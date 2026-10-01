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1. okt 2026 o 12:29
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Čo s opustenou verejnou milenkou?

Snažím sa pozrieť na literárne dielo Kristíny Royovej z netradičného pohľadu. Ako píše táto konzervatívna kresťanská spisovateľka o sexualite či o ľudskej aktivite, ktorá sa zvykne nazývať "najstaršie remeslo"?

Samuel Jurčo
Samuel Jurčo Bloger
Čo s opustenou verejnou milenkou?
Román Kristíny Royovej "Vo vyhnanstve", rumunské vydanie.
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V románe Vo vyhnanstve píše Kristína Royová o mladej Dorke Zemanovej, ktorá sa dostala až na dno.  Mlynár Kozima o nej rozpráva svojej slúžke Anne týmito slovami: Poviem ti, kto tá žena je. Je to bývalá verejná milenka všetkých pred svetom ešte i dnes počestných mužov. Raz bola takým nevinným, čistým stvorením, ako si ty dnes; ale podľahla snáď v prvom pokušení a stala sa tým, čo z nej spravili. Oni, ktorí ju pomohli zničiť, majú snáď všetci svoj rodinný kruh, ženu, deti. Ona je teraz osamelá, opustená, vyvrhnutá. Keď srdce ľudské údermi natvrdo ubiješ, leží v hrudi ako kameň.

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Mlynár je v obci nový, prisťahoval sa z celkom iného kraja. Je to muž pevných zásad, skeptik a racionalista s empatickou dušou. Keď zistí, že Anna, ktorá slúži v mlyne, má podobné videnie sveta, pustia sa do práce – podávať pomocnú ruku potrebným. Jedna z nich je Dorka Zemanová, asi tridsaťročná vdova. Annina babička, ktorá tiež slúži v mlyne sa o nej vyjadrí takto nahnevane: Takejto vykričanej osobe idete pomáhať? Túto si vezmete pod strechu? Chcete sa dať ľuďom do zlých úst?!

My sa postupne dozvedáme celý príbeh ženy, ktorá leží chorá v biednej polorozpadnutej chalupe. Mlynár s tovarišom a Annou ju na čas presťahujú ku sebe, aby jej dali do poriadku dom. Potom ju dovedú naspäť, umytú, nasýtenú a upravenú. Na stenách viseli kvetované tanieriky a pár hrnčekov, tak pekne zostavených, až radosť. Posteľ vysoko, čisto ustlaná. Nohy chorej kráčali po dlážke. Žene sa zdalo, že sníva. Dala sa doviesť dievčine, ktorá sa s toľkou láskou podnes o ňu starala, k lavici, sadla si na ňu, a vypukla v usedavý plač.

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Po tom, čo všetci odišli, začala Dorka Anne rozprávať svoj príbeh:  Viete vy, aká som ja? Vy ste ešte nevinná; vás ešte nikto neoklamal, tak ako mňa oklamal ten, ktorému som verila tak, ako vy Bohu veríte. Bola som mladá, keď ma za neho vydali. No on potreboval veľa peňazí, lebo pil. Vedel, že som pekná, že sa ľúbim každému; tak nútil mňa, musela som druhých zvádzať; ja som mala z toho len trápenie. Každý hovoril, že muža klamem, a keď som ho prosila na kolenách, aby ma nechal žiť ako poctivú ženu, bil ma, až som z toho ochorela. On sa upil a umrel; ľudia potom hovorili, že ja som ho utrápila svojím hriešnym životom.

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K. Royová - Vo vyhnanstve

K. Royová - Vo vyhnanstve, slovenské vydanie, rok 1906
K. Royová - Vo vyhnanstve, nemecké vydanie, rok 1927
K. Royová - Vo vyhnanstve, nemecké vydanie, rok 1987
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Mlynár, ktorý zatiaľ kráča domov, uvažuje, čo práve spravili. Čo s ňou bude ďalej? Možno jej len dopomohli k ďalšiemu hriešnemu životu. Zmení sa? Rozmýšľa veľmi skepticky – zdá sa mu, že pri jej minulosti už pre ňu temer niet čestného života. Už dávno nemá mravnú silu. Opakom mlynára je jeho slúžka. Obidvaja videli v žene Boží obraz pošpinený zlom, no Anna vedela viac. Verila, že Kristus môže dať tým, ktorí sú na dne, milosť a šancu na nový začiatok.

Domnievam sa, že v tomto príbehu chcela Kristína Royová opísať prácu skutočných diakoniek. Možno použila scénu zo života mladej sestry Júlie Manicovej. Diakonky boli príkladom ľudskosti, láskavosti, obetavosti a mali iný postoj k ľuďom na okraji ako väčšinová spoločnosť. Neodsudzovali nikoho, kto bol špinavý, hriešny, alebo vyčlenený spomedzi slušných ľudí.

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V mnohom boli sestry idealistky a my máme niekedy pocit, že príbehy sú vymyslené. Zdá sa nám, podobne ako mlynárovi Kozimovi, že padlý hriešny človek sa už nezmení. Royová sa však pevne držala iba toho, čo sa píše v starej a osvedčenej knihe, v Novom Zákone - v Biblii. Je tu nádej v Božej láske pre každého z nás.

Samuel Jurčo

Samuel Jurčo
Bloger 
  • Počet článkov:  6
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  • Páči sa:  32x

Vyštudoval som Archívnictvo v Prešove a od mladosti sa zaujímam o dejiny. Mám rád príbehy a počas dospievania ma silno zaujala spisovateľka Kristína Royová. K jej dielu sa vraciam vlastne celý život. Na záver vysokej školy som sa venoval kresťanskému hnutiu, ktoré ovplyvnila aj táto žena. Neskôr, keď som sa presťahoval na Starú Turú, okres Nové Mesto n/V., založili sme tam Múzeum sestier Royových. Tu som pôsobil ako dobrovoľník a v posledný rok a pol som tu zamestnaný. Sprevádzam v našom malom múzeu, píšem o sestrách Royových, o hnutí, ktoré inšpirovali a tvorím sociálne siete na túto tému. Je to niečo, čo hýbe mojím životom a dáva mu (aj okrem iných vecí) zmysluplnú náplň. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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