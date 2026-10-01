štvrtok, 1. október, 2026 |  Meniny má Arnold
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
1. okt 2026 o 15:18
Prečítané: 2x

Dobrovoľníci v Slovenskom povstaní v septembri 1848 boli väčšinou Česi

Účastníkov tzv. Slovenského povstania, ktorí v septembri 1848 prenikli z Moravy na Slovensko, bolo asi 500. Boli to hlavne Česi. Slováci tvorili menšinu.

Roman Kebísek
Roman Kebísek Prémiový bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
Reštaurovanie zachovanej zástavy slovenských dobrovoľníkov zo septembra 1848 zo zbierok Múzea mesta Bratislava
Reštaurovanie zachovanej zástavy slovenských dobrovoľníkov zo septembra 1848 zo zbierok Múzea mesta Bratislava 

.

Tzv. Slovenské povstanie v septembri 1848 trvalo 10 dní

Slovenské povstanie v septembri 1848 sa začalo vpádom asi 500-člennej výpravy dobrovoľníkov vedených tzv. Slovenskou národnou radou, ktorú tvorili Jozef M. Hurban, Ľudovít Štúr a Michal M. Hodža, v noci z 18. na 19. septembra 1848 z Moravy na Slovensko. Chceli iniciovať celonárodné slovenské povstanie proti uhorskej, resp. maďarskej vláde. Povstalci sa najskôr usadili na Myjave, 21. septembra prišli do Brezovej pod Bradlom, 22. septembra úspešne odrazili útok uhorských, resp. maďarských gárd, aj cisárskych oddielov. 26. septembra sa však neúspešne snažili zaútočiť na Senicu, 27. septembra na Starú Turú, ktorá po útoku vyhorela. 28. septembra sa Slovenská národná rada aj dobrovoľníkmi stiahla opäť na Moravu. Povstanie teda trvalo 10 dní. Kto vlastne boli títo dobrovoľníci, písali už noviny Týdenník, ktoré v Brne vydával Jan Ohéral – boli to hlavne Česi a Moravania, Slovákov bola menšina. V čísle z dňa 28. septembra 1848, čo bol posledný deň výpravy, redaktor Týdenníka, ktorý to ešte netušil, priniesol krátky prehľad vtedy ešte trvajúceho slovenského povstania; okrem iného napísal: „17. t. m. (17. septembra) večer odebralo se z Vídně asi 600 dobrovolníků slovanských svým bratrům Slovákům uherským na pomoc. Jsou to větším dílem mladíci z Moravy a z Čech, z Vídně jeli po železnici až do Bzence (...).

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Úryvok z moravských novín Týdenník z 28. septembra 1848 o slovenských dobrovoľníkoch
Úryvok z moravských novín Týdenník z 28. septembra 1848 o slovenských dobrovoľníkoch 

.

Český člen septembrovej výpravy Frič: Dobrovoľníci boli hlavne Česi

Účastník septembrového Slovenského povstania r. 1848, Čech Josef Václav Frič, vo svojich pamätiach o počte a zložení dobrovoľníkov, ktorí vpadli 18. septembra 1848 z Moravy na Slovensko, napísal:

Bylo to v neděli k večeru 17. září, kdy vypravil jsem se se Štúrem k nádraží ve Floridsdorfu, kdež nás již čekali dobrovolníci, kteří se byli odpoledne v Práteru shromážděli. Bylo nás ke 300, mezi nimiž asi půl sta slovenských mladíků, čekajících na výpravu již na třetí měsíc ve Vídni. Ostatní byli Čechové, Moravané a Vídeňáci všeliké národnosti a také hrstka Horvatů, Srbů a Poláků. (...) Dojeli jsme tak až do Bzence, kdež čekalo nás asi půl druhého sta z Prahy a Brna dorazivších dobrovolníků. (...) Po poledni v pondělí dne 18. září dospěli jsme k uherským hranicím, kdež nás očekávali již vozy s puškami, ve Vídni nakoupenými, též s proviantem i zavazadly. Bylo nás všeho všudy k 500-600 i s některými již lidmi slovenskými nám vstříc přibylými.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

.

Moravský člen výpravy Mikšíček: Dobrovoľníci boli hlavne Česi a Moravania

Moravský účastník Slovenského povstania Matěj Mikšíček o dobrovoľníkoch napísal (Nejnovější moravsko-slezský Domácí přítel, kalendář na rok 1852):

Pod ministerstvem Doblhofovým (Anton von Doblhoff-Dier bol rakúsky politik) objednala se zbraň, nábitek i peníze a dne 17. září večer odjelo z Vídně zvláštním vlakem po železnici asi 500 mladíků, nejvíce Čechů a Moravanů ve Vídni naverbovaných, do Písečného na Moravu a odtud druhého dne pěšky dále přes Veselí  a přes hranice země uherské.

.

Slovák Bórik o výprave: Bolo vidieť ľudí vo frakoch, cylindroch

SkryťVypnúť reklamu

Slovenský dobrovoľník v septembrovej výprave Karol Bórik vo svojich rukopisných spomienkach, ktoré uverejnil historik Daniel Rapant, napísal:

(...) Išol som teda železnicou do Piesku, kde som v hostinci pri nádraží sostúpil. Vkročiac do hostinca do jednej velkej dvorane, videl som asi 40 mladých šuhajóv, ktorí sa velmi hlučne zabávali v českej reči. (...) Takým spósobom poznali sme sa, a poneváč vlak s dobrovolníky viedenskýma až na predednie prijachať mal, strávili sme celú noc v rozhovore. Mladí ludia títo boli dobrovolníci českomoravskí, zvačša študenti. Na svitánie prijachal vlak z Viedne, dovezúc štáb povstánia a asi 500 dobrovolníkóv. Móžem povedat, že vätšina týchto buducich bojovníkov za slobodu národa slovenského neoduševnili mna. Bolo videt ludí vo frakoch, cilindroch a tomu podobné.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama
Účastník septembrovej výpravy slovenských dobrovoľníkov r. 1848 Karol Bórik vo vyššom veku
Účastník septembrovej výpravy slovenských dobrovoľníkov r. 1848 Karol Bórik vo vyššom veku 

.

Zdroje: Slovenské povstanie 1848-49 (ed. Rapant); Frič: Paměti, 1939; Týdenník, 1848

Roman Kebísek

Roman Kebísek
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  122
    •  | 
  • Páči sa:  1 899x

Sem vraj treba napísať niečo o blogoch. Ale načo, keď ich možno rovno čítať. Zoznam autorových rubrík:  Štúr a slovenské dejinyKollár a jeho idea "všeslovanskej" rečiPalkovič a prvá slovenská zbierka lyrikyBajza a nová slovenská beletriaApológia slovenskej šľachty r. 1728Kompánkov výtvarný jazykHammel a rok 1968Slovenský holokaust; Golianovo povstanieNovelistka IvankováKrasko a GroeblováFenomén Timrava10-dňové Slovenské povstanie r. 1848Janko Kráľ: Kríž versus mečKto bol JánošíkBarokové verše pre RévayovúSlovenskí učitelia na galejach; 1675/6Pilárik a Eva SzéchySlovenská baroková inteligenciaPoprava maliarky Skuteckej-KarvašovejBottov Jánošík nebol JurajNěmcová na SlovenskuPovstalec Šulek, prastrýko ŠtefánikaMonsterprocesy s evanjelikmiUžhorodčanka Magda MandelováAchmatovová/ModiglianiGogh kreslil trstinouDostojevskij: Rusko zachráni EurópuBásnik LermontovByronMaliarka Le BrunDoležalA ďalšieNová poézia DickinsonovejA iné

SkryťVypnúť reklamu

Prémioví blogeri

Všetky články
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

111 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,256 článkov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu