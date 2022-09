Prešovský kraj kontra Podkarpatské vojvodstvo, alebo ako som objavil Medzilaborce.

Tohtoročnú dovolenku sme s manželkou strávili objavovaním nových miest na perifériách Slovenska a Poľska. Náš celý výlet šiel v skutočnosti z Prahy cez Bratislavu a do môjho rodného mesta. No spojili sme užitočné s príjemným a po návšteve rodiny sme sa vydali do nám obom tak príbuzného Poľska, kde sme obaja strávili niekoľko rokov. Cieľom boli Katovice do ktorých sme zo stredného Slovenska namierili skratkou cez Bardejov a Przemyśl. Odtiaľ sme si to krátili kráľovským mestom Sandomierz a soľnými baňami Wieliczky, ale to už bude iný príbeh. Už len dodám, že všetky miesta ktoré opíšem som navštívil po prvý – krát.

Na teraz opíšem len časť cesty Prešovským krajom a jeho poľským náprotivkom Podkarpatské vojvodstvo. Kým Slovensko má 8 krajov, Poľsko pozostáva z práve 2x väčšieho počtu vojvodstiev. To Podkarpatské má hlavné mesto Rzeszów, ktoré je od Prešova tiež 2x väčším mestom a podobný pomer platí aj v porovnaní veľkosti krajov. Ten prešovský je asi 2x menší. Keď sa pozrieme na mestá týchto regiónov, zistíme, že v Podkarpatskom vojvodstve sú 4 mestá, ktoré by sa počtom obyvateľov mohli porovnávať s našimi menšími krajskými mestami. Jedným z nich je práve Przemyśl, kde sa dostaneme na koniec.

Začnem teda po poriadku od Bardejova. Očakávania boli veľké, veď ide o unikátne slovenské mestečko s puncom gotiky v svetovom zozname UNESCO. Vybral som sa tu už len z pocitu hanby, že mi o Bardejove musia rozprávať moji český či poľský známi, ktorí tam chodia pomaly ako na klavír a ja furt nič! Bardejov skrátka treba zažiť! Aj ja so svojou vášňou pre cestovanie a stredovek som si ho užil a určite sa tu rád vrátim. No nedá mi nevypichnúť dostatok detailov, ktoré vedia aj menej pozornému oku pokaziť tie UNESCO-vské očakávania.

Nádherné stredoveké námestie so snáď bezchybnou katedrálou a radnicou držia vysoký štandard minimálne prvým dojmom. Ten zmocňuje aj vydarená dlažba námestia prírodným kameňom. Musel som sa opýtať v múzeu radnice skutočne ochotnej pracovníčky, ktorá mi vysvetlila, že ide o nedávnu rekonštrukciu nie tak podarenej verzie z päťdesiatych rokov. Že výhľad na katedrálu vedia pokaziť paneláky na horizonte, zvládne aj priemerný fotograf nezachytiť. Problém je, keď narazíte na gýčové strešné výkre GOTICKÝCH domov. Práve v jednom takomto je asi najlepšia reštaurácia námestia, kde sme si s manželkou naozaj pochutili. Škoda len, že ten môj segedínsky mal domáce knedle konzistencie suchára. Verím, že to bola len nešťastná náhoda. Všetko to korunujú niektoré reverzné strany tých istých gotických domčekov, ktoré dnes dostali nový punc farebných polystyrénových fasád z konca druhého tisícročia.

Za náhodu ale nepokladám chátrajúci kostol františkánov, s ukážkovo lajdácky natiahnutou omietkou cez gotické okno! Za týmto kostolíkom a haldou smetných nádob sa ukrýva výborná kaviareň, so všetkým čo k nej patrí. Je taká dobrá, že aj tá budovateľská omietka gotického okna vo výhľade pôsobí zrazu útulne. Atmosféru prikrášľuje pozadie dobre udržiavaného grécko-katolíckeho chrámu a jeho spevy. Škoda opäť, že nosníky kláštornej bašty netrpezlivo čakajú na poslednú fázu vzdušnej erózie. Keď som objavil, že sa pracuje aj na obnovení alebo aspoň konzervácii stredovekých hradieb, na chvíľu som si vydýchol! Bardejov má potenciál ďaleko vyšší než si priemerný Slovák dokáže predstaviť! A práve preto nie som si istý, či revitalizácia objektu za historickým Lampovým stĺpom pri chráme Petra a Pavla v projektovej podobe pripomínajúcej skleník, bude správny výber. To nech už posúdia architekti s pamiatkármi.

Ľutujem, že som sa z časového hľadiska vyhol návšteve múzea v radnici, ale aspoň sme sa stihli pozrieť na slávne kúpele princeznej Sisi. Spomínaná sympatická pracovníčka z tohto múzea mi vysvetlila, že od čias posledného majiteľa, tieto kúpele upadajú. To čo som videl to len potvrdzuje. Našťastie hlavná historická budova dýcha sviežosťou. To už zďaleka neplatí na celý rozsiahli zvyšok. Pritom aj budovy z 20. storočia modernistických štýlov nie sú vôbec na zahodenie. Chvalabohu, ten skanzen ľudovej architektúry, ktorý som z počiatku ani nechcel navštíviť bo lepší než som si myslel a to platí aj o jeho personáli. Asi najpríjemnejšie prekvapenie výletu.

Rýchlo sme nakúpili oplátky, nabrali liečivú vodu a nasadli do auta smer Medzilaborce. Než sme sa tam dostali, nedalo mi nezastaviť sa pri ikonickom pomníku Údolia smrti nad Svidníkom. Niekedy si nájdem čas aj na návštevu Svidníka a celého Údolia smrti cez Kapišovú po Kružlovú, ale to bude chcieť celý jeden deň, ktorý som si dovoliť nemohol.

Čím ďalej na východ sme šli, tým viac trpeli tlmiče mojej starej Oktávky. Keď sme sa tesne pred Medzilaborcami ocitli v dedinke Havaj, nevedeli sme sa ubrániť smiechu. Až potom v múzeu Andyho Warhola sme sa dozvedeli, že v slovenskom Havaji sa narodila jeho matka. Áno, práve toto Múzeum moderného umenia bolo dôvodom, prečo sme sa až do takejto džury vybrali. Nech mi to domáci prepáčia, ale keď si človek pozrie to výborné múzeum z vnútra, až ho srdce zabolí, že musí byť zabudnuté v tomto rovnako zabudnutom regióne Slovenska! A pritom je to jediné múzeum Warhola v Európe! Okrem skutočne výborného múzea stojí za zmienku aj parčík pre ním. Jeho obrázok dáva turistovi falošnú nádej, že tie Medzilaborce ho predsa len ešte raz prekvapia.

Medzilaborce park (zdroj: JK)

Nie, neprekvapia! Už len tie gýčové tabuľky v tvare stôp (snáď samotného Warhola) prinútia priemerného človeka pokrčiť obočie. Hneď naproti bývalej budove pošty neónové vianočné dekorácie oznamujú, že tu skutočne zastal čas. Obzerajúc vyblednutý pútač na múzeum, som ešte chvíľu koketoval s myšlienkou, že to celkom pasuje do pop artu. Rozhodne tam ale nepasuje fasáda Penziónu Andyho Warhola, ktorá pripomína priemerné Farby-Laky z deväťdesiatych rokov.

Na záver nasledovala „Mission impossible“, niekde sa najesť. Obzerajúc otrhaný plastový obal terasy bývalého obchodného domu som si od manželky vypočul, že tu to rozhodne skúsiť nechceme. Odvetil som, že zjavne odmietla top. O tom, že sa predsa len nemýlila nás so zmiešanými pocitmi presvedčil ten asi naozaj najlepší lokál, v ktorom zjavne pripravovali svadbu, alebo niečo podobné. Po obede sme ešte vybehli k unikátnemu chrámu Svätého ducha naproti múzeu. Je to posledné miesto, ktoré príjemne páchne po kultúre, škoda že to z blízka zaváňa chátrajúcou a burinou prerastenou dlažbou. Fascinovalo ma, že chrám bol postavený v roku 1952. Z vršku pri kostole sme ešte pozorovali ľudoprázdny červený turistický vláčik mestom, okolo ktorého sa z času načas prehnali zákazníci neďalekého hypermarketu s igelitkami.

Na moju otázku, koho to bol nápad také výnimočné múzeum situovať práve tu mi odpovedalo múzeum samotné. Bol to Andyho brat John, ktorý túžil toto múzeum vybudovať v rodisku svojich rodičov. Múzeum otvorili v roku 1991 s pričinením miestnych nadšencov. Príbeh jeho vzniku by som zhrnul do vety, ako John Warhol znásilnil Medzilaborce kultúrou. Chudák si veru neuvedomoval, do čoho sa chystá. No našťastie sa mu to aj napriek mnohým sklamaniam podarilo. Otázka súčasnosti znie, čo vieme urobiť preto, aby sa vláčik pri múzeu Andyho Warhola zaplnil turistami? A nebolo by efektívnejšie utratiť peniaze za kvalitnejšiu dopravu do Medzilaboriec?

Situáciu Medzilaboriec vystihuje ešte Vojenský cintorín na jeho okraji. Za pozinkovanými plechmi jeho plotov, sa nachádza ruina staručkej kaplnky a hrdzavejúce kríže rodákov z Prvej svetovej vojny. V hrobovom tichu burinou zarasteného cintorína ma pri objavení novej informačnej tabule vyrušila srnka. Príroda je tu nádherná. To ale neplatí o cestách.

Tlmiče mojej Oktávky si vydýchli až na poľskej strane. Nebolo ani treba informačnú tabuľu. Po vibráciách som hneď poznal, že sme opustili Východné Slovensko. A to som sa už pripravoval, čo si na moje autíčko pripravili naši poľský bratia. Udržované cesty, živšie dedinky a naftu za ceny z pred polroka! Žiadne pelíškovské Poľsko, kde soudruzi udělali chybu! Nebudem to preháňať. Ani Podkarpatské vojvodstvo nepatrí k práve lukratívnym miestam, no prvý dojem po prekročení hranice som už opísal. A síce sme sa aj tu pobavili na starom VW Transporter s balom sena vo vnútri na pumpe, stále mi to okolie proti Hornému Zemplínu prišlo vyspelejšie.

Začnem opisom Przemyśla. Historické mesto jedného z centier dramaticky sa vyvíjajúcej historickej Haliče (poľsky Galicja). Jej východná čas ostala v Ukrajine. Okrem iného mesto preslávila po Antverpách a Verdune tretia najväčšia vojenská pevnosť v Európe. Bohužiaľ „Muzeum twierdzi Przemyśl“ som si nepozrel, pomýlil som si ho s Múzeom przemyślskej oblasti, ale neľutoval som. Našiel som tu jeden z najstarších modelov plzenskej Škodovky – Škoda 305mm. K prekvapeniu niektorých ide o mobilné zariadenie na dvoch kolesách poháňané koňmi. Je to totiž kanón.

Stopy po Čechoch tu zjavne zanechal aj Jaroslav Hašek. Upozornila ma na to trochu gýčová maketa vojaka Švejka pri miestnej pivárni, ale aj pekný bronzový pomník. Ten Švejkovi nechal v roku 2008 vybudovať klub „Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka w Przemyślu“. Atmosféra mesta sa dá porovnávať s významnejšími mestami východného Slovenska. Patria tu skrátka prívlastky pekný, zaujímavý, ale tiež ošarpaný. Ako jedno z mála poľských miest má tradície nie len rímsko-katolíckeho vyznania viery, na čo turistu upozorní viacero chrámov grécko-katolíckeho, pravoslávneho ale i protestantského vyznania.

Dominantou mesta je tiež Kazimírovský zámok. Pre nepolonistov, Kazimír III. z poľskej dynastie Piastovcov bol pre Poľsko snáď to isté, čo Karol IV. pre Česko, či Matej Korvín pre Uhorsko. V zámku by sme ale veľa po poľskom stredoveku nenašli, v 15. Storočí ho dobili Valasi – starí Rumuni. Kazimíra Veľkého tu preto miestny patrioti potrebujú pripomínať často až gýčovými figúrami. Prehliadkou hradom (ktorá je voľná) som ich našiel minimálne 3. V súčasnosti slúži zámok kultúre. Z časov poľských „zabiorów” (epocha rozdelenia Poľska medzi Rusko, Prusko a Rakúsko) sa tu postupne vybudovalo centrum kultúry a divadla zvané Fredreum - po národnom dramatikovi Alexandrovi Fredrovi. Zámok je pekne odreštaurovaný. Niektoré trochu gýčové kulisy a vyčnievajúce prvky elektroinštalácie sa dajú prepáčiť. Najlepšia časť celého zámku je výhľad z jeho dvoch krásnych renesančných veží. Tam ma akurát rozboleli všetky zubné plomby pri prechode plastovými dverami.

Na záver sme si mesto užili v jeho samotnom centre, ktoré práve čelí rekonštrukcii. Verím že sa podarí dobre, už teraz som narazil na viacero pekne odreštaurovaných objektov. Kaviareň ktorú sme si vybrali nebola lacná ani gýčová a s atmosférou a chuťou za to rozhodne stála. A síce aj bratia Poliaci majú čo zlepšovať, celkovo ten výlet hodnotím pozitívne.

Vo svojich slovensko-poľských výletoch budem ešte pokračovať, ale na dnes už stačilo! Kto nemôže inak, nech nášmu pošramotenému cestovnému ruchu prispieva aspoň svojimi návštevami. V perifériách východu Slovenska i Poľska je každý turista dobrým turistom. Snáď časom sa niektoré veci zmenia k lepšiemu.