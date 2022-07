Vývoj Kollára od nemeckej jednoty k slovanskej a Štúra od Slovanov k Rusom

Frico Motoška: Ľudovít Štúr, 1938. Socha z bieleho talianskeho mramoru sa nachádza v Modre.

Kollár a nemecké zjednocovanie

Slovenskí evanjelici študovali teológiu celé storočia v Nemecku. Aj predromantický básnik Ján Kollár, ktorý bol v r. 1817-9 na univerzite v Jene. Čo tu však významným spôsobom ovplyvnilo jeho pohľad na svet, nesúviselo priamo s teológiou; veľmi ho zaujala vôľa Nemcov, vtedy rozdrobených v mnohých štátoch a štátikoch, zjednotiť sa. Toto nemecké smerovanie sa veľmi prejavilo počas osláv 300-ročnej pamiatky reformácie Martina Luthera na hrade Wartburg v októbri 1817. Čo na oslave Ján Kollár videl, opísal v novinách Týdenník, ktoré v Bratislave vydával učiteľ na lýceu Juraj Palkovič. Ján Kollár v článku prerozprával aj nasledovné slová jedného účastníka nemeckého stretnutia:

Každý má býti nejen člověkem a vzdělancem, ale i Němcem, má vyzvléci ze sebe egoizmus, provincialismus, dialektismus a povýšiti se na stupeň celého národu. Hanba jestiť vzdělanému žáku ničím jiným nebýti než Sasíkem, Hessem, Frankem, Švábem, Prusem, Rakušanem, Bavorem, Hannoveránem, Švejcarem atd. Nechať budoucně zmizí tato pitva národní mezi námi a buďme jedno tělo, jeden národ německý.

Kollár a zjednocovanie Slovanov

Jána Kollára myšlienky celonemeckého zjednotenia zasiahli a začal presadzovať aj istú formu zjednocovania Slovanov. Stal sa tvorcom ideológie slovanskej vzájomnosti. Slovanov nazýval Slávmi. V článku O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými, ktorý publikoval r. 1836 v časopise Hronka vydávanom banskobystrickým evanjelickým farárom Karolom Kuzmánym, Ján Kollár napísal (z nemeckej verzie z r. 1837 článok do slovenčiny preložil Karol Rosenbaum):

Nech Poliak nie je len Poliakom, ale Slávopoliakom, nech neštuduje len knihy svojho, ale aj ruského, českého, srbského nárečia; nech Rus nie je len Rusom, ale aj Slávorusom, nech nepozná a nečíta len spisy svojho, ale aj poľského, českého, srbského nárečia; Čech nech nie je len Čechom, ale aj Slávočechom, nech sa neučí len česky, ale aj poľsky, rusky, srbsky; Srb alebo Ilýr nech nie je len Srbom, ale Slávosrbom, nech nekupuje a nečíta len srbské, ale aj poľské, ruské, české diela. (...) Nie ten, kto je medzi Slovanmi prvý, najväčší, najsilnejší, ale ten, ktorý je najvzájomnejší a najviac s druhými kmeňmi a nárečiami spojený, kto si život a samostatnosť aj menších a slabších najviac ctí a váži: len ten si zaslúži v našich časoch chválu a uznanie a krásne meno Slovan.

Štúr postavil Slovanov na vrchol vývoja ľudstva

Stúpencom tzv. slovanskej vzájomnosti Jána Kollára sa stal aj žiak a neskôr učiteľ na bratislavskom evanjelickom lýceu Ľudovít Štúr. Aj on išiel študovať do Nemecka, v r. 1838-40, a aj jeho pohľad na svet to ovplyvnilo. V Nemecku v tom čase vládla filozofia Georga Wilhelma Friedricha Hegela, ktorý vývoj ľudstva videl v postupnosti od orientálnych národov k starým Grékom a Rimanom, po ktorých dejiny údajne vyvrcholili nástupom kresťanstva a Germánov. Štúra takéto videnie dejín zaujalo, no upravil si ho. Podľa neho nemôžu na najvyššom stupni spoločenského pokroku stáť Germáni, lebo vraj utláčajú iné národy a sú sebeckí a bezcitní. Štúr tvrdil, že na vrchol ľudstva prídu po Germánoch Slovania, ktorí svetu prinesú všeobecné dobro a harmóniu. Štúr v tomto duchu prednášal aj na lýceu v Bratislave. Jeden z jeho žiakov, Ján Francisci, o Štúrovom videní dejín napísal:

Tam Štúr vyučoval, že dejepis nemá záležať len z vypočítania faktov a udalostí ako nesúvisiaceho a bez vnútornej myšlienky materiálu. Ale že treba v tých svetových udalostiach a dejoch hľadať a skúmať základnú myšlienku a ideu vývinu človečenstva. Taký starý grécko-rímsky antický svet v najvyššom svojom vývine uskutočňoval ideu krásy. Nasledoval svet románsko-germánsky ako uskutočňovateľ a reprezentant idey pravdy. Nasleduje uskutočňovanie idey dobra, a tú vyvinúť a uskutočňovať podľa svojej národnej povahy je povolaný svet slovanský.

Štúr sa po porážke Maďarov Rusmi r. 1849 upol na Rusko

V r. 1849 prišla na pomoc slabému Rakúsku v boji proti maďarskej revolúcii ruská armáda, ktorá Maďarov porazila. S konzervatívnymi Rakúšanmi bojovalo proti maďarskému liberalizmu aj niekoľko tisíc slovenských dobrovoľníkov ideologicky vedených Ľudovítom Štúrom. Úspešný ruský vojenský zásah mal vplyv aj na jeho názor na budúcnosť Slovanov. Štúr prešiel od ich abstraktného vyzdvihovania ako celku k príklonu k jasnému rusofilstvu. Svoje porevolučné názory Štúr zhrnul v nemecky písanom spise Das Slawentum und die Welt der Zukunft (Slovanstvo a svet budúcnosti), o ktorom však verejne nehovoril a jasné zmienky o ňom sa dokonca nezachovali ani v jeho korešpondencii, či u jeho priateľov. Dielo zostalo za jeho života (zomrel predčasne r. 1856) v rukopise a publikovali ho až po Štúrovej smrti r. 1867 a aj to len v Rusku v ruskom preklade. Štúr v spise rozvíja tri možnosti zachovania slovanských národov v budúcnosti. Prvou je podľa neho ich federatívny zväzok, druhou je ich existencia v rámci Rakúskej monarchie – obe možnosti však zamieta ako nereálne. Jedine možnú budúcnosť majú slovanské národy, vrátane Slovákov, podľa Štúra len ak sa pripoja k Rusku. Zdôvodňuje to aj tým, že to bolo práve Rusko, ktoré prišlo na pomoc Rakúsku r. 1849, porazilo revolučných Maďarov a tým zachránilo Slovákov pred pomaďarčením (preklad z nemčiny Adam Bžoch):

Ak teda nie je možné ani jedno, ani druhé a Slovania sa nemôžu zorganizovať a rozvíjať ani vo federatívnych štátoch, ani pod Rakúskom, zostáva potom už len tretia možnosť, totiž pripojenie Slovanov k Rusku, a jedine tá je správna a má budúcnosť. Ruku na srdce, bratia, a odpovedzte: nebolo to práve Rusko, ktoré v našej smutnej minulosti svietilo ako maják v hlbokej noci nášho života? Nebolo to Rusko, ktoré oživilo naše nádeje, povzbudilo našu odvahu, vzkriesilo takmer vyhasnutú chuť do života? Nebolo to Rusko, čo prišlo na pomoc jednotlivým kmeňom, napríklad Srbom, ktorí sa pokúšali striasť neznesiteľné cudzie jarmo a v týchto dňoch viacerým bratským kmeňom zápasiacim s Maďarmi, utláčateľmi nášho národa: neprišli Rusi, hoci aj v podobe Rakúšanov, na pomoc Srbom, Chorvátom, Slovákom?

Štúr: Ruština by mala byť literárnym jazykom Slovanov

Ľudovít Štúr v spise Slovanstvo a svet budúcnosti tiež odporúča, aby všetci Slovania neskôr používali ruštinu ako spoločný literárny jazyk:

Slovania majú pádny dôvod na to, aby vytvorili jednu literatúru - je to ich ľudská, politická a historická povinnosť. Ak nechceme mlátiť prázdnu slamu, nemusíme vôbec pochybovať o tom, na ktorú literatúru pripadne voľba. Všetky slovanské literatúry - okrem ruskej - sa obmedzujú na malé kmene a následne aj na malé územia, preto môže voľba všeobecného slovanského literárneho jazyka pripadnúť jedine na staroslovanský alebo ruský jazyk. Staroslovienčina ako taká však už vymizla a je takmer mŕtva, nie je taká ohybná a nemá vzlet živého jazyka, preto zostáva len ruština ako jediný jazyk schopný plniť takéto poslanie.

Kedy Štúr dielo napísal

Kedy Ľudovít Štúr dielo Das Slawentum und die Welt der Zukunft napísal, v ňom nie je jasne uvedené. Podľa historika Vladimíra Matulu to však mohlo byť r. 1851, o čom by mal okrem iného svedčiť aj fakt, že Štúr píše o Francúzsku ako o republike, a práve v decembri 1851 došlo vo Francúzsku k prevratu a zániku republiky a r. 1852 sa krajina stala cisárstvom. Štúr to v diele nezaznamenal.

Dva rukopisy Štúrovho diela

Ako Vladimír Matula upozorňuje, existujú dva nemecké rukopisy Štúrovho diela Das Slawentum und die Welt der Zukunft. Prvý, starší, je písaný Štúrovou rukou, a to latinkou (písmom). Sú v ňom zároveň rôzne Štúrove opravy. Preto dal svoj opravený text niekomu načisto prepísať (nezistilo sa, koho je to písmo), ale už švabachom. Aj v tomto rukopise sú opravy písané Štúrovou rukou. Ako uviedol ruský prekladateľ Štúrovho diela Vladimir Lamanskij, novší rukopis písaný švabachom odovzdal Ľudovít Štúr Michailovi Rajevskému, pravoslávnemu kňazovi na ruskom veľvyslanectve vo Viedni, ktorému sa však nepodarilo vydať ho v Rusku. Starší, Štúrovou rukou písaný rukopis, Lamanskij získal počas svojej cesty po Uhorsku po smrti Štúra od Štúrovho priateľa, nevieme však ktorého. Rajevskij vtedy Lamanského upozornil, že on má od Štúra novší rukopis, preto si rukopisy vymenili, aby Lamanskij vydal novšiu verziu, čo sa aj stalo r. 1867.

VĽAVO: Michail Rajevskij, pravoslávny kňaz na ruskom veľvyslanectve vo Viedni, ktorému Ľudovít Štúr odovzdal spis Das Slawenthum und die Welt der Zukunft. VPRAVO: Vladimir Lamanskij, ruský slavista, ktorý spis vyviezol do Ruska, kde ho preložil a vydal.

