

Po dlhých medzinárodných rokovaniach o štatúte Kosova vo februári 2008 vyhlásil Kosovský parlament nezávislosť na Srbsku.

Za vojnové zločiny bol Milošević obvinený bol obvinený medzinárodným trestným tribunálom zo spáchania zločinov proti ľudskosti v Kosove, z porušenia zákonov a zvyklostí vojny, nesplnení Ženevských konvencií v a zo spáchania genocídy. Karadžič, Mladič a ďalší boli aj odsúdení.

Netvrdím, že to bolo v súlade s medzinárodným právom. Ale genocída Srbov sa inak zastaviť nedala.! A Porušenie medzinárodného práva USA a niektorých štátov nie je žiadnym ospravedlnením Ruskej agresie na Ukrajine, ako sa to snažíte skryte ospravedlňovať Vy!

Prečo zároveň s odsúdením USA a Nato za bombardovanie Srbska nepoviete aj B: tým sa skončila genocída Srbov v Kosove. Po fašistickom holokauste najväčšia genocída v Európe od II. Svetovej vojny. (ako aj v BaH- Srebrenica)

Mohol by som sa zaoberať množstvom vašich ďalších klamstiev. Ale už to, čo som uviedol postačuje pre každého aspoň mierne príčetného človeka, pochopiť vašu zlobu a primitívne klamstvá. Navyše prednášate ich takým teatrálnym a cirkusantským spôsobom, že človek si kľudne môže myslieť, že ste psychicky postihnutý.

Záverom musím povedať, že ma veľmi mrzí, že klamstvo nebolí a hlúposť nekvitne. Ak by to tak bolo, mali by ste asi veľké bolesti a kvety by vás obrástli tak, že by vás nebolo vidieť. A to by bola pre Slovensko veľmi dobrá správa.