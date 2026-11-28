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Koniec Štúra na učiteľskej katedre v Bratislave v decembri 1843
Dňa 31. decembra 1843 odvolali Ľudovíta Štúra z miesta učiteľa na evanjelickom lýceu v Bratislave. Školský inšpektor bratislavskej evanjelickej cirkvi Jozef Bajcsy ešte v októbri 1843 to odôvodnil tým, že Štúrov príchod na lýceum v novembri 1841 nepotvrdil patronát školy. Bajcsy si na tento dôvod teda spomenul až po dvoch rokoch Štúrovho pôsobenia na škole. Jej zriaďovateľom bola bratislavská evanjelická cirkev. Obvinenie Štúra z októbra 1843 prišlo po tom, ako ho komisia zložená z vysokých evanjelických svetských predstaviteľov krátko predtým, v júni 1843, vyšetrovala z údajného panslavizmu, no k žiadnemu výsledku neprišla. Dištriktuálny dozorca evanjelickej cirkvi Ján Jesenák dokonca Štúra pri odvolávaní obvinil z toho, že „fanatizuje“ mládež. Mimochodom, z asi 200 žiakov lýcea chodilo na Štúrove slovenské hodiny asi 70, teda tretina z celkového počtu. Aj z tých lyceistov, čo nechodili na Štúrove náročné prednášky, lebo s nimi súvisela prísna disciplína a potreba literárnej práce, niektorí ďalší so Štúrom sympatizovali. Na škole sa teda stával ako osobnosť stále viac dominantným. Štúr dokonca ako učiteľ nedostával síce plat, žil len z dobrovoľných slovenských zbierok na slovenskú katedru. Riadnu mzdu nemal preto, lebo túto katedru nevytvoril ako regulárnu zriaďovateľ lýcea – bratislavský evanjelický zbor, no vznikla r. 1803 len po súkromnej iniciatíve niekoľkých slovenských vzdelancov. Tí rátali s rozsiahlou podporou v rámci Slovenska, tá však neprišla a oni ju finančne nedokázali dostatočne podporovať. Jediný profesor slovenskej katedry – Juraj Palkovič, síce funkciu od začiatku jej existencie obetavo prijal, nedostával však regulárny plat a živil sa inou prácou, hlavne vydavateľskou činnosťou. V Štúrových časoch – po r. 1840, bola situácia už iná, už sa našlo dosť Slovákov, ktorí by zriadenie riadnej katedry finančne podporili, no s upevnením postavenia slovenských štúdií na lýceu už nesúhlasila vtedajšia bratislavská cirkev. Preto mohli ochotní ľudia nezabezpečeného Štúra podporovať len zbierkami. Od 1. januára 1844 však Štúr ako učiteľ, konkrétne námestník profesora Palkoviča, skončil.
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Štúrova žiadosť panovníkovi vydávať noviny v januári 1844
Ľudovít Štúr si však ešte ako učiteľ viackrát od r. 1842 podal žiadosť o vydávanie novín. Dávalo by mu to zmysluplnú náplň života, aj živobytie. No povolenie od príslušného orgánu, tzv. Miestodržiteľskej rady v Budíne, stále nedostával. Po odvolaní z katedry pristúpil v januári 1844 k mimoriadnemu kroku. Obišiel Miestodržiteľskú radu v Budíne a obrátil sa rovno do Viedne na panovníka, rakúskeho cisára Ferdinanda I., napísala historička Mária Vyvíjalová. Svoj postup Štúr zdôvodnil monarchovi tým, že nižšie orgány jeho viaceré žiadosti nevybavili a ohradil sa aj voči tomu, že jeho politický profil mal podľa Miestodržiteľskej rady vypracovať školský inšpektor evanjelickej cirkvi Karol Zay. Štúr spochybnil hodnovernosť takého posudku, pretože Zay sa verejne vyjadroval za pomaďarčenie Slovákov, a preto podľa Štúra bude klásť prekážky snahám vydávať slovenské noviny. Zay už 10. septembra 1840 – po zvolení za generálneho inšpektora evanjelickej cirkvi a škôl v Uhorsku, si v svojej inštalačnej reči za svoju úlohu otvorene určil pomaďarčenie Slovákov. Rozvoj slovenčiny dokonca označil za neželanú prekážku. Úryvok z prejavu, ktorý dal Zay vytlačiť aj v češtine, vtedy spisovnom jazyku slovenských evanjelikov:
Slavné shromáždění! pozůstává ještě jedna veliká všeobecná důležitost, bez jejíhožto podporování símě všech prospěšných ústavů aneb do plané roli padne, aneb již klející v puku, ledovcem poražené, zvadne; na které vlasti naší konstitucionální setrvání, svobod našich udržení a protestantismu byt založen jest: v které se tedy všech věrných vlastenců, a mezi nimi napřed protestantů usilování sjednocují. Tato všeobecná důležitost jest národnosti naší rozkvětování; a poněvadž národní život bez jazyku národního místa nemá – vlasti naší pomaďarčování! Znám těchto slov valnou sílu, která na srdce spoluvlastenců, tu radostně, tam bolestně doléhá; cítím probuzených nepřátelských živlů plápolající oheň, ale cítím i to, že dle své víry, svého povolání a přesvědčení, své zdání z ohledu této důležitosti bez všeho ostýchání vysloviti povinen jsem! – Velectěné shromáždění! každý zdravého rozumu Maďar, slovanského národu starobylost, jeho činů že velikost a vzdělanosti stupeň upřímně uznává, nýbrž i to, že Slované jsou vlasti naší prvorodníci; Maďarů pak vladařství toliko jich vítězství odměna. Ale tu hlas marného chlubení, na moc se odvolávající pýcha umlknouti musí, tu pomaďarčování ve vyšším smyslu bráno budiž; poněvadž jeho vítězství jest rozumnost a vydobytí věčných práv soustavní (konstitucionální) svobody; jeho pak potlačení jest tolik, co europejské vzdělanosti do onoho temnosti a neumělosti středověku pohřížení. Nebo maďarská řeč z ohledu své samostatnosti může toliko v rozviňování vlastního, to jest maďarského živlu účinkovati, kterýžto živel z ohledu našeho položení, náhledů, duchovního i tělesného dobrého přirozeně a nevyhnutedlně jen rozumnosti, času přiměřené vzdělanosti a zákonní svobodě holdovati může; když naproti tomu rozvinutí Slovanstva netoliko rozvinutí maďarskému živlu, o našem obecném dobrém nás ubezpečujícímu přímerně přítrž činí: ale tím i cizího živlu símě ve vlasti se rozsívá a k bujnému zrůstu proniká. – Vím sice, že naši slovanští bratři všecky pobočné cíle, zemské řízení podvracující, jak sluší, za pouhé mysli mámení, za lstivé vymyšlení pokládají, majíce za předmět jazyka svého vzdělání a národnosti zdržování. – Ale ačkoli jich předsevzetí upřímné jest, a jejich náklonnost k vlasti, k náboženství a ku králi pravá a nepohnutelná; vystavěného cíle přece neobdrží, jejich usilování jiného následku míti nemůže, než jejich duchovních sil daremné zmrhání, aneb cizího živlu ve vlasti utvrzení. Medle, mohou-li očekávati naši slovanští bratři, že při horlivém zasazování se Maďarů o svou národnost, budou moci bez překážky řeč svou vzdělávati, že v boji Germanů, Romanů, Maďarů a jiných živlů mezi sebou, svou národní samostatnost, vítězně zdržovati moci budou? Klamlivá naděje! Svazkové obapolného se dotýkání roztrženi jsou; ten prostředek, kterým všecky ve vlasti naší jazyky, jakoby v jeden se spojovali, a při kterém svobodně a nevinně každý se vzdělávati mohl – latinská řeč – v počtu živých více nestojí! národové pak germanského a románského kmenu v rozvinutí maďarské národnosti zákonných svých svobod největší ubezpečení nalézajíce, ve vlasti naší jiné národnosti rozvinutí a rozšíření napomáhati nebudou, ale raději všemožně překážeti. Jiné ale mocné živly na pomoc volati, jaké našich věrných, pravých, milovaných slovanských bratří předsevzetí posavad nebylo, tak ani budoucně nebude: nebo k potlačení vzdělanosti, svobody a rozumnosti, k záhubě sil bytnosti náboženstva, k utvrzení tyranství, k pohřížení jejich v cizí národ a národnost, nikdy pomocných rukou podávati nebudou! Následovně každého pravého měštěnína, každého svobody a rozumnosti horlivého zástupce, domu rakouského věrného poddaného, jestliže toliko zaslepenosti a pobočných cílů hledání vinu od sebe odstraniti žádá, nejsvětější povinností jest, vlasti pomaďarčování mužně napomáhati!
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Štúr pripravil v máji 1844 do tlače spis s chválou rakúskej politiky
Ľudovít Štúr bol zároveň aktívny publicisticky. V máji 1844 mal hotový do tlače – ako sám v diele napísal, po nemecky napísaný spis Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus (Devätnáste storočie a maďarizmus), vyšiel však až r. 1845. V diele vyzdvihol nielen rakúsku medzinárodnú politiku (hlavne existenciu tzv. Svätej aliancie – spojenectva s Ruskom a Pruskom proti revolúciám v Európe), ktorá sa snaží „uviesť do súladu politiku a morálku“, ale aj rakúsku domácu politiku voči národnostiam. Úryvok zo Štúrovho diela (preklad Adam Bžoch):
V rade tohto vznešeného súdu národov sa nachádza Rakúsko, ktoré je spomedzi mocností tvoriacich pentarchiu (Rakúsko, Prusko, Rusko, Anglicko, Francúzsko) celkovo v geografickom strede, a takisto aj tu vytvára morálny stred; keď totiž ostatné mocnosti pentarchie stoja principiálne proti sebe a vďaka svojej polohe a ostatným vzťahom nimi živo hýbu záujmy, vyvážené, múdre a skúsené Rakúsko sa najmenej nechá ovplyvniť a tým sa ocitá v situácii, keď sa môže pokojne prizerať rokovaniam ostatných mocností a položiť na misku váh svoje dôležité slovo z presvedčenia a z lásky k spravodlivosti. No práve toto postavenie, ktoré má Rakúsko reprezentovať v rade pentarchického súdu národov, zaujíma aj vo svojom vnútri, keďže sa prejavuje ako múdry sprostredkovateľ medzi rôznymi národnosťami poslúchajúcimi jeho slávne žezlo a vďaka tomuto svetovému postaveniu, poslaniu a princípu musí sa tak či onak prejavovať v pozitívnom svetle. Ako sme povedali, rakúske žezlo poslúchajú najrozličnejšie národnosti. Túto okolnosť zneužili niektorí politici takým spôsobom, že naň uplatnili známu vetu „divide et impera“ a nahovárali Rakúsko, aby sa ňou riadilo, no len v politickom zmysle. Podľa nášho názoru tu ide iba o jednostranné chápanie Rakúska z hľadiska politiky. Tým, že Rakúsko podporuje najrôznejšie národnosti v ich vlastnom vývoji a podáva im pomocnú ruku, prispieva k spravodlivosti, teda k morálke, ktorá je istotne najlepšou oporou vlády. Je možné, že sa tento spravodlivý postup Rakúska zhoduje s požiadavkami politiky, a ak je to skutočne tak, jestvuje v prípade Rakúska medzi politikou a morálkou taký súzvuk, v ktorom spravodlivý a skutočne ľudský spôsob vlády Rakúska tvorí podstatu teorémy a politika je tu len príveskom. Takto si však Rakúsko potvrdzuje to isté postavenie, aké zaujalo voči svetu a my to považujeme vzhľadom na tieto záležitosti za mimoriadne priaznivú konjunktúru. Ak sa teda majú veci takto, potom musíme Rakúsko vyhlásiť za vládnucu moc 19. storočia v pravom zmysle slova, ktorá necháva prosperovať národy v ich národnom vývine a neobetuje ich abstraktným štátnickým maximám.
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Štúrov politický profil odobril policajný prezident
Architektom medzinárodných vzťahov Rakúska – aj domácej politiky – bol kancelár Klemens Metternich. De facto práve od neho záviselo, či Ľudovít Štúr bude vydávať noviny alebo nie. Slovenský publicista a politik Milan Hodža vo svojej knihe Československý rozkol z r. 1920 dáva do súvislosti Štúrov prorakúsky spis Das neunzehnte Jahrhundert und der Magyarismus s neskorším priaznivým vybavením Štúrovej žiadosti o noviny. „Takejto reči zaiste ochotne naklonilo sa Metternichovo ucho,“ napísal Hodža o spise. Panovník Ferdinand I. posunul Štúrovu žiadosť tzv. Štátnej konferencii, čo bol de jure poradný orgán cisára Ferdinanda I., de facto však o všetkom rozhodoval. Štátna konferencia, členom ktorej bol aj Metternich, v novembri 1844 uviedla, že Slováci vydávať noviny právo majú, Zayho názory charakterizovala ako „ultramaďarizmus“ a označila za chybu rozhodnutie Miestodržiteľskej rady v Budíne poveriť práve Zayho vypracovať posudok na „Slováka“ Štúra. Ako upozornila historička Vyvíjalová, Zay bol predstaviteľom Lajosom Kossuthom vedenej maďarskej liberálno-nacionalistickej opozície voči rakúskemu konzervatívnemu centralizmu. Keď Štátna konferencia odmietla Zayho posudok na Štúra, požiadal cisár Ferdinand o posudok na neho policajného prezidenta Josefa Sedlnitzkého, ktorý priamo podliehal Metternichovi. Policajný prezident Štúra na základe svojich zistení 29. decembra 1844 bez problémov odporučil. V zápisnici Štátnej konferencie z 1. januára 1845 sa pre panovníka píše (preklad z nemčiny Mária Vyvíjalová):
Oddane poslušná Štátna konferencia (...) podotkla, že proti vydávaniu slovenských novín v Uhorsku v podstate nemožno vôbec nič namietať; len sa jej zdalo potrebné nadobudnúť predovšetkým ešte istotu, či Štúr je taký človek, ktorému možno celkom spokojne zveriť takého podujatie. Predložená správa policajného prezidenta teda ani z tejto stránky nepripúšťa nijakú pochybnosť, Vaše veličenstvo môže sa teda teraz najmilostivejšie odhodlať Štúrovej žiadosti vyhovieť podľa návrhu Uhorskej dvorskej kancelárie a grófa Sedlnitzkého.
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Kancelár Metternich viazal noviny len na osobu Štúra
Zápisnicu Štátnej konferencie 10. januára 1845 podpísal sám Klemens Metternich. Ľudovít Štúr napokon začal vydávať Slovenskje Národňje Novini 1. augusta 1845. Metternich zároveň k zápisnici z 10. januára písomne poznamenal (preklad z nemčiny Mária Vyvíjalová):
Úplne súhlasím s vychádzaním slovenských novín v Uhorsku. Podľa osvedčenia, ktoré profesorovi Štúrovi vydali kompetentné úrady, zdá sa súcim človekom na vydávanie takýchto novín. Preto nemám nijakú pripomienku ani k jeho voľbe. Predsa však som tej mienky, že je potrebné upraviť pozornosť vlády na uskutočnenie opatrení, aby sa noviny raz nedostali do zlých rúk. Aby sa tento cieľ dosiahol, podľa mojej mienky malo by sa do povolenia, ktoré sa má udeliť Štúrovi, výslovne vsunúť pozmenenie, že z povolenia mu nevyplýva vlastnícke právo na noviny, že totiž oprávnenie vydávať noviny je len pre jednu osobu, ktoré nemožno zamieňať s vlastníckym právom na noviny.
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Dáta, citáty, úryvky atď.: Zay: Inštalačná reč, 1840; Štúr: Devätnáste storočie a maďarizmus, 1845, preklad Bžoch, 1993; Hodža: Československý rozkol, 1920; Rapant: Štúrove Slovenskje Národňje Novini, 1939; Vyvíjalová: Slovenskje Národňje Novini, 1972