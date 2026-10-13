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13. okt 2026 o 14:23
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Jánošík prepadával zvyčajne v dvojici/trojici, max. v štvorici

Jánošík robil prepady len s pár určitými ľuďmi – Uhorčíkom, Turjakom, Plavčíkom, Chlastákom, či bratmi Šustekovcami – všetko Kysučanmi.

Roman Kebísek
Roman Kebísek Prémiový bloger
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Faksimile rozsudku nad Jurajom Jánošíkom v dobovom úradnom slovenskom jazyku
Faksimile rozsudku nad Jurajom Jánošíkom v dobovom úradnom slovenskom jazyku (zdroj: SNK)

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Jánošík uviedol len mená šiestich ľudí, s ktorými robil prepady

V dňoch 16. a 17. marca 1713 bol s Jurajom Jánošíkom stoličný súd (sedria) v Liptovskom Mikuláši. Predtým ho vypočúvali, z čoho existoval slovensko-latinský zápis s otázkami vyšetrovateľov a Jánošíkovými odpoveďami. Ten sa síce stratil, no zostal z neho urobený odpis, ktorý historici považujú sa hodnoverný. Tento odpis r. 1937 zverejnil historik Ivan Houdek (latinskú časť preložil). Jánošík pri konkrétnych prepadoch, ku ktorým sa priznal, uviedol len šesť mien. Boli to: Tomáš Uhorčík z Predmiera, dnes časť Turzovky, Juraj Turjak zo Staškova, istý Plavčík z Dunajova, Jakub Chlasták z Oščadnice a bratia Juraj a Jakub Šustekovci z Krásna nad Kysucou.

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Prepady, pri ktorých Jánošík uviedol mená spoločníkov

Juraj Jánošík zvyčajne zbíjal v trojici, len jedenkrát boli štyria – keď prepadli v pohorí Žiar (medzi Hornou Nitrou a Turcom) baróna Pavla Révayho z Turčianskej Štiavničky. Vtedy sa na „akcii“ zúčastnili okrem Jánošíka Uhorčík, Turjak a Chlasták. V trojici – s Uhorčíkom a Turjakom – Jánošík 5. októbra 1711 prepadol žilinského kupca Jána Šípoša (tohto človeka – Jána Šípoša – Jánošík prepadol ešte raz, to 10. mája 1712 pod Strečnom). V trojici –  s bratmi Šustekovcami – Jánošík pri Žiline prepadol manželku evanjelického farára z Liptovského Jána. Taktiež v trojici – s Turjakom a Plavčíkom – Jánošík prepadol niekedy v auguste 1712 žilinského obchodníka s klenotmi Jána Skalku. Mimochodom, s Turjakom a Plavčíkom bol Jánošík aj 4. septembra 1712, keď Turjak postrelil domanižského farára Vrtíka, ktorý o mesiac zraneniu podľahol. Už len v dvojici – s Uhorčíkom – Jánošík ozbíjal pri Strečne nejakého oravského farára. K týmto všetkým prepadom sa Jánošík priznal. Vyšetrovatelia ho však spolu s Uhorčíkom obvinili aj z prepadu štvorice Banskobystričanov v Kremnických horách niekedy v októbri 1712, lebo sa zistilo, že niečo z tohto lupu dal Uhorčík ďalším ľuďom. No o tomto prepade Jánošík povedal, že sa na ňom nezúčastnil a vraj ani Uhorčík, lebo boli spolu.

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Roman Kebísek

Roman Kebísek
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  123
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  • Páči sa:  1 910x

Sem vraj treba napísať niečo o blogoch. Ale načo, keď ich možno rovno čítať. Zoznam autorových rubrík:  Štúr a slovenské dejinyKollár a jeho idea "všeslovanskej" rečiPalkovič a prvá slovenská zbierka lyrikyBajza a nová slovenská beletriaApológia slovenskej šľachty r. 1728Kompánkov výtvarný jazykHammel a rok 1968Slovenský holokaust; Golianovo povstanieNovelistka IvankováKrasko a GroeblováFenomén Timrava10-dňové Slovenské povstanie r. 1848Janko Kráľ: Kríž versus mečKto bol JánošíkBarokové verše pre RévayovúSlovenskí učitelia na galejach; 1675/6Pilárik a Eva SzéchySlovenská baroková inteligenciaPoprava maliarky Skuteckej-KarvašovejBottov Jánošík nebol JurajNěmcová na SlovenskuPovstalec Šulek, prastrýko ŠtefánikaMonsterprocesy s evanjelikmiUžhorodčanka Magda MandelováAchmatovová/ModiglianiGogh kreslil trstinouDostojevskij: Rusko zachráni EurópuByronMaliarka Le BrunDoležalA ďalšieNová poézia DickinsonovejBásnik LermontovA iné

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