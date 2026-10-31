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31. okt 2026 o 06:49
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Básnik Byron pil víno z ľudskej lebky

Byron si urobil z lebky bývalého mnícha pohár. Napísal o tom báseň.

Roman Kebísek
Roman Kebísek Prémiový bloger
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Čiastočne zachovaný zámoček Newstead Abbey, ktorý patril básnikovi Byronovi. Je to bývalý kláštorný komplex. Byronov záhradník v ňom vykopal lebku, z ktorej si dal básnik urobiť pohár.
Čiastočne zachovaný zámoček Newstead Abbey, ktorý patril básnikovi Byronovi. Je to bývalý kláštorný komplex. Byronov záhradník v ňom vykopal lebku, z ktorej si dal básnik urobiť pohár.  

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Lebku vykopal Byronov záhradník

Angličan George Byron zdedil r. 1798 ako 10-ročný po svojom prastrýkovi zámoček Newstead Abbey pri Nottinghame. Bol to niekdajší františkánsky kláštor, ktorý v 16. storočí, po odluke od rímskej cirkvi, anglický kráľ Henrich VIII. spolu s ostatnými skonfiškoval a inštitúciu mníchov v krajine zrušil. Založil si vlastnú cirkev, tzv. anglikánsku. Kláštor Newstead Abbey potom predal svojmu vernému šľachticovi z rodu Byronovcov. Tí si ho premenili na svoje sídlo. Hoci George Byron zdedil tento vidiecky majetok ako desaťročný, nepresťahoval sa tam – podľa jeho matky (otec mu zomrel) bol zámoček v zlom stave a prenajali ho. Nasťahoval sa doňho až po skončení štúdií v Cambridgei ako 20-ročný r. 1808. Súčasťou komplexu bol aj cintorín mníchov. Anglický básnik Thomas Medwin vo svojich spomienkach citoval Byronov príbeh o ľudskej lebke, ako mu ho sám vyrozprával:

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Keď záhradník kopal, našiel lebku, ktorá pravdepodobne patrila nejakému veselému frátrovi alebo mníchovi z kláštora niekedy v čase, keď ho zrušili. Keď som videl, že je obrovská a perfektne sa zachovala, ovládla ma zvláštna predstava dať si z nej urobiť pohár na pitie. Poslal som ju do mesta a vrátila sa mi krásne vyleštená, škvrnitá ako korytnačí pancier; (...) Pamätám si, že som o nej napísal nejaké verše (...).

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Byronova báseň o lebke prerobenej na pohár

George Byron napísal r. 1808 o pohári z lebky človeka báseň. „Duch“ ľudských pozostatkov v nej hovorí, že radšej objíma „ušľachtilý nápoj“, ako „slizkú háveď červov“:

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Byron chcel aj lebku mŕtveho básnika Shelleyho

Ďalšie pozoruhodné svedectvo o Byronovi zaznamenal jeho priateľ, anglický spisovateľ Edward John Trelawny, ktorý žil v 20-tych rokoch 19. stor. v Taliansku. V tejto krajine sa stretal nielen s Byronom, ktorý sa tam tiež presťahoval, ale i s ďalším v Taliansku žijúcim priateľom, básnikom Percym B. Shelleym. V roku 1822 sa však Shelley nečakane utopil, po čom mu Trelawny zariadil špecifický spôsob kremácie na pobreží mora. Na obradnej rozlúčke s 30-ročným básnikom Shelleym bol prítomný aj Byron. Ten ihneď prejavil záujem o Shelleyho lebku, ktorú mu však Trelawny odmietol dať práve preto, lebo Byron už jednu lebku použil ako pohár. Trelawny v spomienkach napísal: „Byron ma požiadal, aby som lebku zachoval pre neho; ale pamätajúc na to, že predtým už jednu použil ako pohár na pitie, som sa rozhodol, že by Shelleyho lebka nemala byť znevážená.“

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Maliar Louis Edouard Fournier namaľoval r. 1889 scénu kremácie utopeného básnika Shelleyho. Jeho pozostatky obradne spálili na talianskom pobreží. Prítomný bol aj Byron (s bielou šatkou okolo krku), ktorý mal záujem o Shelleyho lebku. Odmietli mu ju dať.
Maliar Louis Edouard Fournier namaľoval r. 1889 scénu kremácie utopeného básnika Shelleyho. Jeho pozostatky obradne spálili na talianskom pobreží. Prítomný bol aj Byron (s bielou šatkou okolo krku), ktorý mal záujem o Shelleyho lebku. Odmietli mu ju dať. 

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Lebku mnícha prerobenú na pohár neskôr znova pochovali

V bývalom kláštore v Newstead Abbey, kde George Byron žil a kde našiel lebku, je v súčasnosti múzeum. Možno si v ňom pozrieť aj repliku pohára z lebky. S originálnym pohárom po Byronovej smrti naložili ako s ľudskými pozostatkami, ktoré opäť pochovali.

Repliku Byronovho pohára z ľudskej lebky, z ktorého pil víno, vystavujú v múzeu v Newstead Abbey
Repliku Byronovho pohára z ľudskej lebky, z ktorého pil víno, vystavujú v múzeu v Newstead Abbey 

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Úryvky, dáta: Medwin: Journal of the conversations of Lord Byron; Trelawny: Recollections of the last days of Shelley and Byron; Georgian Society for East Yorkshire; Newstead Abbey

Roman Kebísek

Roman Kebísek
Prémiový bloger
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Sem vraj treba napísať niečo o blogoch. Ale načo, keď ich možno rovno čítať. Zoznam autorových rubrík:  Štúr a slovenské dejinyKollár a jeho idea "všeslovanskej" rečiPalkovič a prvá slovenská zbierka lyrikyBajza a nová slovenská beletriaApológia slovenskej šľachty r. 1728Kompánkov výtvarný jazykHammel a rok 1968Slovenský holokaust; Golianovo povstanieNovelistka IvankováKrasko a GroeblováFenomén Timrava10-dňové Slovenské povstanie r. 1848Janko Kráľ: Kríž versus mečKto bol JánošíkBarokové verše pre RévayovúSlovenskí učitelia na galejach; 1675/6Pilárik a Eva SzéchySlovenská baroková inteligenciaPoprava maliarky Skuteckej-KarvašovejBottov Jánošík nebol JurajNěmcová na SlovenskuPovstalec Šulek, prastrýko ŠtefánikaMonsterprocesy s evanjelikmiUžhorodčanka Magda MandelováAchmatovová/ModiglianiGogh kreslil trstinouDostojevskij: Rusko zachráni EurópuByronMaliarka Le BrunDoležalA ďalšieNová poézia DickinsonovejBásnik LermontovA iné

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