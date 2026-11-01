Markíza de Pompadour, filozof Diderot a divadlo

.
Markíza de Pompadour ako divadelníčka
„Favoritka“ francúzskeho kráľa Ľudovíta XV. – markíza de Pompadour, pôvodne meštianka, teda nie šľachtičná Jeanne-Antoinette Poisson, bola vďaka svojmu nadaniu a dobrým domácim učiteľom kultúrne založenou ženou. Od detstva ju učili spievať, tancovať aj verejne vystupovať. Favoritkou kráľa sa stala ako 24-ročná r. 1745 a čoskoro založila vo Versailles, kde kráľ sídlil, malé divadielko. Madame de Pompadour v ňom zvyčajne vystupovala ako hlavná herečka (zahrala aj mužskú rolu), či speváčka, ak išlo napr. o operné predstavenie. Jej herecké aj spevácke kvality všeobecne uznávali. Prvou hrou favoritkinho divadielka bola komédia Tartuffe od dramatika Moliéra o pokrytcovi-svätuškárovi, ktorý sa v dome svojho domáceho tajne pokúša o jeho dcéru aj manželku, hoci navonok sa stále modlí a rozpráva o Bohu. Madame de Pompadour hrala v hre Dorinu, odvážnu slúžku, ktorá otvorene hovorí, čo si myslí. Divadielko markízy de Pompadour existovalo 5 rokov. Za ten čas kráľova favoritka vystupovala v 61 rôznych tituloch celkovo v 122 predstaveniach vrátane baletov a opier.
.
Markíza de Pompadour a francúzski intelektuáli
Markíza de Pompadour bola napriek preniknutiu do najvyšších sfér feudálneho kráľovského života otvorená novým myšlienkam doby. Poznala „kráľa intelektuálov“ Voltaira, naštudovala napr. vo svojom divadielku jeho hry, či tvorcu slávnej Encyklopédie, ktorá svojím vedeckým prístupom a novými myšlienkami menila epochy, Denisa Diderota. Práve Diderot vydal r. 1748 anonymne v Holandsku alegoricko-eroticko-satirický román Les Bijoux indiscrets (Indiskrétne šperky), v ktorom vystupuje pod pseudonymom „Mirzoza“ aj markíza de Pompadour. Práve prostredníctvom jej výrokov autor prezentoval svoj názor na potrebu nového obsahu divadelnej tvorby.
.
Madame de Pompadour alias „Mirzoza“ v románe Diderota
Dej Diderotovej frivolnej satiry Les Bijoux indiscrets sa krúti okolo francúzskeho kráľa Ľudovíta XV. a dvorskej spoločnosti. Je to práve kráľova favoritka, románová „Mirzoza“, teda markíza de Pompadour, ktorá tlmočí autorov pohľad na súveké divadlo. Estetik Diderot odmietal v jeho dobe „neprekročiteľné“ divadelné pravidlá antických vzorov s ich mytologickými hrdinami a požadoval hry z každodenného života, v ktorých by vystupovali obyčajní súčasníci. Mirzoza (markíza de Pompadour) o divadelnej tvorbe hovorí (podľa českého prekladu Upovídané šperky z r. 1991):
Nevyznám se vůbec v pravidlech a už vůbec neznám a nerozumím učeným slovům, jimiž byly napsány, ale vím jedno, že pouze pravda se líbí a dojímá. Vím ještě i to, že dokonalost představení záleží v tom, že divák musí mít pocit, že se akce účastní přímo sám, tak dokonalá musí být nápodoba.
.
Podľa Diderota mala „Mirzoza“ cit pre literatúru
35-ročný filozof Denis Diderot vo svojom románe celkovo charakterizuje kráľovu favoritku, markízu de Pompadour, ako pohotovú diskutérku so vzdelancami:
Favoritka měla ráda krasoduchy, aniž sama sebe považovala za krasoducha. Na její toaletě ležely vedle diamantů a voňavek romány a jiné prchavé výtvory doby, které dovedla vynikajícím způsobem posuzovat. Aniž se pohnula od svého cavagnole nebo biribi (hazardné hry), přecházela z rozhovoru s akademikem k dialogu s vědcem a všichni přiznávali, že díky pouhé jemnosti svého citu dovedla v těchto dílech objevovat krásy a nedostatky, které jejich osvícenosti zůstávali skryty. Mirzoza je překvapovala svým ostrovtipem, přiváděla do rozpaků svými otázkami, ale nikdy nezneužívala výhod, kterými ji krása a duchaplnost vybavily.
.
Lessing - reformátor divadla v duchu náhľadov Diderota
Diderotove názory na smerovanie divadla v jeho knižke Les Bijoux indiscrets rozvinul nemecký divadelný teoretik a praktik Gotthold Ephraim Lessing (1729-81), ktorý v roku 1768 o Diderotovej knihe napísal:
Diderot neprojevil svou nespokojenost s divadlem svého národa teprve v rozmluvách připojených k Nemanželskému synovi (Diderotova hra), vyšlých roku 1757. Už několik let předtím dal najevo, že o něm nemá tak vysoké mínění, jakým se dávají klamat jeho krajané. Ale on učinil tak v knize, v níž převládá ironický tón do té míry, že ani to, co v ní říká dobrý zdravý rozum, se většine čtenářů nezdá být ničím jiným než fraškou a výsměchem. Diderot měl bezpochyby své důvody, proč chtěl s tím, co měl na srdci, přijít nejprve v takové knize; moudrý člověk často řekne nejprve se smíchem to, co chce později opakovat vážně. Tato kniha se nazývá Les Bijoux indiscrets. (podľa českého prekladu Josefa Pospíšila)
.
Úryvky, dáta, zdroje a pod.: Mitford: Madame de Pompadour, 1998; Diderot: Upovídané šperky, 1991; Cochin: Markíza de Pompadour v predstavení Acis et Galatée, 1749, National Gallery of Canada; Boucher: Madame de Pompadour, 1756, Bayerischen Staatsgemäldesammlungen