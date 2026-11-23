Žijeme v zvláštnej dobe. Máme slobodu, o akej sa predchádzajúcim generáciám ani nesnívalo. Môžeme cestovať, študovať, podnikať, slobodne vyjadrovať svoje názory. Máme možnosti, ktoré naši rodičia a starí rodičia nemali. A predsa mám čoraz častejšie pocit, že ako spoločnosť strácame niečo nesmierne dôležité. Niečo, čo sa nedá vyjadriť ekonomickými ukazovateľmi ani merať výškou životnej úrovne.
Strácame schopnosť žiť spolu.
Rodiny sa prestávajú rozprávať. Priatelia, ktorí sa poznajú celé desaťročia, si zrazu nevedia prísť na meno. Kolegovia v práci sa na seba mračia, susedia sa obchádzajú. Stačí rozdielny politický názor a človek, ktorého sme si ešte včera vážili, sa dnes stáva naším nepriateľom.
Ako sme sa sem dostali? Kedy sme dovolili, aby politika vstúpila medzi nás s takou silou, že dokáže rozbiť aj dlhoročné priateľstvá a rodinné vzťahy?
Vyhnali nás na barikády. A my sme sa na ne nechali vyhnať.
Politika by mala byť súťažou predstáv o tom, ako spravovať krajinu a vytvárať podmienky na lepší život. Politici by mali prichádzať s riešeniami, vysvetľovať ich a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť.
Namiesto toho sa priveľká časť politického zápasu odohráva na poli strachu, hnevu a nenávisti.
Vytváranie obrazu nepriateľa sa stalo pohodlným nástrojom politického boja. Ak sa nedarí riešiť skutočné problémy, vždy možno ukázať na niekoho, kto za všetko môže. Na politického protivníka, určitú skupinu obyvateľov alebo niekoho za hranicami. Nepriateľ pritom ani nemusí byť skutočný. Stačí, ak ľudia uveria, že existuje.
A keď už nepriateľa máme, netreba toľko vysvetľovať. Netreba predstavovať presvedčivú víziu ani priznávať vlastné chyby. Stačí udržiavať pocit ohrozenia a presviedčať ľudí, že za ich problémy môže niekto iný.
Je to jednoduchšie než zodpovedne spravovať štát. A pre spoločnosť oveľa nebezpečnejšie.
Slovensko pritom stojí pred vážnymi výzvami.
Potrebujeme oživiť hospodárstvo, vytvárať lepšie podmienky na podnikanie, investície a inovácie. Potrebujeme štát, ktorý nebude občanom a podnikateľom komplikovať život, ale bude im poskytovať kvalitné služby. Potrebujeme fungujúce školstvo, zdravotníctvo, spravodlivosť a zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami.
A predovšetkým potrebujeme vedieť, kam chceme smerovať.
Svet okolo nás sa mení. Európa hľadá odpovede na ekonomické, bezpečnostné a technologické výzvy. Menia sa medzinárodné vzťahy aj podmienky, v ktorých budeme musieť obstáť.
Akú predstavu má Slovensko o svojom mieste v Európskej únii? Čím chceme prispievať k jej budúcnosti? Aké reformy chceme presadzovať? Ako vnímame svoju úlohu v NATO a zodpovednosť za spoločnú bezpečnosť?
To sú otázky, na ktoré by sme mali od politickej reprezentácie požadovať odpovede.
Namiesto dlhodobej vízie však často sledujeme zápasy o okamžitú politickú výhodu. Namiesto rozhodných opatrení na oživenie ekonomiky prichádzajú riešenia, ktoré problémy odsúvajú alebo prehlbujú. A popri tom sa prijímajú ekonomické opatrenia a menia právne predpisy v prospech úzkeho okruhu ľudí, zatiaľ čo záujmy krajiny ustupujú do úzadia.
V takomto prostredí je vytváranie nepriateľov účinným spôsobom, ako odviesť pozornosť. Namiesto otázky, čo sa podarilo zlepšiť, riešime, koho máme obviňovať.
A čas plynie.
Príležitosti, ktoré dnes premárnime, sa zajtra nemusia zopakovať. Ekonomická stagnácia nie je iba údaj v štatistike. Znamená menej možností pre mladých ľudí, slabšie verejné služby a postupnú stratu schopnosti držať krok s vyspelými krajinami.
Lenže namiesto toho, aby sme spojili svoje schopnosti a energiu pri riešení týchto problémov, stojíme proti sebe na pomyselných barikádach.
Možno najväčšia škoda, ktorú toto rozdelenie spôsobuje, nie je ekonomická.
Je ľudská.
Nenávisť sa postupne vkráda do našich každodenných životov. Prestávame počúvať, čo nám druhý človek hovorí. Nezaujíma nás, prečo si niečo myslí, aké má skúsenosti alebo obavy. Stačí, že má iný názor, a už ho zaraďujeme do nepriateľského tábora.
Akoby sa človek dal zredukovať na jeho politické presvedčenie.
Zabúdame, že ten, s kým dnes nesúhlasíme, nám možno v minulosti pomohol. Že priateľ, s ktorým sa hádame o politike, s nami prežil množstvo krásnych chvíľ. Že náš sused, ktorý volí inak než my, môže byť slušný, pracovitý a čestný človek.
Naozaj chceme toto všetko zahodiť?
Naozaj dovolíme, aby nám politické konflikty vzali ľudí, ktorých máme radi?
Jednoducho strácame lásku.
Lásku k sebe samým, k svojim blízkym, k ľuďom okolo nás. A napokon aj lásku k vlastnej krajine.
Možno sa toto slovo v politickej úvahe zdá nezvyčajné. Sme zvyknutí hovoriť o ekonomike, zákonoch, reformách či geopolitike. O láske hovoríme oveľa menej.
Lenže čo je zmyslom všetkého nášho úsilia, ak nie vytvoriť podmienky na dobrý a dôstojný život? A môže byť život skutočne dobrý, ak ho napĺňame hnevom, podozrievaním a nepriateľstvom?
Nenávisť nás otravuje. Berie nám pokoj, radosť aj schopnosť tešiť sa z obyčajných vecí. A čo je ešte horšie, oberá nás o schopnosť spolupracovať.
Žiadna krajina sa nedokáže rozvíjať iba prostredníctvom zákonov a rozhodnutí vlády. Jej skutočnou silou sú ľudia. Ich schopnosti, pracovitosť, tvorivosť a ochota spolupracovať.
Na to však potrebujeme vzájomnú dôveru.
Nemusíme mať rovnaké názory. Rozdielnosť názorov je prirodzenou súčasťou slobodnej spoločnosti. Núti nás premýšľať, hľadať argumenty a niekedy aj prehodnotiť vlastné presvedčenie.
Ale rozdielny názor nesmie znamenať nepriateľstvo.
Ak sa prestaneme navzájom počúvať, prestaneme si dôverovať. Bez dôvery sa ťažko spolupracuje. A bez spolupráce len ťažko uskutočníme zmeny, ktoré naša krajina potrebuje.
Vzniká začarovaný kruh. Neriešené problémy vyvolávajú frustráciu. Frustrácia živí hnev a nenávisť. Nenávisť prehlbuje rozdelenie spoločnosti. A rozdelená spoločnosť má čoraz menšiu schopnosť svoje problémy riešiť.
Z tohto kruhu sa nedostaneme ďalšou nenávisťou.
Potrebujeme sa vrátiť k ľudskej slušnosti, rešpektu, porozumeniu a ochote hľadať spoločné riešenia.
A áno, potrebujeme aj viac lásky.
Nie takej, ktorá zatvára oči pred nespravodlivosťou, korupciou alebo zneužívaním moci. Ani takej, ktorá od nás žiada, aby sme sa vzdali svojich hodnôt a presvedčenia.
Láska k vlastnej krajine znamená aj odvahu pomenovať jej problémy a postaviť sa proti tomu, čo jej škodí. Ale môžeme to robiť bez nenávisti k ľuďom, ktorí vidia svet inak.
Možno sme si už na tento stav zvykli. Na každodenné hádky, urážky, obviňovanie a neustále hľadanie vinníkov. Možno sme nadobudli pocit, že takto jednoducho vyzerá politika a že s tým nedokážeme nič urobiť.
Ja si to nemyslím.
Nemusíme čakať, kým sa zmenia politici. Môžeme začať sami. Tým, že sa opäť porozprávame s priateľom, s ktorým sme sa pre politiku prestali stretávať. Že budeme ochotní vypočuť si iný názor bez potreby okamžite zaútočiť. Že prestaneme posudzovať ľudí podľa toho, koho volia, a začneme ich opäť posudzovať podľa toho, akí sú.
Žijeme v jednej krajine. Máme spoločnú minulosť a predovšetkým spoločnú budúcnosť. Naše deti a vnuci budú žiť s dôsledkami rozhodnutí, ktoré robíme dnes. Bez ohľadu na to, na ktorej strane pomyselnej barikády práve stojíme.
Slovensko nie je majetkom žiadnej politickej strany ani úzkej skupiny ľudí. Je naším spoločným domovom.
A ak chceme, aby bol lepším miestom na život, budeme si musieť všetci vyhrnúť rukávy. Pracovať, premýšľať, hľadať riešenia, niesť zodpovednosť a predovšetkým spolupracovať.
Nie je to jednoduché. A určite to neznamená, že všetky naše spory zmiznú. Ale môžeme sa rozhodnúť, že naše rozdiely už nebudú dôvodom na nenávisť.
Pretože na barikádach sa nedá budovať budúcnosť. Dá sa na nich iba bojovať.
A my už nepotrebujeme ďalšie boje medzi sebou.
Potrebujeme znovu objaviť schopnosť mať sa radi. Tešiť sa zo života, vážiť si jeden druhého a spoločne vytvárať krajinu, v ktorej budeme chcieť žiť.
Možno nás na tie barikády vyhnali iní. Ale zísť z nich musíme sami.
A čím skôr to urobíme, tým väčšiu šancu máme, že si zachováme nielen svoju krajinu, ale aj jeden druhého.