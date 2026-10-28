Spisovateľ Bajza udal cirkevnej vrchnosti r. 1790 spisovateľa Fándlyho

.
O Fándlyho diele „Dúwerná zmlúwa mezi mňíchom a diáblom“
Cisár Jozef II. zrušil v rokoch 1782-87 v Uhorsku vyše sto kláštorov žobravých a rozjímavých reholí. Opatrenie podporovali mnohí slovenskí kňazi, medzi nimi aj farár z dediny Naháč pri Trnave Juraj Fándly. Svoje argumenty vložil do satirického spisu Dúverná zmlúva (Dúwerná zmlúwa mezi mňíchom a diáblom). Je to vtipný dialóg medzi mníchom Athanaziom a diablom Titinillom. Mních je zo zrušeného žobravého rádu, pohotový diabol podporoval cisárovu osvietenskú politiku. Fándly tak zároveň vniesol do slovenskej literatúry postavu rozumného diabla so zmyslom pre humor.
.
Cirkev označila Fándlyho dielo za nehanebné
V Dolnom Dubovom – dedine, ktorá susedí s dedinou Naháč – bol katolíckym farárom ďalší slovenský spisovateľ Jozef I. Bajza. V r. 1785 mu napr. vyšla knižka „René mláďenca príhodi a skusenosťi“. No druhý diel Reného už cirkev nepustila do tlače, a to pre kritiku samotnej cirkvi, ale aj šľachty. Bajzovi sa literárny počin suseda Fándlyho nepáčil a niekedy pred 23. júlom 1789 oznámil cirkevnému predstavenstvu do Trnavy, že chce na Dúvernú zmlúvu odpovedať a spýtal sa, či tým „niekoho z cirkevnej vrchnosti neurazí“. Takto Bajza zároveň upozornil nadriadených na Fándlyho knižku, ktorú ešte nepoznali. Trnavský generálny vikár Jozef Vilt následne vyzval trnavského kanonika Jozefa Klucha, aby vypracoval posudok o Dúvernej zmlúve. Ten ju zhodnotil 10. augusta 1789 ako nehodnú:
Je to kniha, ktorá, hoci sa snaží vystihnúť zvláštnosť a spôsobnosť slovenského, v Uhorsku užívaného jazyka, predsa je vo svojom slohu celkom sedliacka. K tomu krajne oplýva prílišnou autorovou závisťou proti rehoľným mužom i rádom a predstavuje ich rovno uštipačne i utŕhačne pre nespočetné, čiastočne neisté, čiastočne priamo s babskými klebetami zmiešané, čiastočne v niečom azda pravdivé, ale z jednotlivých osôb a prípadov na ich všeobecnú hanbu pritiahnuté, nerozumne a okrem toho aj zveličene podané výpovede, veru neobozretne do tlače dané. (...) Nech sa hanbí toto storočie za takéhoto autora a za takéto nehanebné, kresťanského človeka, Kristom odporúčanej lásky aspoň mierne vedomého, nehodné dielo, ktoré veru nevzdeláva, no istotne uráža.
.
Bajza vydal anonymne spis proti Fándlymu
Vikár Jozef Vilt v následnom liste Jurajovi Fándlymu z 15. augusta 1789 vyslovil „znepokojenie“ nad jeho počínaním a odporučil mu, aby miesto dialógu medzi diablom a mníchom začal dialóg s vlastným svedomím. Na jeseň 1789 Bajza zároveň vydal tlačou anonymne v Trnave spis proti Fándlymu s názvom Anti-Fándly. Spolupracoval s ním napr. aj chtelnický farár Tomáš Chovanček. Hoci dielo vydali bez svojich mien, ich autorstvo bolo všeobecne známe (Bajza neskôr priznal, že bol autorom, cirkevnej vrchnosti). Bajza v spisku Anti-Fándly napr. spochybňuje, že by Dúverná zmlúva vyšla nákladom bratislavských seminaristov, ako tvrdí Fándly. Podľa Bajzu hradili seminaristi len menšiu časť nákladov a väčšiu si vraj hradil Fándly sám (prepis jazyka Anti-Fándlyho podľa literárneho historika Imricha Kotvana): „Spravedlive techdi zacházajíc jste mali položiti ´z menšího dílu oklamaních tích jistích mladích knezuv nákladem, z vetšího mojím vlastním´.“
.
Fándlymu cirkev nedovolila brániť sa
Juraj Fándly v januári 1790 vypracoval na svoju obranu spis s názvom "Zahambení posmivač Anti-Fándly" a odniesol do trnavskej tlačiarne. Dozvedel sa o tom spoluautor Anti-Fándlyho, farár Chovanček, ktorý 22. januára 1790 vikárovi Viltovi oznámil, že Fándly chce tlačou vydať „posmešky“ proti nemu, preto prosí Vilta o ich skonfiškovanie. Fándlyho spisok mal vyjsť ako súčasť pokračovania Dúvernej zmlúvy. Vikár dal spisy zhabať a Fándlymu 26. januára 1790 napísal, aby sa zdržal „písačiek“ a odporučil mu, že má viac čítať ako písať. Dňa 22. marca 1790 zasadala v Trnave cirkevná rada pod predsedníctvom vikára Vilta, ktorá Fándlymu za spisy udelila napomenutie.
.
Bajza vzal z tlačiarne ďalšie Fándlyho rukopisy a odniesol vrchnosti
Fándlymu však veľmi záležalo na tom, aby sa verejne obránil proti Bajzovým invektívam, preto napriek cirkevnému napomenutiu o nejaký čas opäť odniesol spis "Zahambení posmivač Anti-Fándly" aj s inými spismi do tlačiarne. No Bajza sa o tom dozvedel a začiatkom júna 1790 Fándlyho rukopisy z tlačiarne jednoducho vzal a odniesol priamo trnavskému vikárovi Jozefovi Viltovi. Čo následne Fándlymu ešte viac priťažilo, ako bola jeho obrana proti Bajzovi, bol Fándlym vypracovaný a do tlače pripravený súpis zákonov o akých-takých právach poddaných, ktorí vo všeobecnosti o nich ani netušili. Fándly ich chcel s nimi oboznámiť, čo však cirkevná vrchnosť po preštudovaní označila za podnecovanie k nepokojom. Dňa 30. júna 1790 sa v Trnave opäť zišla cirkevná rada pod vedením vikára Vilta s nasledovným predmetom rokovania:
Nové práce naháčskeho farára Juraja Fándlyho, ktoré, hoci mu boli podobné písačky nedávno konzistoriálne zakázané, mali byť už-už dané do tlače, ak by ich nebol dubovský farár Jozef Bajza v typografii spozoroval a vikariátnemu úradu neodovzdal.
.
Fándlyho poslali do kláštorného väzenia na „korekciu“
Na druhý deň, 1. júla 1790, rada zasadala opäť a vyhlásila, že Fándlyho súpis zákonov v prospech poddaných bol „zlomyseľne“ zostavený a poddaných „popudzuje“. Preto 3. júla rada zasadla znova a rozhodla o jeho potrestaní – poslala ho do kláštorného väzenia v Trnave na dva týždne:
Aby ctený Juraj Fándly, naháčsky farár, protiviaci sa svojej zákonitej vrchnosti a neobyčajne vzdorovitý človek (...) ktorý (...) touto poslednou svojou prácou chcel (...) hrubý a nevzdelaný ľud popudiť k vzbure priamo so zaslepenou odvážnosťou – aby na spasiteľnú duševnú rekolekciu a na korekciu uzavretý bol do konventu otcov františkánov, ktorých posvätný rád i sám svojimi seberovnými spismi všelijako tupil, a to na 14 dní, s prísnym zachovaním pôstu o samom chlebe i o vode v stredu i v piatok.
.
Fándly bol v kláštornom väzení deväť dní, sľúbil, že sa polepší
Juraj Fándly nastúpil trest v trnavskom františkánskom kláštore 21. septembra 1790. Dňa 29. septembra písomne sľúbil, že „sa polepší“ a požiadal o odpustenie zvyšných piatich dní trestu, v čom mu vyhoveli.
.
Viac: Baník: Rok zo života Juraja Fándliho, Slovenské pohľady, 1950; Fándly: Dúverná zmlúva; Anti-Fándly; Bernolákovské polemiky, editor I. Kotvan