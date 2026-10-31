Básnik Byron pil víno z ľudskej lebky

.
Lebku vykopal Byronov záhradník
Angličan George Byron zdedil r. 1798 ako 10-ročný po svojom prastrýkovi zámoček Newstead Abbey pri Nottinghame. Bol to niekdajší františkánsky kláštor, ktorý v 16. storočí, po odluke od rímskej cirkvi, anglický kráľ Henrich VIII. spolu s ostatnými skonfiškoval a inštitúciu mníchov v krajine zrušil. Založil si vlastnú cirkev, tzv. anglikánsku. Kláštor Newstead Abbey potom predal svojmu vernému šľachticovi z rodu Byronovcov. Tí si ho premenili na svoje sídlo. Hoci George Byron zdedil tento vidiecky majetok ako desaťročný, nepresťahoval sa tam – podľa jeho matky (otec mu zomrel) bol zámoček v zlom stave a prenajali ho. Nasťahoval sa doňho až po skončení štúdií v Cambridgei ako 20-ročný r. 1808. Súčasťou komplexu bol aj cintorín mníchov. Anglický básnik Thomas Medwin vo svojich spomienkach citoval Byronov príbeh o ľudskej lebke, ako mu ho sám vyrozprával:
Keď záhradník kopal, našiel lebku, ktorá pravdepodobne patrila nejakému veselému frátrovi alebo mníchovi z kláštora niekedy v čase, keď ho zrušili. Keď som videl, že je obrovská a perfektne sa zachovala, ovládla ma zvláštna predstava dať si z nej urobiť pohár na pitie. Poslal som ju do mesta a vrátila sa mi krásne vyleštená, škvrnitá ako korytnačí pancier; (...) Pamätám si, že som o nej napísal nejaké verše (...).
.
Byronova báseň o lebke prerobenej na pohár
George Byron napísal r. 1808 o pohári z lebky človeka báseň. „Duch“ ľudských pozostatkov v nej hovorí, že radšej objíma „ušľachtilý nápoj“, ako „slizkú háveď červov“:
.
Byron chcel aj lebku mŕtveho básnika Shelleyho
Ďalšie pozoruhodné svedectvo o Byronovi zaznamenal jeho priateľ, anglický spisovateľ Edward John Trelawny, ktorý žil v 20-tych rokoch 19. stor. v Taliansku. V tejto krajine sa stretal nielen s Byronom, ktorý sa tam tiež presťahoval, ale i s ďalším v Taliansku žijúcim priateľom, básnikom Percym B. Shelleym. V roku 1822 sa však Shelley nečakane utopil, po čom mu Trelawny zariadil špecifický spôsob kremácie na pobreží mora. Na obradnej rozlúčke s 30-ročným básnikom Shelleym bol prítomný aj Byron. Ten ihneď prejavil záujem o Shelleyho lebku, ktorú mu však Trelawny odmietol dať práve preto, lebo Byron už jednu lebku použil ako pohár. Trelawny v spomienkach napísal: „Byron ma požiadal, aby som lebku zachoval pre neho; ale pamätajúc na to, že predtým už jednu použil ako pohár na pitie, som sa rozhodol, že by Shelleyho lebka nemala byť znevážená.“
.
Lebku mnícha prerobenú na pohár neskôr znova pochovali
V bývalom kláštore v Newstead Abbey, kde George Byron žil a kde našiel lebku, je v súčasnosti múzeum. Možno si v ňom pozrieť aj repliku pohára z lebky. S originálnym pohárom po Byronovej smrti naložili ako s ľudskými pozostatkami, ktoré opäť pochovali.
.
Úryvky, dáta: Medwin: Journal of the conversations of Lord Byron; Trelawny: Recollections of the last days of Shelley and Byron; Georgian Society for East Yorkshire; Newstead Abbey