Krman chystal na Slovensku r. 1707 veľkú kultúrnu obnovu. Prekazili to boje

Pozoruhodná podoba. Na detaile z rytiny vľavo je senický evanjelický farár Štefan Pilárik z jeho knižného životopisu z r. 1678. Na detaile z maľby vpravo, ktorá visí v evanjelickom kostole postavenom na Myjave r. 1784, je miestny farár Daniel Krman.

Krman mal pohnutý život už od detstva

Daniel Krman mal mimoriadne dramatický život, a to už v čase, keď mal ešte len prísť na svet r. 1663. Jeho otec, Daniel Krman starší, bol evanjelickým farárom v Blesovciach pri Topoľčanoch. Keď bola jeho manželka Anna tehotná s malým Danielom, do Uhorska vtrhli Turci. Otec Daniel Krman po týchto správach ušiel s tehotnou manželkou z Blesoviec do Omšenia, kde žila manželkina sestra vydatá za miestneho evanjelického farára. Krátko po tom, ako k švagrovcom došli, sa Anne Krmanovej narodil Daniel Krman mladší. Keď turecké nebezpečenstvo pominulo, Krmanovci odišli do Turej Lúky, kde sa otec Daniel stal farárom. Keď mal malý Daniel Krman 9 rokov, stal sa svedkom mimoriadnej udalosti. V r. 1672 prišla do Turej Lúky komisia vedená katolíckym biskupom Jurajom Báršoňom, členom ktorej bol aj jeho brat, vysoký úradník Ján Báršoň, ktorí žiadali kľúče od evanjelického kostola. Keďže bratia podobným spôsobom krátko predtým odobrali evanjelikom veľa kostolov na iných miestach krajiny, požiadavku vydať kľúče zobralo miestne evanjelické obyvateľstvo ako pokus pripraviť aj ich o kostol a na komisiu sa vrhli. Ján Báršoň pri útoku zomrel, Juraja bili dovtedy, až ho z rúk davu nevyslobodil farár Daniel Krman starší.

Štúdiá Daniela Krmana, povolanie rektora, farára

Malý Daniel Krman chodil do škôl na viacerých miestach na Slovensku, v 15-ich rokoch odišiel študovať na gymnázium do Vratislavi v Sliezsku. Neskôr študoval na nemeckých univerzitách v Lipsku a vo Wittenbergu, odkiaľ sa ako 20-ročný vrátil r. 1683 na Slovensko. Bol rektorom v Ilave a v Mošovciach, od r. 1687 farárom v Turej Lúke, kde nastúpil po svojom otcovi. R. 1690 sa stal farárom na Myjave. Keď úrady chceli na Myjave inštalovať katolíckeho farára, Myjavčania ho vyhnali. Úrady označili Krmana za iniciátora nepokojov a v apríli 1699 ho uväznili v Čachticiach. Po troch mesiacoch však z väzenia ušiel do Nemecka, kde počas pobytu v Berlíne požiadal pruského panovníka Fridricha, aby jeho veľvyslanec vo Viedni intervenoval u cisára v prospech myjavských evanjelikov, čo sa aj stalo. R. 1700 šiel Krman z Nemecka do Viedne, kde dostal od veľvyslancov Pruska a Holandska listinu, v ktorej sa píše, že dostali od cisára ústny súhlas na to, aby na Myjave a v šiestich okolitých obciach mali evanjelici pokoj. Táto ochranná listina im tento pokoj aj na niekoľko rokov zabezpečila.

Krman napísal gramatiku pre Slovákov

Daniel Krman sa na Myjave nevenoval len farárskym povinnostiam, ale aj širším kultúrnym otázkam. Slováci nemali v tom čase žiadnu serióznu gramatiku svojho spisovného jazyka. Týmto spisovným jazykom bola už niekoľko storočí čeština, no vzdelaní Slováci ju poznali len z kníh a v praxi ju miešali so slovenskými slovami. Krman bol rigorózny človek, chcel, aby slovenskí vzdelanci ovládali češtinu na dobrej úrovni, aby slovenské knihy mohli používať aj Česi. Krman preukázal dostatočné lingvistické vzdelanie na to, aby gramatiku češtiny pre Slovákov napísal. Mimochodom, český jazyk sa v tej dobe bežne označoval aj ako slovenský, knihy vychádzajúce v češtine sa označovali ako slovenské. Krmanova gramatika pre Slovákov okrem klasickej teórie spočívala aj v tom, že jasne upozorňovala na niektoré často používané slovenské slová, ktoré boli Krmanovou učebnicou definované ako nesprávne. Táto gramatika však tlačou nevyšla, nevieme presne prečo, predpokladá sa, že pre nepokojnú dobu a sťažené vydavateľské podmienky. Upravenú ju vydal až po Krmanovej smrti r. 1746, a to pod svojím menom, Pavol Doležal. Ten však na rozdiel od Krmana slovenské slová označoval za alternatívne, nie za neprípustné.

Krmanov návrh na kultúrnu obnovu Slovenska

Od r. 1703 veľkú časť Uhorska ovládol povstalec František II. Rákoci, tolerantný katolík, a činnosť evanjelikov sa začala opäť rozvíjať. Mimochodom, Slováci boli v tom čase väčšinou evanjelici. V apríli 1707 sa v Ružomberku konala synoda evanjelickej cirkvi, kde bol ústrednou postavou Daniel Krman, už superintendent, teda dnes biskup. Úlohou tohto niekoľkodňového stretnutia bola komplexná obnova evanjelickej cirkvi po dlhých rokoch rekatolizácie, teda odoberaní kostolov, vyháňaní farárov a pod. Na synodu si Krman vypracoval aj podklady, ktorými chcel kultúrne, vzdelanostne a školsky zásadne pozdvihnúť evanjelictvo a osobitne Slovákov. Vypracoval latinský spis Modestae et sine praejudicio cujuspiam scriptae Cogitationes, de Malis malorumque remediis ecclesiae evangelicae, potissimum vero Slavicae (Súkromné úvahy bez predsudkov, o zle a liekoch proti zlu najmä v slovenskej evanjelickej cirkvi). V spise napr. žiada premeniť prešovské kolégium (vyššia škola) na univerzitu, čo by uľahčilo uhorskej mládeži vysokoškolské štúdium, lebo by nemuseli za ním chodiť do zahraničia. Okrem toho by zo zahraničia prichádzali mladí ľudia študovať do Prešova. Podľa Krmanovho spisu by sa vo všetkých mestách krajiny mali zriadiť kníhkupectvá, aby si ľudia nemuseli knihy kupovať v zahraničí alebo ich prepisovať. Pri školách a cirkevných zboroch žiada vybudovať verejné knižnice. Navrhuje tiež zriadiť tlačiareň, ktorá by mala slúžiť predovšetkým Slovákom. Povstalec František II. Rákoci však začal od r. 1708 vojensky strácať, až r. 1711 uzatvoril s cisárom mier a z krajiny sa stiahol. S Rákociho pádom padli aj Krmanove plány na veľkú kultúrnu obnovu Slovákov.

Ako sa Krman dostal r. 1729 do žalára

Krmanov život na Myjave bol po páde Rákociho relatívne stabilný, a to až do r. 1729. Vtedy ho zatkli. Mal už 66 rokov. Bol obžalovaný z toho, že do evanjelickej cirkvi prijal moravského katolíka Václava Mlynářa, čo bolo vtedy neprípustné, a poburoval ľudí, ktorí bránili úradom pri Mlynárovom zadržiavaní. Krmana internovali na Bratislavskom hrade. Rozšírená žaloba proti Danielovi Krmanovi potom obsahovala niekoľko bodov. Okrem toho, že r. 1729 údajne podnietil vzburu proti zatknutiu Václava Mlynářa, v minulosti vraj viackrát urazil katolícku cirkev, no najabsurdnejším obvinením Krmana bolo, že r. 1672, teda, keď mal 9 (!) rokov, a bol vraj farárom na Turej Lúke, spôsobil smrť úradníka Jána Báršoňa. Farárom tam však v tom čase bol Krmanov otec, no v žalobe sa jednoznačne tvrdilo, že farárom bol jeho vtedy 9-ročný syn. Daniela Krmana odsúdil súd r. 1731 na doživotie. Vo väzení na Bratislavskom hrade r. 1740 ako 77-ročný zomrel.

Podpis Daniela Krmana

