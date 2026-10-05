V Nitre žijem celý život. A viem, že má na viac.

V Nitre som sa narodil, vyrastal som tu, študoval, pracujem tu a mám tu svoju rodinu. Je to moje mesto a Staré Mesto je môj domov.
Možno práve preto ma čoraz viac trápi, keď vidím, ako dlho niektoré veci v Nitre trvajú. Nehovorím to ako politik. Doteraz som nikdy nebol mestským poslancom. Hovorím to ako človek, ktorý tu žije celý život, podniká a denne sa pohybuje po rovnakých cestách a chodníkoch ako ostatní Nitrania.
Nitra má podľa mňa veľký potenciál. Má dobrú polohu, históriu, univerzity, šport, kultúru a predovšetkým ľudí, ktorí tu chcú dobre žiť. Napriek tomu mám často pocit, že možnosti, ktoré naše mesto má, nedokážeme dostatočne premieňať na výsledky, ktoré by obyvatelia skutočne pocítili.
Prečo nám niektoré veci trvajú celé roky?
Som podnikateľ a počas svojho pracovného života som získal skúsenosti aj v stavebníctve. Viem, aké ťažké je peniaze zarobiť. Keď investujem vlastné peniaze, musím vedieť, čo za ne dostanem, koľko to bude stáť a kedy bude práca hotová.
Preto sa podobne pozerám aj na hospodárenie mesta.
Neočakávam, že sa každá cesta opraví zo dňa na deň alebo že sa veľký projekt postaví za pár mesiacov. Projektovanie, povoľovanie aj verejné obstarávanie majú svoje pravidlá. Ale nerozumiem tomu, prečo pri dôležitých projektoch v našom meste cesta od prvých plánov k samotnej realizácii trvá päť a viac rokov.
Pozrime sa napríklad na Hollého ulicu a ulicu Janka Kráľa
O jej rekonštrukcii sa hovorí minimálne od roku 2021. Práce mali podľa vtedajších plánov mesta začať už v roku 2022. Nestalo sa tak. Prešli ďalšie roky projektovania, povoľovania a príprav. Až v septembri 2026 mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom.
Po viac ako piatich rokoch teda počúvame, že rekonštrukcia Hollého je konečne pripravená. Napriek tomu ešte v polovici septembra nebol známy presný termín odovzdania staveniska.
A tak sa ako občan pýtam: Prečo až teraz?
Prečo sa práve pred voľbami dozvedáme, že sa po rokoch príprav ide Hollého konečne rekonštruovať? A kedy sa tam stavebné stroje skutočne objavia?
Podobne je to s ulicou Janka Kráľa. Projektový zámer jej modernizácie schválilo mestské zastupiteľstvo v septembri 2024. Bola vypracovaná štúdia, no samotná projektová príprava sa ďalej neposúvala tak, aby sme dnes videli hotovú ulicu. Mesto aktuálne uvádza, že čaká na obnovu vodovodu a kanalizácie a až následne plánuje kompletnú výmenu povrchu vozovky.
Mesto potrebujeme posúvať od plánov k výsledkom
Rozumiem tomu, že pri veľkých investíciách existujú objektívne prekážky. Povolenia, majetkové vzťahy, inžinierske siete, verejné obstarávanie či financovanie. To všetko môže projekt spomaliť.
Ale päť rokov je v živote mesta veľmi dlhá doba.
Za päť rokov chodíme po rovnakých rozbitých chodníkoch. Jazdíme cez rovnaké výtlky. Počúvame o projektoch, štúdiách, povoleniach a prípravách.
Občana však nakoniec nezaujíma, koľko rokov bol projekt „v príprave“. Zaujíma ho výsledok.
Kedy po týchto cestách konečne budeme jazdiť bez výtlkov? Kedy budú hotové chodníky? A prečo musí riešenie problémov, o ktorých vieme celé roky, trvať tak dlho?
Nitra podľa mňa nepotrebuje pred každými voľbami ďalšie sľuby a vizualizácie. Potrebuje projekty pripravovať tak, aby sa od slov a plánov dokázala dostať k realizácii v rozumnom čase.
Mesto sa musí posúvať počas celého volebného obdobia, nielen v mesiacoch pred voľbami. Zároveň si musí vedieť jasne určiť priority – podľa toho, čo obyvatelia potrebujú a využívajú najčastejšie.
Pre mňa medzi takéto základné priority patria cesty a parkovanie. Sú súčasťou každodenného života tisícov ľudí. Práve preto by mali patriť medzi oblasti, pri ktorých občania vidia konkrétne výsledky počas celého volebného obdobia.
Pretože dobre fungujúce mesto sa nespozná podľa toho, koľko projektov má pripravených na papieri.
Spozná sa podľa toho, koľko z nich dokáže skutočne dokončiť!
JUDr. Peter Kellner