Gólový fenomén opäť úradoval. Bude lepší ako Messi s Ronaldom?

Erling Haaland nemieni ukončiť svoju gólovú jazdu. Po hetriku proti Manchestru United minulý víkend opäť dvakrát skóroval v stredajšom večernom zápase Ligy majstrov proti FC Kodaň (výhra 5:0). Celkovo strelil už 19 gólov v 12 zápasoch tejto sezóny.

Je to fenomén, ktorý už prekonal pár rekordov. V Lige majstrov strelil viac gólov ako Luis Suarez, Robin van Persie či Luis Figo. Dúfam, že sa v budúcnosti zúčastní s Nórskom na Majstrovstvách sveta a Majstrovstvách Európy, pretože ide o legendu. Tiež som si myslela, že Messimu a Ronaldovi sa nikto nevyrovná. Otázkou je, či zostane aj naďalej bez zranenia. Messi a Ronaldo neboli tak často zranení. To je vlastne zázrak. A možno potrebuje aj súpera, aby sa udržal na vrchole hry. Možno bude o pár rokov Mbappé v Reale Madrid a Haaland v Barcelone, ktovie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bude Haaland najlepším číslom 9 všetkých čias?

Otázka na zamyslenie... Môže byť. Nemyslím si, že zrazu dá oveľa menej gólov. Toto tempo sa mu nikdy nepodarí udržať, to je jasné, ale tento muž, za predpokladu, že sa tiež udrží v kondícii, prekoná oveľa viac rekordov. Po Messim a Ronaldovi bude Haaland pravdepodobne ďalším hráčom, ktorý bude dominovať na najbližších 10 rokov.

Podarí sa útočníkovi Manchester City prekonať historický rekord Premier League, ktorý stanovil Mohamed Salah?

Salah strelil v sezóne 2017/18 32 gólov v 36 zápasoch Premier League. Ohromujúce prognózy hovoria jasnou rečou: Ak by Erling Haaland pokračoval v nasadenom tempe, ukončil by sezónu Premier League so 67 gólmi. Štatistiky dokonca hovoria, že ak by hral nonstop 90 minút, môže svoje gólové konto navýšiť na 71. Neuveriteľné.

Ďakujem za prečítanie článku. Budem rada, ak mi necháte prípadnú odozvu a rada s Vami o tejto téme podiskutujem.