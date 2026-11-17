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Báseň Nox
Báseň Nox (po latinsky Noc) je vlastne nerýmovaná, nerytmizovaná próza, ktorá sa „tvári“ ako báseň. Radikálnosť inovatívnej formy umocňuje vo vtedajšom slovenskom chápaní chladný racionalizmus obsahu – strata viery „stredovekého“ človeka a „neodvratná“ nutnosť myslieť. Báseň Nox mala byť súčasťou Kraskovej zbierky Nox et solitudo (Noc a samota) z r. 1909, no nestalo sa tak. Celkovo poslal Ivan Krasko vydavateľovi, spisovateľovi Svetozárovi Hurbanovi-Vajanskému 28 básní. Medzi nimi bola nielen skladba Nox, ale aj skladba Solitudo (Samota) – tak dostal názov celej zbierky Nox et solitudo ďalší rozmer – priamu súvislosť s dvoma konkrétnymi básňami. Krasko tiež určil poradie básní: Nox umiestnil ako prvú a Solitudo ako predposlednú, čo môže predstavovať aj rámec zbierky. Úplne posledná mala byť báseň Nad ránom, ktorá sa tak dostala akoby už „mimo“ základného rámca.
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Vajanský Kraskovo poradie neakceptoval; zbierka vyšla inak
Vajanský však Kraskom navrhnuté poradie neakceptoval, ani všetky básne – báseň Nox vôbec neuverejnil a Solitudo presunul z konca na začiatok. Básnik sa o tom dozvedel, až keď videl zbierku vytlačenú. Dokladá to jeho list literárnemu kritikovi Františkovi Votrubovi zo 4. septembra 1909: „Usporiadal som zbieročku sám, nie však celkom tak, ako je. Číslo, ktoré som bol dal na prvé miesto (báseň Nox), vynechali, snáď kvôli tomu, že by bol musel ostať jeden list v knižke prázdny. Na prvé miesto dali to, čo ja umiestil bol som na predposledné (Solitudo).“ Vyradená báseň Nox vyšla až v ďalšej zbierke, a to pod slovenským názvom Noc.
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Významový oblúk básní Nox a Solitudo
Pokiaľ ide o pôvodne predposlednú báseň Solitudo, možno ju vzhľadom na titul Nox et solitudo chápať aj vo vzťahu k pôvodne úvodnej Nox. Báseň Solitudo je modlitba. Básnik tak po neodvratnej „noci“ pochybností a prehodnocovaní, predsa len nachádza istotu v Bohu a prosí ho o prijatie:
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Krasko: Kristovo učenie je mi blízke, no mám ho len za človeka
Ak možno zbierku či titul Nox et solitudo chápať aj ako „postup“ od jednej titulnej básne (Nox) k druhej (Solitudo), potom možno hovoriť o ceste od straty „stredovekej“ istoty k jej novému poznaniu, no s rozumových prehodnocovaním. Práve r. 1909 Krasko svojmu bývalému učiteľovi, evanjelickému farárovi Michalovi Bodickému napísal: „Poznamenávam len, že sa modlím (vec zaiste veľmi podivná), že Kristovo učenie je blízke a drahé mojej povahe, že Krista mám za púheho človeka a len človeka. Týmto svojím človečenstvom nie mi je však menším, než inému, čo verí v jeho božstvo.“
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Rámcové básne Nox a Solitudo verzus záverečná báseň Nad ránom
Na úplný koniec zbierky Nox et solitudo dal Krasko báseň s názvom Nad ránom. Stojí teda za všetkými básňami od pôvodne prvej Nox po predposlednú Solitudo. Čiže akoby bola „po noci“. Báseň Nad ránom je aj pocitovo iná – ide z nej pokoj, sviatočnosť, vyrovnanosť:
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Nox et solitudo (sunt media diaboli)
Cirkevní otcovia vraveli, že „nox et solitudo sunt media diaboli“, čiže „noc a samota sú prostriedkami diabla“. Názov Kraskovej zbierky Nox et solitudo je časťou tejto stredovekej sentencie – napísal literárny vedec Rudo Brtáň. Teda pocit samoty, najmä v noci, a pokušenie. Vydavateľ Vajanský chcel tento názov zmeniť. V liste z 19. septembra 1908 mladému básnikovi napísal: „Vďačne budem krstným otcom vašich piesní, mne doposlaných, len mi odpovedzte, či moje rady prijmete: 1. Zmeniť titul Nox et solitudo. Je to celá latinská sada, ťažko ju popularizovať, a konečne načo?“ Kraskovu odpoveď Vajanskému nepoznáme, no zbierka vyšla pod pôvodným názvom Nox et solitudo, takže Krasko si titul asi obhájil.
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Krasko mal pôvodne pseudonym Cigáň; občianskym menom sa volal Botto
Ivan Krasko bol pseudonym, pod ktorým sa básnik prvý raz predstavil až r. 1909 práve zbierkou Nox et solitudo. Dovtedy mal pseudonym Janko Cigáň. Do literárneho povedomia ním dosť razantne vstúpil r. 1905, keď v časopise Dennica uverejnil cyklus Lístok. Postupne sa v tlači objavovali nové a nové básne od neznámeho „Janka Cigáňa“, ktorý si získaval stále viac čitateľov. Tí ho chceli poznať. Básnik „Janko Cigáň“ sa občianskym menom volal Ján Botto. Bol to vzdialený príbuzný generačne staršieho básnika s rovnakým menom – tiež Jána Botta – autora slávnej skladby Smrť Jánošíkova. Bola to veľká náhoda, že v slovenskej literatúre sú dvaja veľkí básnici totožného mena. Svoje občianske meno však generačne mladší Botto, v r. 1905-9 „Janko Cigáň“, úzkostlivo tajil. Pracoval v obci Klobuky v Čechách – na básnika nezvyčajne – ako chemik v cukrovare a popri tom písal básne.
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Cigáňa odhalili ľsťou
Utajenosť si však „Janko Cigáň“ dokázal udržať len rok. Odhaliť jeho pravé meno sa napokon ľsťou podujal literárny publicista a básnik František Votruba. V podstate podvodom. Uverejnil vlastnú báseň a podpísal ju zavádzajúco Janko Cigáň. Čakal, že „pravý“ Janko Cigáň sa ozve a prezradí sa. To sa aj stalo. Skutočného Janka Cigáňa falošná báseň pobúrila a napísal do redakcie. Podľa pečiatky potom zistili, že pisateľ bol z obce Klobuky a tak ho odhalili – vedelo sa, že tam pracuje slovenský chemik Ján Botto známy komunite Slovákov v Čechách – napísal vo svojich spomienkach Votrubov priateľ, spisovateľ Bohumil Haluzický. Botto bol odhalený a už to nevedel zvrátiť. Takto sa slovenská kultúrna verejnosť dozvedela, kto bol obľúbený básnik Janko Cigáň.
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Pseudonym Cigáň sa nepáčil Vajanskému
Janko Cigáň napriek odhaleniu r. 1906 pokračoval v písaní pod týmto pseudonymom až do r. 1909, keď vydal zbierku Nox et solitudo. Vydavateľ Svetozár Hurban-Vajanský nielen že nesúhlasil s názvom zbierky, ktorý si však Krasko ubránil, ale nesúhlasil ani s vtedajším básnikovým pseudonymom Janko Cigáň, hoci bol na Slovensku veľmi populárny. Úryvok z Vajanského listu debutantovi zo 14. februára 1909: „Vaše verše uzavrel Spolok tlačiť pod mojou opekou, ale Vás dá prosiť: 1) Či by ste ich nevydali alebo pod vlastným menom (čo by bolo najkrajšie, pseudonymy sa už vyžili) alebo pod iným pseudonymom, lebo „Cigáň“ je trochu triviálne vo všetkých jazykoch, v Slovensku nepoetické, nakoľko je synonym: lhár.“
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Vajanský zmenil Cigáňa na Kraska; básnik svoje odhalenie ľutoval
Debutujúci básnik si vybral druhú možnosť – iný pseudonym. Ten mu dal samotný Vajanský – krstné meno, ako známy rusofil, poruštil na Ivan a priezvisko vytvoril podľa obce Kraskovo, ktorá susedí s rodiskom básnika – dedinkou Lukovištia. Tak sa zrodil Ivan Krasko. Keď básnik r. 1958 zomrel, literárny vedec Michal Gáfrik sa v časopise Nová literatúra zmienil aj o svojom rozhovore s ním r. 1955, keď sa vtedy 69-ročný básnik vyjadril aj o Votrubovi, ktorý ľsťou odhalil jeho identitu: „(...) Zazlieval mu ale jedno: že ho roku 1906 Votruba vyprovokoval a odhalil jeho pseudonym. Nebyť toho, možno by sme vraj ani dnes nepoznali autora Janka Cigáňa – Ivana Krasku.“
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Dáta, citáty, úryvky atď.: Súborné dielo Ivana Krasku I, ed. Gáfrik, 1966; Brtáň: Poézia Ivana Krasku, 1933; Haluzický: Stopami rozpomienok, 1956; Gáfrik: Zmráka sa, stmieva sa..., Nová literatúra, 1958