Po oslavách príde nevyhnutné bolestivé vytriezvenie
Komunálne a župné voľby máme úspešne za sebou. Víťazi už pomaly zabudli na chuť bubliniek šampanského na jazyku a porazení sa škrabú za ušami. Niektorí možno úprimne ľutujú, že nedostali príležitosť pracovať pre svojich spoluobčanov, iní zrejme skôr to, že sa im nepodarilo usadiť bližšie k verejným peniazom.
Autor si neosobuje právo robiť rozhodcu, kto je zaslúžený víťaz a kto zaslúžený porazený. Aj keď priznávam, že niektoré výsledky vo mne vyvolali mierny úsmev a opatrnú nádej, že nám predsa len neodumreli všetky mozgové bunky.
Kladiem si však inú, podstatne dôležitejšiu otázku. A obávam sa, že odpoveď už poznám.
Nájde sa konečne politická sila, ktorá bude mať odvahu otvorene, vecne a úprimne hovoriť o potrebe radikálnej reformy našej územnej samosprávy?
Ak nie, vytriezvenie bude veľmi, preveľmi bolestivé. A kocovina nám bude ešte dlho pripomínať naše blahosklonné ignorovanie skutočnosti, že takto organizovanú verejnú správu si jednoducho nemôžeme dovoliť.
Takmer tritisíc obcí. Naozaj ich potrebujeme?
Slovensko má približne 5,4 milióna obyvateľov a takmer 2 900 obcí. K tomu osem samosprávnych krajov.
Dánsko má približne šesť miliónov obyvateľov a 98 obcí. Nórsko má približne 5,6 milióna obyvateľov a 357 obcí.
Zopakujme si to. Tri krajiny s podobným počtom obyvateľov. Jedna má 98 obcí, druhá 357 a tretia takmer tritisíc.
Naozaj sme presvedčení, že práve my sme objavili ideálny spôsob organizácie miestnej samosprávy, ktorý ostatným vyspelým európskym krajinám akosi unikol?
Samozrejme, samotné počty ešte nič nedokazujú. Krajiny majú rozdielne geografické podmienky, históriu, kompetencie aj spôsob financovania. Bolo by nepoctivé tvrdiť, že ak zajtra znížime počet obcí na dánsku úroveň, automaticky dosiahneme dánsku kvalitu verejných služieb.
Ale tieto čísla by nás mali prinajmenšom prinútiť zamyslieť sa.
Dánsko v roku 2007 uskutočnilo rozsiahlu reformu územnej správy, pri ktorej znížilo počet obcí z 271 na 98. Reforma nebola iba administratívnym prekreslením mapy. Bola spojená s novým rozdelením kompetencií a zodpovednosti.
My sme si zatiaľ zväčša vystačili s diskusiami, komisiami, analýzami a sľubmi. V tom sme, zdá sa, mimoriadne výkonní.
Keď obec spotrebuje polovicu peňazí na vlastnú existenciu
Ministerstvo financií už v roku 2017 upozornilo na ekonomické dôsledky rozdrobenosti slovenských samospráv.
Podľa jeho analýzy obce do 250 obyvateľov vynakladali na samotný výkon správy viac ako polovicu svojich výdavkov. Naopak, v obciach s 20- až 50-tisíc obyvateľmi predstavoval tento podiel približne desať percent.
Novšia analýza OECD potvrdzuje, že problém nezmizol. V skúmaných obciach Banskobystrického kraja dosahoval v roku 2023 podiel administratívnych nákladov v obciach do 500 obyvateľov približne 55 percent ich výdavkov, zatiaľ čo pri najväčších obciach to bolo približne 13 percent.
Dokázali sme teda vytvoriť systém, v ktorom niektoré obce spotrebujú viac ako polovicu svojich peňazí na to, aby vôbec dokázali fungovať ako samostatné úrady. A potom sa čudujeme, že im nezostáva dosť na rozvoj, infraštruktúru či kvalitnejšie služby.
Nechcem tým útočiť na malé obce. Práve naopak. Mnohé z nich majú schopných starostov, aktívnych obyvateľov a silný komunitný život. Ich problémom často nie je nedostatok ochoty, ale nedostatok finančných a odborných kapacít.
Je však rozumné požadovať od obce s niekoľkými stovkami obyvateľov, aby zvládala podobný rozsah zákonných povinností ako mesto s desaťtisícmi obyvateľov?
A ak odpoveď znie nie, prečo tento systém stále udržiavame?
Koľko úradníkov vlastne potrebujeme?
Samostatnou otázkou je počet ľudí, ktorých verejná správa zamestnáva. Aj tu však treba odlišovať fakty od populárnych predstáv.
V Dánsku pracovalo v roku 2025 pre 98 obcí približne 535-tisíc ľudí. Lenže medzi nimi sú aj učitelia, vychovávatelia či pracovníci sociálnych služieb. Širšia administratívna oblasť zahŕňala približne 86-tisíc pracovníkov; z nich asi 37-tisíc patrilo do užšej kategórie administratívy a informačných technológií.
Ani Dánsko nie je administratívnym rajom. Aj tam sa vedie diskusia o rastúcich nákladoch a počte zamestnancov verejnej správy.
Rozdiel je však v tom, že Dánsko už pred takmer dvadsiatimi rokmi pristúpilo k zásadnej územnej reforme. My o nej stále predovšetkým diskutujeme.
Zaujímavé skúsenosti prináša aj Nórsko, kde v roku 2025 pracovalo v miestnej a regionálnej správe približne pol milióna ľudí. V 47 obciach, ktoré prešli zlúčením, sa medzi rokmi 2020 a 2025 počet administratívnych pracovníkov mierne znížil, o jedno percento, hoci celková zamestnanosť vzrástla. V 310 nezlúčených obciach administratíva naopak vzrástla o 4,9 percenta. Samotné porovnanie síce ešte nedokazuje, že príčinou rozdielu bolo výlučne zlučovanie, ale ukazuje, prečo sa oplatí skúmať jeho účinky.
Nepotrebujeme dokazovať, že máme priveľa ľudí pracujúcich pre verejnosť. Potrebujeme zistiť, koľko z ich práce spotrebuje samotná existencia administratívneho systému a koľko jej zostáva na skutočnú službu občanovi.
Občan totiž nepotrebuje veľa úradníkov. Potrebuje fungujúci úrad.
Občan nie je poddaný. A úrad nie je jeho zamestnávateľ.
Pri reforme samosprávy však nesmieme urobiť ďalšiu chybu. Nesmie sa zmeniť iba počet úradov, aby sme následne zistili, že občan síce musí cestovať ďalej, ale stále potrebuje rovnaké množstvo potvrdení.
Počet úradníkov sám osebe neznamená kvalitnejšie služby. Ani väčší rozpočet automaticky neznamená lepšiu správu vecí verejných.
Úrad tu nie je preto, aby občanovi komplikoval život. Je tu preto, aby mu pomáhal riešiť jeho životné situácie.
Občan nie je prosebník, ktorý má byť vďačný, že sa mu niekto za prepážkou vôbec venuje. Je to človek, z ktorého daní je celý systém financovaný.
V normálne fungujúcej spoločnosti by vybavenie bežnej úradnej záležitosti nemalo vyžadovať čerpanie dovolenky, niekoľko osobných návštev, štúdium právnych predpisov a v zložitejších prípadoch takmer celý štáb poradcov.
Občas mám pocit, že sme vytvorili systém, v ktorom občan potrebuje odborné vzdelanie nie preto, aby dokázal podnikať, stavať či pracovať, ale aby vôbec pochopil, čo od neho úrad chce.
Samozrejme, nie všetci úradníci pracujú zle. Mnohí sú odborne zdatní a ochotní pomáhať. Problém je aj v systéme, ktorý ich núti vykonávať množstvo činností bez zjavnej pridanej hodnoty.
Preto sa reforma samosprávy nemôže skončiť prekreslením hraníc na mape a výmenou tabuliek na budovách. Musí byť spojená so zjednodušením právnych predpisov, odstránením zbytočných administratívnych povinností a skutočnou elektronizáciou verejných služieb.
Elektronizácia pritom neznamená, že papierové tlačivo prevedieme do PDF, občan ho vyplní na počítači, vytlačí, podpíše a osobne odnesie na úrad.
To nie je digitálna revolúcia. To je iba modernizácia spôsobu, akým občanovi komplikujeme život.
Skutočná elektronizácia znamená, že úrad využíva údaje, ktoré už verejná správa má, nežiada ich opakovane od občana a dokáže vybaviť jeho záležitosť bez zbytočného cestovania a čakania. A tam, kde je osobný kontakt potrebný, musí zostať dostupný.
Ak totiž digitalizujeme nezmyselný administratívny postup, výsledkom bude iba digitálny nezmysel. Možno rýchlejší, možno drahší, ale stále nezmysel.
Zlúčenie úradov neznamená zánik dedín
Slovenské obce nie sú iba administratívnymi jednotkami. Sú to spoločenstvá ľudí s vlastnou históriou, tradíciami, kultúrou a identitou.
Nikto rozumný by nemal presadzovať reformu, ktorá tieto hodnoty bezdôvodne ničí.
Ale existencia dediny a existencia samostatného obecného úradu nie sú to isté.
Môžeme zachovať názvy obcí, ich tradície, miestny spoločenský život aj primeranú účasť obyvateľov na rozhodovaní a súčasne vytvoriť väčšie, odborne a ekonomicky silnejšie správne celky.
Takéto celky by mohli zamestnávať kvalifikovaných odborníkov, využívať spoločné informačné systémy, efektívnejšie obstarávať služby a lepšie plánovať investície.
Samozrejme, reforma musí rešpektovať dostupnosť služieb, geografické podmienky a osobitosti jednotlivých regiónov. V niektorých oblastiach môže byť riešením zlúčenie obcí, inde spoločný výkon vybraných kompetencií.
Podstatné je prestať považovať súčasné administratívne hranice za niečo nedotknuteľné.
Reformu nemožno donekonečna odkladať
Už analýza Inštitútu finančnej politiky z roku 2017 odhadovala, že sústredenie výkonu správy do väčších celkov by mohlo uvoľniť značné finančné zdroje na rozvoj obcí.
Pri jednom z modelov išlo o 181 miliónov eur ročne, pri širšom modeli až o 316 miliónov eur.
Nejde o peniaze, ktoré dnes stačí jednoducho zdvihnúť zo zeme. Sú to historické modelové odhady, nie zaručené súčasné úspory. Ukazujú však, že otázka organizácie samosprávy má aj významný ekonomický rozmer.
Reforma preto musí byť pripravená dôsledne, s aktuálnymi údajmi a realistickým vyčíslením nákladov aj prínosov.
Nie je dôvod očakávať, že bude jednoduchá. Dotkne sa zaužívaných štruktúr, kompetencií, funkcií a miestnych záujmov.
Práve preto si vyžaduje politickú odvahu.
Nie odvahu oznámiť občanom, že ich obec zajtra zanikne. Ale odvahu vysvetliť im, prečo je potrebné zmeniť spôsob výkonu samosprávy, čo tým získajú a aké budú náklady prechodu.
A predovšetkým odvahu priznať, že doterajší model má vážne slabiny, ktoré nevyrieši ďalšie odkladanie rozhodnutí.
Účet ostal na stole
Oslavy sa skončili. Poháre sú prázdne, víťazné fotografie zverejnené a nové funkčné obdobie sa začína.
Účet však ostal na stole.
Na Slovensku máme schopných ľudí, aktívne komunity a množstvo starostov a primátorov, ktorým na ich obciach a mestách skutočne záleží. Práve preto by sme ich nemali nechávať zápasiť so systémom, ktorý je pre mnohých administratívne aj finančne neprimerane náročný.
Reforma územnej samosprávy nemusí znamenať ústup od miestnej demokracie. Môže byť príležitosťou posilniť ju, zlepšiť verejné služby a vrátiť občanom čas aj dôveru vo verejné inštitúcie.
Potrebujeme však prestať zamieňať zachovanie tradícií so zachovaním každej kancelárie, každého úradu a každej administratívnej hranice.
Povolebná kocovina môže byť nepríjemná. Nemusí však byť zbytočná, ak nás konečne prinúti premýšľať o tom, čo treba zmeniť.
Pretože najdrahšia reforma je niekedy tá, ktorú nikdy neurobíme.