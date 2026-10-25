Novelistka Ivanková a Schopenhauerova „metafyzika pohlavnej lásky“

.
Poňatie lásky podľa Schopenhauera – jej iluzórnosť
Nemecký filozof Arthur Schopenhauer v druhom vydaní (z r. 1844) svojho základného diela Svet ako vôľa a predstava v kapitole 44, ktorá nesie názov Metafyzika pohlavnej lásky, píše, že každá zamilovanosť, nech vyzerá akokoľvek „étericky“, má základ výlučne „v pohlavnom pude“. Konštatuje, že láska každého druhu a všetkých odtieňov, akú napr. vidíme v divadle, či o akej čítame v románoch, alebo akej sme proste svedkom v reálnom svete, sa prejavuje často ako najaktívnejšia hnacia sila. Hlavne mladým ľuďom berie veľkú časť energie a myšlienok. „Blázni“ mysle všetkých, či už sú to štátnici, učenci alebo filozofi, rozbíja najpevnejšie vzťahy, niekedy oberá človeka o zdravie aj život, inokedy o bohatstvo, postavenie, šťastie, mení čestného a verného partnera na zradcu. Láska neustále vnáša nepokoj do usporiadaného života. Na to všetko však Schopenhauer hovorí, že tu ide vlastne len o to, aby „každý Hans našiel svoju Grétku“. No nie pre nejakú malichernosť – zdôrazňuje filozof, ide o vážnu vec – dokonca o tú najdôležitejšiu v živote, a síce splodenie ďalšej generácie, teda zabezpečenie pokračovania rodu. Úryvok zo Schopenhauerovej Metafyziky pohlavnej lásky (Metaphysik der Geschlechtsliebe):
.
Schopenhauer: Náklonnosť dvoch milencov je vôľa nového jedinca žiť
Filozof Schopenhauer označil svoju štúdiu Metafyzika pohlavnej lásky v jednom liste z r. 1855 za patriacu k tomu najoriginálnejšiemu, čo napísal. Dokonca označil stať za „diamant“ svojich prác. Náklonnosť milencov je podľa jeho „metafyziky“ len túžba „nového jedinca“ (teda ich potenciálneho dieťaťa) žiť (český preklad Vítězslav Tichý):
(...) Neboť to je příští generace v celé své individuální určitosti, jež se tlačí do života oněmi námahami a snahami. Ano, ona sama se už hýbe v opatrném, určitém a svéhlavém výběru k ukojení pohlavního pudu, jež se nazývá láskou. Vzrůstající náklonnost dvou milenců je vlastně už životní vůlí nového individua, které mohou nebo by chtěli zplodit; ano, už v setkání jejich toužebných zraků se zaněcuje nový život a projevuje se jako budoucí harmonická, dobře složená individualita.
.
Ivanková: Láska je hlas nejestvujúceho dieťaťa, ktoré hľadá rodičov
Slovenská spisovateľka Elena Ivanková žila v rokoch Prvej svetovej vojny v Bratislave. Práve v tomto období začala v Národných novinách, ktoré vychádzali v Martine, publikovať novely. V r. 1918 literárny kritik Pavel Bujnák o spisovateľke napísal: „Vyzná sa i vo filozofii, menovite – tak sa zdá – Schopenhauerovej.“ Sama Ivanková sa na Schopenhauera priamo odvoláva a parafrázuje ho v novele Láska (uverejnila ju r. 1918 v časopise Živena). Protagonistkou tejto prózy je „melancholické“ dievča zaľúbené do vojaka: „Hja, darmo, Justína Gavajdová nikdy nič nepočula o Schopenhauerovi, predsa bola ako živý dôkaz jeho slov: Láska je len hlas nejestvujúceho decka, ktoré si svojich rodičov hľadá.“
.
Ivankovej novela Barko Mári
Ešte r. 1917 uverejnila Elena Ivanková v Národných novinách napr. novelu s názvom Barko Mári. Dej má už od začiatku rýchly, „schopenhauerovský“ spád:
Mala osemnásť rokov a líčka mala ako z ružového zamatu, keď ju nešťastie zastihlo. To nešťastie sa volalo Pišta, ktorý slúžil ako sluha u grófa. Barko Mári – tak sa zdá – omámil lesk gombičiek, na nich grófska koruna. Pišta sa ani nemusel veľmi namáhať, aby jej hlavu pomútil: gombičky mali ten istý účinok, ako lampa na motýľa – pritiahnu ho a spália. Alebo to bolo predsa viac? Tak sa stalo i u Mári. Potom išlo tak, ako to obyčajne ide: do času slúžila, potom — na radu kamarátky, ktorá už išla tou trpkou cestou – hlásila sa do pôrodnice, tam ju zapísali, smela drhnúť schody a chodby, kade chodili také isté dievčatá, ako bola ona, kým jedného krásneho májového dňa, a to ešte v nedeľu, neporodila svoje dieťa.
.
Bujnák o láske v Ivankovej novelách: Je to „pudová sila“
Ivankovej poňatie lásky bolo v dobovom kontexte slovenskej literatúry nové. Lásku podáva predovšetkým ako inštinkt, teda nie „étericky“. Literárny kritik Pavel Bujnák o jej novelách v Národných novinách napísal, že lásku podáva ako „beštiálnu silu“, ktorá sa niekedy „zahalí do plášťa nežnosti a klamu“:
Láska zaujíma spisovateľku nadovšetko. (...) Nie sám ten cit, to je akási tajná, nepochopiteľná, ale pritom prirodzená a prírodná, pudová, beštiálna sila v človeku. Ale jej prejav, jej vonkajšia forma stojí raz bližšie k tejto prirodzenej sile, raz vernejšie ju prezradzuje, raz zasa vzdiali sa od nej a zahalí sa do plášťov nežnosti, úlisnosti, zvodu a klamu.
.
Schopenhauer: Príroda „klame“ inštinktom
Podľa filozofa Schopenhauera je láska klam, ktorý príroda „vložila“ do vnútra jedinca ako inštinkt, aby zachovala ľudský rod. Nemecký mysliteľ tvrdí, že jednotlivý človek nemyslí v mene celého ľudstva, myslí len na seba, je „egoista“, ktorého oklame „chiméra“ lásky – aby zachovala rod:
Egoismus je tak hluboce zakořeněná vlastnost veškeré individuality, že egoistické důvody jsou jediné, na něž je možno s určitostí spolehnout, mají-li povzbudit činnost individuální bytosti. Druh má sice na jedince dřívější, bližší a větší právo nežli nedokonalá individualita sama; avšak má-li jedinec působiti a dokonce se i obětovati pro zachování a pro vlastnost druhu, nemůže se jeho intelektu, který je vypočítán jen pro individuální účely, učinit důležitost věci tak pochopitelnou, aby působila úměrně. V takovém případě může tedy příroda dosáhnouti svého cíle jen tím, že individuu, jedinci, vloží do nitra jakýsi klam, že se mu zdá jakýmsi statkem to, co je ve skutečnosti statkem celému druhu, jemuž slouží, zatím co se domnívá, že slouží sobě. Při tomto postupu se před ním vznáší chiméra, která hned potom zmizí, a jako motiv zastupuje skutečnost. Tímto klamem je instinkt.
.
Zdroje: Schopenhauer: Metaphysik der Geschlechtsliebe; Bujnák: Elena Ivanková a jej novelly, 1918; Ivanková: Barko Mári, 1917, Národnie noviny; Ivanková: Láska, 1918, Živena