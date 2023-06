Štúra z postu učiteľa odvolal r. 1843 školský dozorca bratislavských evanjelikov Bajcsy

Reálna fotografia Ľ. Štúra z r. 1849 od A. Jovanoviča (obr. č. 1), grafika, ktorú na základe tejto fotografie urobil český výtvarník F. Kolář (obr. č. 2) a maľba, ktorú na základe tejto grafiky vyhotovil r. 1872 slovenský maliar J. B. Klemens (obr. 3)

Inšpektor Zay: Slovanov v Uhorsku treba pomaďarčiť

Keď sa Ľudovít Štúr vrátil v septembri 1840 po dvoch rokoch filologických štúdií v Nemecku, chcel pokračovať v práci učiteľa na evanjelickom lýceu v Bratislave, teda byť námestníkom profesora Juraja Palkoviča na slovenskej katedre, jedinej v Uhorsku. Práve v tom čase si však v Uhorsku zvolili za generálneho inšpektora evanjelickej cirkvi a škôl Karola Zaya, ktorý vo svojej inštalačnej reči 10. septembra 1840 otvorene povedal, že si pred seba stanovil úlohu pomaďarčiť Slovanov v Uhorsku. Úryvok z jeho prejavu, ktorý dal vytlačiť aj v češtine, vtedy tradičnom jazyku slovenských evanjelikov:

Pozůstává ještě jedna veliká všeobecná důležitost, bez jejíhožto podporování símě všech prospěšných ústavů aneb do plané roli padne aneb již klející v puku, ledovcem poražené, svadne; na které vlasti naší constitucionální setrvání, svobod našich udržení a protestantismu byt založen jest: v které se tedy všech věrných vlastenců, a mezi nimi napřed protestantů usilovaní sjednocují. Tato všeobecná důležitost jest národnosti naší rozkvětování; a poněvadž národní život bez jazyka národního místa nemá – vlasti naší pomaďarčování! – Znám těchto slov valnou sílu, která v srdce spoluvlastenců, tu radostně, tam bolestně doléhá; cítím probuzených nepřátelských živlů plápolající oheň, ale cítím i to, že dle své víry, svého povolání a přesvědčení, své zdání z ohledu této důležitosti bez všeho ostýchání vysloviti povinen jsem! – Velectěné shromáždění! Každý zdravého rozumu Maďar slovanského národu starobylost, jeho činů velikost a vzdělanosti stupeň úpřimně uznává, nýbrž i to, že Slované jsou vlasti naší prvorodníci, Maďarů pak vladařství toliko jich vítězství odměna. Ale tu hlas marného chlubení, na moc se odvolávající pýcha umlknouti musí, tu pomaďarčování ve vyšším smyslu bráno budiž; poněvadž jeho vítězství jest rozumnost a vydobytí věčných práv soustavní (constitucionální) svobody; jeho pak potlačení jest tolik, co europejské vzdělanosti do onoho temnosti a neumělosti středověku pohřížení. Nebo maďarská řeč z ohledu své samostatnosti může v toliko rozviňování vlastního, to jest maďarského živlu účinkovati, kterýžto živel z ohledu našeho položení, náhledů, duchovního i tělesného dobrého přirozeně a nevyhnutedlně jen rozumnosti, času přiměřené vzdělanosti a zákonní svobodě holdovati může; když naproti tomu rozvinutí Slovanstva netoliko rozvinutí maďarskému živlu, o našem obecném dobrém nás ubezpečujícímu přímerně přítrž činí: ale tím i cizího živlu símě ve vlasti se rozsívá a k bujnému zrůstu proniká.

Ukážka z tlačenej verzie Zayho prejavu z r. 1840

Zay napísal Štúrovi list

Karol Zay dokonca poslal 31. októbra 1840 list Ľudovítovi Štúrovi, v ktorom mu napísal, že slovenská katedra vôbec nie je potrebná, pretože v záujme Uhorska vraj nie je rozvoj reči Slovanov, naopak, treba ich podľa neho pomaďarčiť. Úryvok zo Zayho listu Štúrovi (preklad listu z nemčiny podľa knihy - J. M. Hurban: Ľudovít Štúr, vyšlo r. 2009):

Vašou povinnosťou je pracovať za vieru a vlasť, za Maďarstvo, a nie márniť svoje krásne nadanie v jazykovednom bádaní, aby ste sa, doň pohrúžený, napokon spolu s mnohými inými, aj keď dobromyseľnými, zobudili na plieskanie kančuky. Keby tu bolo ešte mocné a samostatné Poľsko, dalo by sa hovoriť o šírení slovanskej reči, alebo, ako sa to teraz s obľubou nazýva, jej kultúry. Keďže však táto vysunutá pevnosť európskej inteligencie a slobody padla a náboženské, rečové a konštitučné hranice stoja tu dokaličené ako pamätník krásnej minulosti, zároveň však aj ako varovné znamenie s výstrahou pre budúcnosť, prišiel rad na Uhorsko pochopiť túto svetohistorickú chvíľu a nastúpiť na miesto Poľska. (...) Aby sa mohla vykonať táto veľká úloha, je predovšetkým potrebné vystríhať sa akýchkoľvek, čo aj najvzdialenejších stykov s oným mocným nepriateľským živlom a jeho nevedomých nositeľov - uhorských Slovanov - treba pomaďarčiť. Ak sa to zmešká, čoskoro bude môcť aj ruský cár zvolať ako francúzsky kráľ Ľudovít XIV. nie síce „nieto už Pyrenejí“, ale „nieto už Karpát“, a potom nám už nič iné nezostáva, len sa rozlúčiť s kultúrou, slobodou, protestantizmom. (...) Ale nech je už akokoľvek, verní zástancovia inteligencie, duchovného pokroku, a na ich čele protestanti, nikdy neobetujú veľké záujmy ľudstva nijakému subjektívnemu záujmu, najmenej však etymologickým bádaniam a jazykovedným cvičeniam, a nebudú podporovať šírenie ruskopravoslávneho živlu. Aj keby toto všetko podporovatelia uhorského Slovanstva vyhlasovali za číry výmysel, alebo ho dobromyseľne za niečo takého pokladajú, jednako je najsvätejšia povinnosť tých, ktorí sú bližšie oboznámení s politickými pomermi, a majú pred očami nielen záujmy protestantizmu, ale aj záujmy ľudskej všeobecnej kultúry a inteligencie, aby boli na stráži a nedali sa ani peknými slovami učičíkať, ani nejakým prejavom moci sa nedali zastrašiť, lež musia s celou účinnosťou pracovať za veľký cieľ a Uhorsko pomaďarčiť.

Budova bývalého evanjelického lýcea v Bratislave

Štúra odvolal z miesta učiteľa bratislavský školský inšpektor Bajcsy

Ľudovít Štúr sa napriek Zayho názorom vrátil na slovenskú katedru, no Juraj Palkovič ho za svojho námestníka vymenoval až v novembri 1841. Len dva mesiace predtým, v septembri 1841, sa v Bratislave konal generálny konvent evanjelickej cirkvi, ktorý činnosť slovenskej katedry obmedzil len na cvičenia kázní pre budúcich farárov, teda nemala sa vyučovať literatúra Slovákov, jej história, či ich jazykový vývin a pod. V júni 1843 prišla na lýceum vyšetrovacia komisia, ktorá preverovala, či sa nariadenie generálneho konventu o zúženom vyučovaní dodržiava. Vypočúvali aj Štúra, no bez konkrétneho výsledku. V októbri 1843 však školský dozorca bratislavskej evanjelickej cirkvi Jozef Bajcsy zakázal Štúrovi po dvoch rokoch učiť, lebo vraj jeho príchod na lýceum nepotvrdil patronát školy. Dňa 31. decembra 1843 bratislavský evanjelický konvent za prítomnosti generálneho školského inšpektora Karola Zayho odvolanie Ľudovíta Štúra definitívne potvrdil.

Zdroje: Řeč, kterouž hrabě Karel Zay roku 1840 dne 10. září držel...; Listy Ľ. Štúra; J. M. Hurban: Ľudovít Štúr