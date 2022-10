Zabíjanie vášne, zabíjanie atmosféry, zabíjanie hry. Chcete naďalej VAR vo futbale?

VAR je videoasistent rozhodcu, technológia, ktorá sa v súčasnosti používa vo všetkých popredných futbalových ligách v snahe napraviť chyby rozhodcov vo futbalovom zápase.

Môj názor na VAR

Ja si myslím, že VAR je absolútne neprijateľný. Na začiatku som mu fandila, ale je to bohužiaľ na dve veci. Tímy prichádzajú o dôležité body, ktoré by ich do konca sezóny mohli posunúť vyššie v tabuľke. Povedzme si na rovinu, VAR neurobil nič pre zlepšenie hry. V zahraničí si vyslúžil viac kritiky než chvály. Častokrát skončí zápas fraškou a fanúšikovia sa hádajú, že vždy pomôže tomu "silnejšiemu". Takéto výkony rozhodcov a zápasy len prilievajú olej do ohňa a prehlbujú nenávisť medzi klubmi.

Hráči, ktorých góly neplatia za to, že “šnúrka od kopačky“ prekročila pomyselnú čiaru nakreslenú na televíznej obrazovke. A to nehovorím o penalte, ktorá sa udeľuje za čo i len náznak strkanice. Toto neprispieva k zlepšeniu hry, práve naopak. VAR kazí futbal. Je to len môj názor, vy môžete mať iný.

Druhá strana mince

Mnohí sú však toho názoru, že by sa VAR mal používať nielen v Premier League, ale aj vo všetkých ligách na svete. Ide o modernú technológiu, ktorá pomáha rozhodcom robiť správne a spravodlivé rozhodnutia. Zabraňuje hráčom podvádzať, klamať a simulovať. Povedzme si, že núti hrať hráčov viac eticky. Dobré je aj to, že VAR nezoslabuje pozíciu rozhodcu v zápase, pretože stále platí, že konečné rozhodnutie je na ňom. VAR ho len upozorní: choď sa na to pozrieť. Ako s týmto podnetom naloží, je na ňom.

Zaujímavosť

Sám Wayne Rooney povedal: “Berie to emócie z momentu. Spomínam si, keď som strelil gól, či už z ofsajdu alebo nie, stačilo sa pozrieť na čiarového rozhodcu, a keď bola vlajočka dole, mohli sme pokračovať v oslavách s fanúšikmi."

A čo vy? Aký máte názor na VAR?