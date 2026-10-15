Ako môžeme prísť o peniaze
O peniaze môžeme prísť rôznymi spôsobmi. Môžeme ich stratiť, môžu nám ich ukradnúť alebo ich môžeme nerozumne investovať. Existuje však aj menej viditeľný spôsob: o peniaze môžeme prichádzať v dôsledku hospodárskej politiky štátu, ktorého sme občanmi. A nemusíme si to ani všimnúť.
Keď vláda zvýši daň, občan spravidla vie, že bude platiť viac. Existuje však aj cena, ktorú priamo nevidí. Je to cena, za ktorú si štát požičiava peniaze. A práve tá môže byť aj cenou politickej nedôveryhodnosti.
Štát si požičiava, ale za koľko?
Slovensko je súčasťou medzinárodných finančných trhov. Keď príjmy štátu nestačia na výdavky a refinancovanie starších záväzkov, štát vydáva dlhopisy. Kupujú ich banky, fondy, poisťovne a ďalší investori.
Ich analytici sledujú nielen hospodársky rast, deficit či výšku dlhu. Hodnotia aj predvídateľnosť rozpočtovej a daňovej politiky a schopnosť vlády plniť prijaté záväzky. Ak vnímajú vyššie riziko, môžu požadovať vyšší výnos. Politické vyhlásenia sú zadarmo. Dôsledky nedôveryhodnej politiky už zadarmo byť nemusia.
Príbeh jednej dane
Vláda Roberta Fica zaviedla daň z finančných transakcií. Pre štát predstavuje príjem v stovkách miliónov eur, pre dotknuté podniky dodatočný náklad a administratívnu záťaž. Peniaze odvedené na dani už nemôžu použiť na vlastné investície. Aj štát môže vybrané prostriedky využiť produktívne; otázkou je, či výsledný hospodársky prínos preváži náklady.
Premiér v auguste 2026 oznámil zámer zrušiť transakčnú daň od januára 2027. Už začiatkom septembra však pripustil jej zachovanie. Takéto obraty vyvolávajú oprávnenú otázku, podľa akej stratégie sa rozhoduje o daňovom zaťažení podnikania.
Podnikateľ potrebuje predvídateľné pravidlá, aby mohol plánovať investície. Investor do štátnych dlhopisov zase potrebuje vedieť, či sú rozpočtové zámery realistické. Zmena stanoviska nemusí byť sama osebe nesprávna. Vláda však musí vysvetliť, čo sa zmenilo a aké budú dôsledky.
Potom prišli štátne dlhopisy
Dňa 21. septembra 2026 Slovensko v aukcii predalo štátne dlhopisy za približne 603 miliónov eur. Priemerné akceptované výnosy jednotlivých splatností sa pohybovali od 3,34 % do 4,54 % ročne. O dva dni neskôr predalo nové desaťročné dlhopisy v objeme 2,5 miliardy eur s výnosom 4,309 % a kupónom 4,25 %.
Len kupónové platby pri objeme 2,5 miliardy eur predstavujú približne 106,25 milióna eur ročne, teda vyše miliardy eur počas desiatich rokov. Úroky sú prirodzenou cenou dlhu; nemožno ich celé označiť za stratu. Rozhodujúca otázka je iná: mohlo by si Slovensko požičiavať lacnejšie, keby bola jeho hospodárska politika predvídateľnejšia?
Septembrová emisia nebola neúspešná: záujem investorov prevyšoval predaný objem. Nejde teda o príbeh odmietnutia Slovenska finančnými trhmi. Ide o otázku ceny peňazí.
Dôvera nie je politický slogan
V apríli 2026 agentúra S&P Global Ratings znížila dlhodobý rating Slovenska z A+ na A. Poukázala na vysoké rozpočtové deficity, rast dlhového zaťaženia a pomalšiu konsolidáciu. V analýze spomenula aj neisté podnikateľské podmienky a časté zmeny daňovej politiky ako faktor obáv zahraničných investorov. Toto potvrdila vo svojom stanovisku k zníženiu ratingu aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
V auguste 2026 dosahoval harmonizovaný priemerný výnos dlhodobých štátnych dlhopisov Slovenska približne 3,85 %, Slovinska 3,54 % a Chorvátska 3,58 %. Rozdiel nie je dôkazom, že ho spôsobila konkrétna vláda: odráža aj ďalšie ekonomické a trhové faktory. Ukazuje však, že aj medzi krajinami používajúcimi euro existujú rozdiely v cene financovania.
Rozdiel 0,3 percentuálneho bodu pri pôžičke 2,5 miliardy eur predstavuje v zjednodušenom modeli 7,5 milióna eur ročne a 75 miliónov za desať rokov. Je to ilustrácia citlivosti verejných financií na cenu dlhu, nie vyčíslenie škody spôsobenej konkrétnym rozhodnutím.
Kto za to zaplatí?
Každé euro zaplatené na úrokoch je euro, ktoré v tom istom rozpočte nemožno použiť na zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúru alebo zníženie daňového zaťaženia. Nie sú to dve oddelené platby občana, ale dva prejavy jedného rozpočtového obmedzenia.
Premiér Robert Fico a minister financií Ladislav Kamenický nesú politickú zodpovednosť za smerovanie hospodárskej politiky vlády. Preto je legitímne pýtať sa, či jej opatrenia podporujú rast a investície a či vláda dostatočne dbá o dôveryhodnosť Slovenska u veriteľov.
Účet, ktorý nám nikto nepošle
Nemáme dôkaz, že konkrétne premiérovo vyhlásenie o transakčnej dani zvýšilo výnos septembrových dlhopisov. Nemáme ani dôkaz, že jeho cieľom bolo pred emisiou upokojiť investorov. Máme však dôvody pýtať sa, či nepredvídateľná hospodárska politika môže Slovensko stáť peniaze.
Od vlády preto potrebujeme viac než tlačové konferencie, sľuby a ich následné zmeny. Potrebujeme predvídateľnú hospodársku politiku, zodpovedné hospodárenie a vysvetlenie dlhodobých následkov rozhodnutí. Politici nerozhodujú iba o peniazoch, ktoré má štát dnes. Rozhodujú aj o záväzkoch, ktoré budeme splácať zajtra.
Nikto nám peniaze nemusí ukradnúť. Stačí, ak štát bude musieť zbytočne veľa zaplatiť za vlastnú nedôveryhodnosť. A účet napokon ostane nám.