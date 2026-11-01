Všetci sme zodpovední, do jedného!

Keď sa ráno zobudíme, začneme sa rozhodovať. Čo budeme raňajkovať, čo si oblečieme, ako sa dostaneme do práce. Pôjdeme pešo, mestskou dopravou alebo autom? Sú to celkom obyčajné rozhodnutia, nad ktorými sa väčšinou ani nezamýšľame. A predsa majú niečo spoločné. Sú naše. A spolu s nimi prijímame aj zodpovednosť za ich dôsledky.
Ak cestujeme mestskou dopravou, musíme dodržiavať prepravný poriadok a zaplatiť cestovné. Ak šoférujeme, musíme rešpektovať pravidlá cestnej premávky. Keď ich porušíme, musíme znášať následky. Nestačí povedať, že nám pravidlá nevyhovujú alebo že sme o nich nevedeli.
Tak je to aj v mnohých ďalších oblastiach nášho života. Rozhodujeme sa, prijímame záväzky a nesieme zodpovednosť. Samozrejme, nie všetko, čo nás stretne, dokážeme ovplyvniť. Ale za svoje slobodné rozhodnutia zodpovedáme predovšetkým my sami.
Sloboda totiž neznamená iba právo rozhodovať sa. Znamená aj zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.
Prečo však tento jednoduchý princíp, ktorý v súkromnom živote považujeme za samozrejmý, tak často prestávame uplatňovať, keď ide o život verejný?
Vec verejná je aj naša vec
Už starí Rimania používali pojem res publica – vec verejná, vec spoločná. Starí Gréci nám zanechali pojem demokracia, odvodený od slov démos – ľud a kratos – moc či vláda.
Samozrejme, antická demokracia ani rímska republika neboli demokraciami v dnešnom ponímaní. Politické práva patrili iba obmedzenému okruhu obyvateľov. Napriek tomu sa v týchto civilizáciách rozvíjala zásadná myšlienka: správa spoločných záležitostí nie je iba súkromnou vecou vládcu.
Odvtedy prešli stáročia. Ľudia zápasili o slobodu, občianske práva, všeobecné volebné právo a rovnosť pred zákonom. To, čo bolo kedysi výsadou niekoľkých, sa postupne stalo právom všetkých dospelých občanov.
Dnes máme právo slobodne voliť, vyjadrovať svoje názory, kritizovať moc, združovať sa a podieľať sa na správe vecí verejných. Sú to obrovské výdobytky civilizácie. Lenže akoby sme si na ne zvykli natoľko, že ich začíname považovať za samozrejmosť.
Demokracia nie je dedičstvo, ktoré stačí prevziať. Je to hodnota, o ktorú sa musí každá generácia znovu starať.
Keď sa blahobyt stane samozrejmosťou
Žijeme v dobe, ktorá nám ponúka možnosti, o akých sa mnohým generáciám pred nami ani nesnívalo. Žijeme dlhšie, máme vyspelejšiu medicínu, širší prístup k vzdelaniu a životný komfort, ktorý bol kedysi výsadou úzkej skupiny ľudí.
A predsa sa pýtam: Neurobil nás tento pokrok aj trochu pohodlnými?
Nezvykli sme si očakávať, že zajtra sa budeme mať automaticky lepšie ako dnes? Že naše problémy vyrieši štát, politici alebo niekto iný? Že sloboda, bezpečnosť a prosperita tu jednoducho zostanú, lebo sme si na ne zvykli?
Možno sa z nás postupne stáva nároková spoločnosť. Spoločnosť, ktorá čoraz hlasnejšie hovorí o svojich právach a očakávaniach, ale čoraz tichšie o vlastnej zodpovednosti.
Nie je nič zlé na tom, že chceme žiť lepšie. Práve túžba po lepšom živote je jedným z motorov pokroku. Len nesmieme zabudnúť, že blahobyt treba vytvárať, verejné služby financovať a slobodné inštitúcie udržiavať a chrániť.
Štát nie je nevyčerpateľný zdroj prosperity. Je to nástroj, ktorý máme na správu spoločných záležitostí. Jeho možnosti závisia aj od toho, čo ako spoločnosť dokážeme vytvoriť.
Možno práve v tom spočíva jeden z paradoxov našej doby. Čím lepšie sa máme, tým ľahšie zabúdame, koľko úsilia bolo potrebné, aby sme sa sem dostali. A tým ľahšie nadobúdame pocit, že to tak zostane navždy.
Pokrok nie je prírodný zákon. Prosperita nie je samozrejmosť. A sloboda už vôbec nie.
Žaba vo vode, ktorá sa pomaly zohrieva
Poznáme podobenstvo o žabe, ktorá sedí vo vode, ktorá sa postupne zohrieva. Zmeny sú také pomalé, že si nevšimne blížiace sa nebezpečenstvo. A keď si ho uvedomí, môže byť neskoro.
Nie sme aj my na Slovensku trochu takouto žabou?
Nezvykáme si na veci, ktoré by nás kedysi poburovali? Nezačíname považovať za normálne správanie, ktoré by malo vyvolávať vážne otázky? Neospravedlňujeme nečestnosť, aroganciu, neodbornosť či zneužívanie moci len preto, že sa ich dopúšťa niekto, komu politicky fandíme?
Netvrdím, že na Slovensku neexistuje aktívna občianska spoločnosť. Je tu množstvo ľudí, ktorí sa zaujímajú, angažujú, pomáhajú a upozorňujú na problémy.
Mám však obavu, že príliš mnohí z nás si zvykli byť iba divákmi. Sledujeme, komentujeme, rozčuľujeme sa, prípadne rezignujeme. A zabúdame, že nie sme iba divákmi. Sme aj účastníkmi.
Demokracia sa nemusí stratiť zo dňa na deň. Jej pravidlá a inštitúcie môžu slabnúť postupne. A ak prestaneme byť pozorní, môžeme si zvyknúť na každú ďalšiu zmenu.
O slobodu môžeme prísť nielen preto, že nám ju niekto vezme, ale aj preto, že ju prestaneme chrániť.
Politika nie je futbalový zápas
Všimli ste si, ako často pristupujeme k politike podobne ako k športu?
Máme svoj obľúbený tím, svojich hráčov, svoje farby. Keď náš tím vyhrá, tešíme sa. Keď prehrá, hľadáme ospravedlnenia. Keď sa jeho hráč dopustí faulu, tvrdíme, že rozhodca bol nespravodlivý.
V športe je takáto vernosť do istej miery pochopiteľná. Lenže politika nie je futbal.
Politici nerozhodujú o výsledku zápasu. Rozhodujú o zákonoch, verejných financiách, fungovaní štátu a podmienkach, v ktorých budeme žiť my aj naše deti.
Ak sa nečestne zachová politik, ktorého nemáme radi, sme pobúrení. Ak sa rovnako zachová politik, ktorému fandíme, začneme hľadať vysvetlenia, ospravedlnenia a poľahčujúce okolnosti.
Zrazu nám neprekáža to, čo sme ešte včera odsudzovali.
A práve vtedy sa prestávame správať ako nezávislí občania a začíname sa správať ako fanúšikovia.
Ak od politikov prestaneme vyžadovať čestnosť len preto, že sú naši, nemôžeme sa čudovať, keď ju prestanú považovať za svoju povinnosť.
V slobodnej spoločnosti nemá byť politik predmetom nekritického obdivu. Je človekom, ktorému občania na určitý čas zverili moc a ktorý za jej výkon musí niesť zodpovednosť.
Máme právo pýtať sa, či koná čestne, odborne a vo verejnom záujme. A máme zodpovednosť používať rovnaký meter na všetkých. Aj na tých, ktorých sme sami volili.
Priznať si omyl nie je hanba
Možno práve tu narážame na jeden z najväčších problémov. Ako ťažko si dokážeme priznať, že sme sa mýlili.
Volili sme niekoho, komu sme dôverovali. Verili sme jeho sľubom, schopnostiam a predstavám o budúcnosti. A potom zistíme, že skutočnosť je iná.
Čo urobíme?
Môžeme hľadať výhovorky, obviňovať všetkých ostatných a zatvárať oči pred skutočnosťou. Pretože priznať si omyl je nepríjemné.
Alebo môžeme urobiť niečo jednoduché a zároveň odvážne. Povedať si: Mýlil som sa.
Nie je to prejav slabosti. Je to prejav osobnej slobody a zrelosti.
Slobodný človek nemusí celý život obhajovať svoje minulé rozhodnutia. Má právo zmeniť názor, prehodnotiť svoju dôveru a pri najbližšej príležitosti sa rozhodnúť inak.
Politikovi nedlhujeme celoživotnú vernosť. Dlhujeme však sami sebe poctivý úsudok.
Demokracia nepotrebuje, aby sme všetci rozmýšľali rovnako. Potrebuje, aby sme všetci rozmýšľali.
Sloboda potrebuje občanov, nie divákov
To neznamená, že každý musí vstúpiť do politickej strany, organizovať protesty alebo sa každý deň zaoberať politikou.
Znamená to niečo oveľa jednoduchšie.
Zaujímať sa. Premýšľať. Overovať si informácie. Pýtať sa. Nenechať sa opíjať prázdnymi sľubmi. Nepodliehať slepej nenávisti ani slepému obdivu. A neospravedlňovať správanie, ktoré by sme u iných odsúdili.
Politici nesú osobitnú zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré prijímajú. Túto zodpovednosť z nich nikto nemôže sňať.
My občania však nesieme zodpovednosť za to, ako využívame svoju slobodu, ako kontrolujeme moc a či sme ochotní brániť pravidlá, ktoré chránia nás všetkých.
Občianska spoločnosť nie je niekto iný. Nie je to abstraktný pojem z učebnice. Sme to my. Každý z nás.
Ak chceme, aby bola naša krajina lepšie spravovaná, nemôžeme iba čakať, že sa jedného dňa objaví niekto, kto všetko vyrieši za nás.
Demokracia nám nezaručuje, že sa vždy rozhodneme správne. Dáva nám však možnosť svoje rozhodnutia prehodnocovať, chyby napravovať a moc kontrolovať.
A to je nesmierne veľká hodnota.
Všetci sme zodpovední
Zajtra ráno sa opäť zobudíme. Rozhodneme sa, čo budeme raňajkovať, čo si oblečieme a ako pôjdeme do práce. Opäť urobíme množstvo malých rozhodnutí, za ktoré ponesieme zodpovednosť.
Popri nich však máme aj jednu oveľa väčšiu zodpovednosť. Za spoločnosť, v ktorej žijeme.
Nemáme všetci rovnakú moc, rovnaké možnosti ani rovnaký podiel na rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú našu krajinu. Ale každý z nás má svoj diel občianskej zodpovednosti.
Máme obrovské šťastie, že žijeme v dobe, v ktorej môžeme slobodne rozhodovať o svojom živote aj o budúcnosti našej krajiny. Máme práva a možnosti, o ktorých mnohé generácie pred nami mohli iba snívať.
A máme ešte niečo mimoriadne dôležité. Možnosť meniť veci k lepšiemu.
Nemusíme sa vo všetkom zhodnúť. Nemusíme voliť rovnakých politikov ani mať rovnaké predstavy o budúcnosti. Ale mali by sme sa zhodnúť aspoň na jednom: sloboda, čestnosť a zodpovednosť sú hodnoty, ktoré musia platiť pre všetkých.
Naša budúcnosť nie je vopred rozhodnutá. A to je tá najlepšia správa.
Pretože za ňu sme zodpovední všetci. Do jedného!