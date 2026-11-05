Ústavná daňová brzda: gruzínsky model a jeho relevancia pre Slovensko

Gruzínsko patrí k malému počtu štátov, ktoré podmienili zavedenie novej celoštátnej dane alebo zvýšenie sadzby existujúcej dane súhlasom občanov v referende. Tento mechanizmus doplnili ústavne ukotvené stropy verejných výdavkov, deficitu a dlhu.
Slovenská fiškálna politika sa v posledných rokoch opiera najmä o zvyšovanie daňového a odvodového zaťaženia. Tento text preto skúma, ako gruzínsky model funguje, aké výsledky priniesol, aké má slabiny a ako vyzerá v porovnaní s aktuálnou rozpočtovou situáciou vo Francúzsku.
Právny rámec: Zákon o ekonomickej slobode
Zákon o ekonomickej slobode (Economic Liberty Act) prijal gruzínsky parlament v roku 2011 ako organický zákon nadväzujúci na článok 94 ústavy. Zákon obsahuje štyri základné pravidlá:
zavedenie novej celoštátnej dane alebo zvýšenie sadzby existujúcej dane si vyžaduje schválenie v referende (ISET Policy Institute),
výdavky verejnej správy nesmú presiahnuť 30 % HDP,
deficit verejnej správy nesmie presiahnuť 3 % HDP,
verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP (Civil Georgia).
Pravidlá obsahujú výnimky. Referendum sa nevzťahuje na spotrebné dane a vláda môže daň dočasne zvýšiť - najviac na tri roky (ISET). Miestna daň z nehnuteľností pod mechanizmus nespadá (Civil Georgia). Limity deficitu a dlhu sú totožné s maastrichtskými kritériami, limit výdavkov však európske pravidlá nepoznajú (ISET).
Predchádzajúca daňová reforma
Zákon z roku 2011 nadviazal na reformu zákonníka daní účinnú od 1. januára 2005. Tá znížila počet daní z 21 – 22 na sedem (Civil Georgia, FactCheck.ge) a od roku 2008 na šesť (IZA).
Súčasne klesli sadzby: daň z príjmu z progresívnych 12 – 20 % na jednotných 12 %, sociálna daň z 33 % na 20 % a DPH z 20 % na 18 % (Civil Georgia). V roku 2008 sa daň z príjmu a sociálna daň zlúčili do jednej rovnej dane, ktorá od roku 2009 dosahuje 20 % (IZA).
Zákon o ekonomickej slobode takýto zjednodušený systém inštitucionálne zafixoval. Jeho zmena smerom k vyššiemu zdaneniu už nie je výlučnou kompetenciou parlamentnej väčšiny.
Fiškálne a ekonomické výsledky
Napriek nižším sadzbám daňové príjmy v rokoch 2003 – 2011 nominálne vzrástli približne desaťnásobne a ich podiel na HDP sa zvýšil zo 7 na 24 % (Springer). Do roku 2008 vzrástli o 450 %, zatiaľ čo HDP sa zdvojnásobilo (IZA).
Literatúra tento vývoj pripisuje najmä legalizácii časti tieňovej ekonomiky, ktorú podporilo aj povinné elektronické podávanie daňových priznaní (Springer). Zníženie počtu daní však bolo len jedným z faktorov; podstatnú úlohu zohral aj hospodársky rast a zlepšenie daňovej správy (FactCheck.ge).
Reálny rast HDP dosiahol v roku 2024 9,7 % a v roku 2025 7,5 % (Geostat). Verejný dlh klesol na 34 % HDP a deficit zostáva pod trojpercentným limitom (Svetová banka). V indexe vnímania korupcie Transparency International za rok 2025 získalo Gruzínsko 50 bodov (56. miesto) a Slovensko 48 bodov (61. miesto) (TI Georgia, TI Slovensko).
Kritika modelu a jej hodnotenie
V odbornej diskusii sa objavujú tri hlavné námietky. Každá z nich má racionálne jádro, no žiadna nepopiera základnú funkciu mechanizmu.
Demokratická legitimita. Podľa kritikov zákon fixoval ekonomickú doktrínu jednej vlády a obmedzil manévrovací priestor jej nástupcov; pravidlá platili aj po volebnej porážke Saakašviliho vlády v roku 2012 (openDemocracy). Táto námietka však prehliada, že mechanizmus nepresúva rozhodovanie mimo demokratické inštitúcie, ale k samotným občanom. Vláda môže dane zvýšiť, musí však získať priamy súhlas tých, ktorí ich budú platiť.
Obmedzenie proticyklickej politiky. Pevné limity môžu sťažovať reakciu na recesiu a referendum môže zablokovať aj ekonomicky opodstatnenú daň, napríklad zákonnú reakciu na negatívne externality (ISET). Niektorí autori uvádzajú, že vlády limity v minulosti prekročili (4liberty.eu). Zákon však obsahuje únikovú klaúzulu s povinnosťou návratu k limitom (Civil Georgia) a umožňuje dočasné zvýšenie dane až na tri roky (ISET). Po pandémii dosiahol deficit v roku 2021 6,1 % HDP a dlh 49,5 % HDP (ADB cez Georgia Today); v roku 2025 bol dlh na 34 % HDP (Svetová banka). Mechanizmus teda krízovú reakciu nevylúčil, ale obmedzil trvalé zvýšenie zadlženia.
Externý zdroj rastu. Po ruskej inázii na Ukrajinu sa čisté prevody z Ruska do Gruzínska v roku 2022 zvýšili viac než šesťnásobne na približne 2 mld. USD a ekonomika vzrástla o 10,4 % (Gnomon Wise). Tento efekt bol však dočasný: v prvom polroku 2025 boli prevody z Ruska o 34,8 % nižšie než o rok skôr, pričom ekonomika rástla o 8,6 % (Gnomon Wise).
Kontrast: rozpočtová situácia vo Francúzsku
Francúzsko predstavuje opačný pól európskej fiškálnej politiky. Verejný dlh dosiahol v polovici roka 2026 119 % HDP a v roku 2027 má vzrásť na 121,7 % HDP (ING Think). Podľa štatistického úradu INSEE ide o úroveň bez precedensu od roku 1978 (France 24).
Deficit sa v roku 2026 očakáva na úrovni 5,4 % HDP a návrh rozpočtu na rok 2027 ho chce znížiť na 5 % HDP opatreniami v objeme 43 mld. eur. Verejné výdavky majú klesnúť len z 57,1 % na 56,9 % HDP (ING Think). Vláda pritom kombinuje škrty s vyššími daňami (France 24). Výnos desaťročných štátnych dlhopisov vzrástol na 4,94 %, najviac od roku 2002 (Euronews).
Ukazovateľ
Gruzínsko
Francúzsko
Verejný dlh (% HDP)
34 (2025)
119 (polovica 2026)
Deficit (% HDP)
pod 3 (limit)
5,4 (odhad 2026)
Výdavky verejnej správy (% HDP)
limit 30
57,1 (2026)
Reálny rast HDP (%)
7,5 (2025)
0,3 (prognóza ING 2026)
Zdroje tabuľky: Svetová banka, Geostat, ING Think, ING Think – prognóza.
Porovnanie má svoje limity: ide o ekonomiky s odlišnou veľkosťou, úrovňou príjmov aj sociálnym modelom. Francúzsky prípad však ilustruje, čo sa deje, keď fiškálna disciplína závisí výlučne od politickej vôle aktuálnej väčšiny. Aj spôsob, akým v roku 2025 zrušili dôchodkovú reformu v záujme schválenia rozpočtu (France 24), ukazuje, ako rýchlo môžu krátkodobé politické kompromisy prevážiť dlhodobú udržateľnosť.
Slovenský ústavný rámec
Zavedenie gruzínskeho mechanizmu na Slovensku nie je možné bez zmeny ústavy. Článok 93 ods. 3 Ústavy SR stanovuje, že predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet (Slov-Lex).
Občania tak nemajú priamy nástroj na ovplyvnenie daňového zaťaženia, hoci práve v tejto oblasti dochádzalo v posledných rokoch k najvýraznejším zmenám. Prijatie podobnej brzdy by si vyžadovalo ústavnú väčšinu, teda súhlas najmenej 90 poslancov.
Slovensko pritom už má ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti s dlhovou brzdou. Gruzínsky model sa od neho líši tým, že neobmedzuje len výšku dlhu, ale aj spôsob, akým štát môže získavať príjmy.
Otázka daňovej brzdy pritom nie je len abstraktnou témou verejných financií. Dotýka sa každého z nás. Benjamin Franklin v roku 1789 napísal:
“ na svete nie je nič isté okrem smrti a daní.”
Isté je, že dane platiť musíme; oveľa menej isté je, čo za ne dostávame. Mnohí občania majú pocit, že platia dvakrát. Odvádzajú zdravotné poistenie, a napriek tomu si často platia súkromných lekárov. Financujú verejné školstvo, a popri tom platia školné, poplatky školám alebo súkromné vzdelávanie pre svoje deti. Keďže ide v prvom rade o ich vlastné prostriedky, je legitímne pýtať sa, prečo by o ich výške nemali mať možnosť rozhodnúť aj oni.
Vyššie daňové zaťaženie navyše automaticky neznamená vyššie príjmy rozpočtu. Rozsiahly výskum ekonóma Friedricha Schneidera, ktorý pokrýva desátky krajín, opakovane ukazuje, že rast daňového a odvodového zaťaženia spolu s rastom regulácie patrí k hlavným príčinám rastu tieňovej ekonomiky (MMF, Svetová banka). Podľa Schneidera a Ensteho môže tento proces erodovať daňovú základňu a v konečnom dôsledku znížiť daňové príjmy, čo vedie k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb (IZA). Významnú úlohu zohráva aj daňová morálka a to, či občania vnímajú systém ako spravodlivý (Journal of Economic Literature).
Zložité pravidlá a vysoké sadzby tak ľudí odrádzajú od poctivosti a nahrávajú práci na čierno, výplatám „na ruku“ a neevidovaným tržbám. Gruzínsko je príkladom opačného postupu: zjednodušenie systému a nižšie sadzby viedli k vyššiemu, nie nižšiemu výberu daní (IZA).
Záver
Gruzínska skúsenosť naznačuje, že kombinácia jednoduchého daňového systému a ústavných fiškálnych pravidiel môže zlepšiť výber daní a udržať nízke zadlženie aj v období kríz. Model nie je bez slabín a jeho účinky nemožno oddeliť od širších reforiem a vonkajších vplyvov.
Pre Slovensko z neho však vyplýva podstatná otázka: ak má byť rozpočtová disciplína trvalá, má o vyšších daniach rozhodovať len aktuálna parlamentná väčšina, alebo aj občania, ktorí ich znašajú? Francúzsky príklad ukazuje, že bez pevných pravidiel sa táto otázka často rieši až pod tlakom finančných trhov.
Zdroje
ISET Policy Institute: Economic Freedom Act – do we need it or not
Torosyan, K., Filer, R.: Tax Reform in Georgia and the Size of the Shadow Economy. IZA DP 6912, 2012
Svetová banka: Georgia Monthly Economic Update, október 2025
openDemocracy: Georgia's new constitution keeps real change in check
ING Think: France’s budget offers no quick relief for bond markets (október 2026)
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