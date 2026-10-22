O Štúrovej „filozofii dejín“

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Hegelova filozofia dejín a Germáni
Nemecký filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel napísal dielo Philosophie der Geschichte (Filozofia dejín), ktoré vyšlo r. 1837. Do slovenčiny ho r. 1957 preložil Teodor Münz. Hegel píše, že dejiny sú prejavom „svetového ducha“, ktorý smeruje k „slobode“ človeka. Tento vývoj postupuje od starých orientálnych národov cez Grékov a Rimanov až ku Germánom, u ktorých vrcholí. Konkrétne nemecký filozof píše, že „orientálci“ ešte nevedia, že človek ako taký je slobodný. „Vedia len to, že jeden človek (vládca) je slobodný, no práve preto takáto sloboda je len svojvôľou (...),“ napísal Hegel a pokračoval: „(...) Gréci, ako aj Rimania, vedeli len to, že slobodní sú len niekoľkí ľudia a nie človek ako taký.“ Podľa Hegela však bola sloboda týchto niekoľkých ľudí v Grécku a Ríme naviazaná na otroctvo mnohých iných, bola pominuteľná a obmedzená. „Až germánske národy dospeli v kresťanstve k vedomiu, že človek ako človek je slobodný, že sloboda ducha vytvára jeho najvlastnejšiu prirodzenosť,“ uviedol Hegel.
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Štúr: Hegela „prerobíme“; na vrchole budú Slovania
Slovenský učiteľ na bratislavskom evanjelickom lýceu Ľudovít Štúr študoval v r. 1838-40 na univerzite v nemeckom Halle filológiu, no počas pobytu sa oboznámil aj s Hegelovou filozofiou. Keď sa do Bratislavy vrátil, pokračoval vo svojich prednáškach. Vyučoval nielen bohoslužobný jazyk slovenských evanjelikov, vtedy tzv. bibličtinu, teda archaickú, slovenčenú češtinu, ale aj literatúru a históriu Slovanov. Jeho historické prednášky boli de facto Hegelovou filozofiou dejín, ktorú si upravil. Svoje náhľady vyložil napr. r. 1842 aj v (ešte českom) liste svojmu priateľovi Samovi Bohdanovi Hroboňovi. Štúr odmietal, že na vrchole vývinu ľudstva by boli Germáni. Zdôvodnil to ich charakterizovaním ako „cituprázdných, rozervaných, člověčenstvo jen v sobě vidoucích, utískavých, smyslných“. Zavŕšenie dejín Štúr nachádzal v Slovanoch: „Musíť to býti národ jiný, hlubokého citu plný, (...) národ neslýchaně mnoho trpěvší, nikdy jiné nepronásledovavší, národ sílou a počtem k ohromné úloze mocný (...).“ Štúr síce označoval Hegela za „veľkého mysliteľa“, na filozofii ktorého možno stavať, no dodal k tomu: „My si filosofii tuto přerobíme (...).“ Štúr však pracoval skôr s pojmom „idea“ (myšlienka) ako s Hegelovým pojmom „sloboda“. No túto základnú ideu vývoja nedefinoval Štúr exaktne – spájal v nej pravdu, spravodlivosť, dobro, cit, či vieru.
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Francisci o Štúrovej postupnosti: Gréci-Germáni-Slovania
Po učiteľovi Štúrovi sa zachovali (ešte české) historické prednášky. Súhlasil v nich s Hegelom, že v ich dobe sú germánske národy „svetodejinné“, no v budúcnosti podľa Štúra „absolútnu ideu“ naplní „iný“ svetodejinný národ, teda Slovania: „Idea absolutní (...) musí (...) v svět projiti. (...) Toto však čas náš nerozluští, ani národy, jenž nyní světohistorickými jsou, nýbrž čas jiný, národ jiný, veliký, především pravdy, spravedlivosti milovný, mnoho trpěvší, nikdy nepřenásledující, bohabojný (...).“ Obsah prednášok Štúra, ktorý nemal svoj systém, či pojmy ustálené, vo svojom životopise jeho žiak Ján Francisci podal nasledovne: „Tak starý grécko-rímsky, antický svet v najvyššom svojom vývine uskutočňoval ideu krásy. Nasledoval svet románsko-germánsky ako uskutočňovateľ a reprezentant idey pravdy. Nasleduje uskutočňovanie idey dobra, a tú vyvinúť a uskutočňovať podľa svojej národnej povahy je povolaný svet slovanský.“ Každý Štúrov poslucháč bol preto podľa Francisciho „oduševnený až do extázy za svoj národ“.
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Francisci dekódoval Štúrovu „filozofiu dejín“ v rozprávkach
Lyceista Francisci si v tom čase zároveň zapisoval so spolužiakmi slovesnosť ľudu a r. 1845 aj vydal prvú zbierku ľudových rozprávok Slovenskje povesťi. Na prvé miesto umiestnil rozprávku o Popolvárovi. V úvode upozornil, že v rozprávkach zvyčajne víťazí najmladší syn, čo je podľa neho skrytým vyjadrením budúcej veľkej úlohy Slovanov ako „najmladšieho syna ľudstva“, teda vyjadrením Štúrovej filozofie dejín. Aj rozprávkový Popolvár je najmladší syn, ktorého starší bratia (interpretované filozofickodejinne: iné, „staršie“ národy) podceňujú. Popolvár však napokon v ťažkých skúškach obstojí najlepšie, až sa stane „najväčším na svete“. Úryvok z Francisciho úvodu (upravený pôvodný pravopis): „Pozoruhodné je napokon to, že v týchto povestiach istota a myšlienka budúcnosti národa nášho je silne a jasne vyslovená – čo v prvej povesti tohto zväzku iba slepý nevidí.“ Úryvok z rozprávky o Popolvárovi: „(...) bol raz jeden kráľ a ten kráľ mal troch synov. Všetci traja boli už hodní, slovom chlapi na mieste; ale tí dvaja starší boli prešibanejší a pekne sa vedeli medzi ľuďmi držať, za to ich všetci aj radšej videli, ako toho najmladšieho, ktorého iba Popolvárom volali, za to, že sa ustavične iba v popole váľal. (...)“
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Francisci o „boji Slovanstva s cudzinstvom na život a na smrť“
Francisci dokonca vykladal krakovské povstanie Poliakov proti Rakúšanom r. 1846, aj keď bolo neúspešné, ako začiatok preberania svetodejinnej úlohy Slovanmi. V liste Hroboňovi z 2. apríla 1846 napísal: „(...) polské ostatné povstanie je prvý dej, v ktorom Slovania vystúpili s mečom v pesti a s odvážením pred svet, aby svojej národnosti uznanie vydobudli. (...) Toto je velké znamenie času a je počiatok svetopamatného boja Slovanstva s cudzinstvom na život a na smrť, boj o berlu nad svetom. Čo deň, to bližšie sa ukazuje deň osudný, od ktorého sa spasenie sveta datírovať má.“
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Študijný materiál: Hegel: Filozofia dejín, 1957, preložil Münz; Listy Štúra; Štúr: Přednášení historická; Slovenskje povesťi, 1845, editor Francisci; Listy Francisciho