Vydávanie novodobých slovenských básnických zbierok začal r. 1801 Palkovič

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Jozefinizmus a mladý Palkovič
Cisár Jozef II. (1780-90) svojimi ďalekosiahajúcimi reformami lámal epochy, pričom značným odstránením cenzúry umožnil rozvoj novodobej slovenskej literatúry. Intelektuálny život v krajine bol iný pred jeho nástupom a po ňom. Generácia, ktorá vyrástla za jeho vlády, bola slobodnejšia, tvorivejšia, otvorenejšia. Dieťaťom jozefinizmu bol aj evanjelický chlapec z Gemera Juraj Palkovič (nar. 1769). Obdobie cisárovej vlády spadalo do jeho 11-tich až 21 rokov, teda do veku prebúdzania sa intelektu. Chodil do dedinskej školy v rodnej Rimavskej Bani, kde si ho všimli miestni evanjelickí učitelia, a tak Juraj, syn roľníka, pokračoval vďaka dobrodincom v štúdiu ďalej. Po ukončení škôl v Uhorsku si začal ako mladučký pedagóg zarábať, až v r. 1792/3 absolvoval štúdium na univerzite v Jene v Nemecku. Študoval teológiu, vďaka čomu dostal aj štipendium – iné zameranie nepripadalo pre roľníckeho chlapca do úvahy. Palkovič však chodil na rôzne prednášky – z filozofie, estetiky, či medicíny. Naberal tam nielen vedomosti, ale zmenilo to aj jeho pohľad na svet. Jeho názory sa stávali racionalistickejšie, čítal dobové nemecké meštiacke idylické, mravokárne, či sentimentálne básne. Toto všetko chcel preniesť domov, do slovenského prostredia, vtedy literárne aj svetonázorovo málo rozvinutého, zaostalého.
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Palkovič: V Jene sme mali slovenský literárny spolok
V nemeckej Jene mali slovenskí študenti – ako neskôr rád zdôrazňoval Juraj Palkovič – dokonca aj svoj literárny spolok: „(...) my mladí Slováci učinili sme mezi sebou společnost Slovenskou, k cvičení se v svém milém mateřském jazyku.“ Vtedy, aj celé stáročia predtým, bola tradičným literárnym jazykom Slovákov, hlavne evanjelikov, z dnešného pohľadu čeština premiešaná so slovenskými prvkami, oni ju však nazývali „slovenským jazykom“. A tak ju aj chápali.
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Palkovič sa rozhodol, že bude „len básnik“
Po štúdiách v Nemecku sa Juraj Palkovič nenechal vysvätiť za kňaza, ale pracoval ako pedagóg na rôznych miestach v Uhorsku. Keď si však našetril istú sumu peňazí, r. 1800 sa ako 31-ročný rozhodol pre úplne nečakaný krok – zanechať zamestnanie a žiť len ako „básnik“. Ako v liste priateľovi napísal, chcel „soukromý, liternímu umění zcela obětovaný život vésti“. Takýto spôsob živobytia bolo medzi slovenskými vzdelancami absolútne novátorstvo; dovtedy boli zvyčajne kňazmi, prípadne učiteľmi.
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Palkovičova „Muza se Slowenských hor“
Juraj Palkovič, nádejný „básnik z povolania“, sa rozhodol usadiť v mestečku Vacov medzi Komárnom a Budapešťou (vo Vacove bola tlačiareň) a r. 1801 prešiel od slov k činu – vydal básnickú zbierku Muza se Slowenských hor. Knižku takéhoto charakteru predtým žiadny Slovák nepublikoval. Literárny vedec Rudo Brtáň napísal, že dielko je „v jadre prvou slovenskou lyrickou básnickou zbierkou“. Palkovič síce písal po česky, v predhovore však zdôraznil, že v básňach používal slovakizmy. Obohacovať češtinu – ako spoločný spisovný jazyk Čechov a Slovákov – o slovenské výrazy považoval teda za možné: „Že sem místem samým Slovákům vlastních slov a způsobů mluvení užíval (...), to mi, jakožto Slovákovi, Čechové, doufám, laskavě prohlídnou.“
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Palkovič ako literárny Dobromysl
Úvodnou básňou zbierky je skladba Vidění Dobromyslovo, ktorá má aj svoj dej: Mladík Dobromysl je utrápený, lebo svet je hmotársky, falošný, prázdny. Vlečie sa lesom, upadá do dezilúzie, až dospeje k úplnému zavrhnutiu všetkého: „Odporné mi jest vše; slunce smutné vidím,/ smutná, pustá jest mi celá zem!/ Všecky lidi spolu s sebou nenávidím!“ V takomto rozpoložení sa mu zjaví krásna deva, múza Kalliopé, ktorá mu dá opäť zmysel života – zasvätí ho „krásnemu bohu“, teda Apolónovi, patrónovi poézie: „Jehož srdce k zpěvu libému/ lne a k harfě, tomu buď tvá vzácná hlava/ posvěcena, Bohu krásnému.“ Kalliopé Dobromyslovi teda určila za životné povolanie básnictvo, čiže niečo podobné, ako si Juraj Palkovič plánoval sám, keď sa bez zamestnania usadil vo Vacove. Dobromysl je transformovaný Palkovič.
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Palkovičova túžba po žene
Básnik Juraj Palkovič ospevoval cnosti, krásu, dobro, pravdu, no jeho verše sú aj plné túženia po láske, bozkoch a objatiach so ženami. Úryvok z básne Bolestná láska: „Lilo! Zbav mne, zbav již trápení/ strašlivého!/ Přej mi ku líbání, v lásky plameni,/ tílka svého!“ Záver básne Toužení po milé: „K ní mne, bože! Ať to bílé/ hrdlo milé obejmu!/ Ať ji líbám, ať mé milé/ tuto tesknost odejmu!“ Palkovič mieša rokoko a meštiacky sentimentalizmus, v každom prípade však bola téma túžby po žene v slovenskom knižnom básnictve nová. Ale aj ženy po mužovi, ako je to v básni Tejná prosba k Venuši: „(...) dej se mně též s mým Mládkem vyspati!/ Jen jedinkou noc v posteli ho míti!“
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Palkovič a básnický subjekt
Úsilím Juraja Palkoviča bolo vydať zbierku subjektívnej poézie, teda povedať svetu a Slovákom: toto som ja, takto cítim, takto vidím svet. Jeho pocit básnického poslania však rýchlo skončil, keďže po svojej prvej a jedinej zbierke (hoci ju sám označil za „swazeček prvnj“) už nemal potrebu vyjadrovať sa v básnickej knižke. Rýchlo prišiel aj o finančné úspory, takže musel prestať žiť ako „nezávislý spisovateľ“ a opäť sa zamestnal. V slovenskej literárnej histórii mu však zostalo prvenstvo knižného lyrika – pred ním neexistoval slovenský básnik, na ktorého by nadviazal. Zbierka Muza se Slowenských hor je teda míľnikom. Palkovičov zámer pri jej koncipovaní bol prioritne esteticky, nie didakticky zameraný, ako to bolo pri slovenských barokových knižkách veršov dovtedy. Najautentickejší vzťah k realite má Palkovičova báseň Oda na horu Synec, v ktorej ospieval vrch pri svojej rodnej dedine (dnes Sinec). Autor spája toto prírodné prostredie so skladaním veršov: „Mne, horo, mne ty ještě do svých hájů/ a do samotných často přijmeš krajů:/ tu budu v chládku, u vod, líhati,/ a tvé a – Lenky chvály zpívati.“
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Palkovič a reťazec novodobých básnických zbierok Slovákov
Palkovičova Muza se Slowenských hor mala odozvu napr. u mladého Pavla J. Šafárika, ktorý vydal r. 1814 ako 19-ročný zbierku s obdobným názvom „Tatranská Můza s ljrau Slowanskau“, dokonca s obdobnou programovou básňou na jej začiatku s názvom Zdání Slavomilovo (Palkovič mal Vidění Dobromyslovo). Po Šafárikovi prišli ďalší. Palkovičom sa tak začala éra lyrických básnických zbierok Slovákov, ktoré viac či menej nadväzujú jedna na druhú a ktorá trvá dodnes.
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Dáta, citáty atď: Palkovič: Muza se Slowenských hor, 1801; Palkovič: Muza ze slovenských hor, ed. L. Rišková, 2016; Vyvíjalová: Juraj Palkovič, 1968; Brtáň: Juraj Palkovič, 1971