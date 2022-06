Francisci pokladal rozprávku o Popolvárovi za obraz veľkej budúcnosti Slovanov

Ján Francisci na maľbe Petra Bohúňa ako kapitán slovenských dobrovoľníkov, ktorí bojovali popri rakúskej armáde proti maďarskej revolúcii r. 1849. Mal 27 rokov. Obraz je majetkom SNG.

Francisciho učiteľ Štúr: Slovania majú veľkú budúcnosť

Ján Francisci študoval v rokoch 1839-43 na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa postupne dostal pod veľký vplyv ideológa slovenského hnutia, učiteľa Ľudovíta Štúra. Na dobrovoľných hodinách vtedajšieho spisovného jazyka slovenských evanjelikov, z dnešného hľadiska archaickej češtiny, tu Štúr rozvíjal svoju teóriu o nastávajúcej veľkej budúcnosti Slovanov, ktorí vraj preberú svetodejinnú úlohu od Germánov. Tvrdil, že vývoj dejín kráča od Grékov a Rimanov k Románom a Germánom a v budúcnosti bude vrcholiť u Slovanov. Úryvok z Francisciho Vlastného životopisu:

Tam Štúr vyučoval, že dejepis nemá záležať len z vypočítania faktov a udalostí ako nesúvisiaceho a bez vnútornej myšlienky materiálu. Ale že treba v tých svetových udalostiach a dejoch hľadať a skúmať základnú myšlienku a ideu vývinu človečenstva. Taký starý grécko-rímsky antický svet v najvyššom svojom vývine uskutočňoval ideu krásy. Nasledoval svet románsko-germánsky ako uskutočňovateľ a reprezentant idey pravdy. Nasleduje uskutočňovanie idey dobra, a tú vyvinúť a uskutočňovať podľa svojej národnej povahy je povolaný svet slovanský. Takýmito vysvetlivkami a vývodmi bol každý cítiaci a mysliaci poslucháč oduševnený až do extázy za svoj národ a za Slovanstvo, lebo videl že Slovenstvo a Slovanstvo zahynúť nesmú, ale vyvíjať a rozvinúť sa musia neomylnou potrebnosťou historického vývinu človečenstva za uskutočniteľa a nosiča zvrchovanej úlohy človečenstva.

Jediná zachovaná portrétna fotografia Ľudovíta Štúra, približne z r. 1849, mal asi 34 rokov. Je v majetku Múzea Ľ. Štúra v Modre.

Francisci: Popolvár, najmladší syn v rozprávke - to sú Slovania

V r. 1842 začal Ján Francisci ako súčasť národnej činnosti zapisovať so svojimi spolužiakmi ľudové rozprávky, ktoré sa rozprávali po domoch po večeroch pri rôznych udalostiach ako boli priadky, či páračky. Prvých desať vydal Francisci knižne r. 1845 pod názvom Slovenské povesti (vtedy Slovenskje povesťi). Na prvé miesto zbierky dal rozprávku o Popolvárovi, ktorej v úvode prisúdil mimoriadne miesto v chápaní úlohy Slovanov vo svete. Popolvár je miestny výraz pre človeka, ktorý sa „váľa v popole“, teda pri peci; inak sa nazýva aj pecivál, niekedy aj popolvál. 23-ročný Francisci v úvode knižky upozornil, že v slovenských rozprávkach zvyčajne víťazí najmladší syn, čo je podľa neho skrytým vyjadrením budúcej veľkej úlohy Slovanov ako „najmladšieho syna ľudstva“. Aj rozprávkový Popolvár je najmladší syn, ktorého starší bratia (iné národy) považujú za neschopného. Popolvár však napokon v ťažkých skúškach obstojí najlepšie, až sa stane „najväčším na svete“. Úryvok z Francisciho úvodu v zbierke Slovenské povesti:

Slováci sami nepoznali, čo sú vlastne ich rozprávky, a len si ich so zbožnou mysľou rozprávali a prechovávali ich v pôvodnej ich pravde, hĺbke a tajomnosti, až by sa našiel hrdina pravde, ľudstvu čisto posvätený, ktorý by silným udretím čarovného prúta všetky kliatby, ich myšlienku pred svetom ukrývajúce, rozbil. Novorodený duch Slovanstva, najmladší syn ľudstva, je ten posvätený a vyvolený hrdina, ktorý, chcejúc si svet a život vytvoriť, vystupuje aj na toto zázračné pole a hľadá na ňom pre seba životnú krv, hľadá a zbiera elementy, do ktorých by sa vtelil; on to rozbijúc kliatby zakuklenosti na ich zboreninách jasné chrámy pravdy stavia. (...) Pozoruhodné je napokon to, že v týchto povestiach istota a myšlienka budúcnosti národa nášho je silne a jasne vyslovená - čo v prvej povesti tohto zväzku (Popolvár - najväčší na svete) iba slepý nevidí. Hrdinu tej povesti ja považujem za zidealizované indivíduum Slovenska. Druhé povesti to napospol dokazujú, hlavne tým, aby som iné nespomínal, že v nich najmladší syn nad osudom sveta víťazí.

Rozprávka o Popolvárovi

Začiatok rozprávky o Popolvárovi:

Kde bolo, tam bolo, v sedemdesiatej siedmej krajine bolo, za červeným morom, za skleneným vrchom a za drevenou skalou, - bol raz jeden kráľ a ten kráľ mal troch synov. Všetci traja boli už hodní, slovom chlapi na mieste; ale tí dvaja starší boli prešibanejší a pekne sa vedeli medzi ľuďmi držať, za to ich všetci aj radšej videli, ako toho najmladšieho, ktorého iba Popolvárom volali, za to, že sa ustavične iba v popole váľal.