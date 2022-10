Terorizmus na Slovensku a terorizmus vo V4

Na október 2022 sa bude v Bratislave zle spomínať. Najskôr do tradične plnej zastávky na Zochovej vpálilo auto, o 10 dní neskôr vraždil v centre Bratislavy terorista!

Bilancia obetí s prepáčením síce nedosiahla závratné čísla, no mladí ľudia ktorí úplne zbytočne zomreli, číslami neboli. Na Zochovej úplne nezmyselne vyhasli životy niekoľkých začínajúcich vysokoškolákov z rôznych kútov Slovenska. Opitý strojca nehody to prežil a čaká ho súd. Ide o významného trénera slovenských nepočujúcich športovcov, žiaden terorista. Jeho trest životy nikomu nevráti, ale spravodlivosť nemôže ostať slepá.

O tom, čo by mohla robiť polícia lepšie, sa už písalo mnoho. My sa zamyslíme nad tým, aby sme šoférovali tak, aby sa o nás nemuselo písať! Každopádne, ak by sa z tejto udalosti urobil prvotný titulok: „Do davu študentov na Zochovej vrazilo auto, počet obetí nie je zatiaľ známy!“ koľkí z nás by za tým hľadali teroristov z východu?

Od tejto tragédie neprešli ani dva týždne a Bratislavu otriasla správa o zastrelení dvoch náhodných klientov gay baru Tepláreň. Vrahom bol 19 ročný Juraj, ktorý sa následne zastrelil. Každá jedna obeť vraždy predstavuje obrovskú tragédiu. Obzvlášť hrozivý bol v tomto prípade motív vraždy. Juraj na sociálnych sieťach zanechal okrem rozlúčkového listu aj rozsiahly manifest, v ktorom podľa uverejnených informácií vyzýva k vraždeniu „nepriateľov bielej rasy“. Konkrétne takto pomenoval Židov a LGBTI komunitu, ktorú dokonca označil za vynález Židov. Juraj údajne plánoval zavraždiť aj premiéra Hegera, ministra školstva Grölinga či predsedu strany Smer Róberta Fica. Prečo práve týchto politikov? Tak či onak - Slovensko môže deň 12. október nazvať dňom svojho prvého teroristického útoku.

Bolo by zaujímavé pozrieť sa na minulosť. Istú rekapituláciu kvázi terorizmu na Slovensku ponúka aj tento krátky článok. To len pre ilustráciu, že podobné činy u nás neboli nikdy v móde. Späť k téme. Na Slovensku okamžite prebehla debata o nenávisti voči LGBTI. Mnohí sa teraz pýtajú, čo sa dá urobiť lepšie? Nemyslím si, že tento čin momentálne naštartuje „jatky proti LGBTI ľuďom“, také tupé ovce na Slovensku snáď ešte nemáme. Diskusie na to sú ale určite na mieste. Ja sa na vec skúsim pozrieť trochu inak. Pre Slovensko je novinkou vôbec fakt, že po uliciach strieľa náhodných ľudí človek, s ideológiou vyhladzovať široké skupiny ľudí! Juraj to zjavne robil v presvedčení, že sa stáva nebodaj pseudo-duchovným vodcom týchto zvrátených ideálov.

Môžeme prijať 1000 zákonov rozširujúcich práva pre LGBTI. Vždy ostanú menšinou a s prepáčením údelom menšiny sú, boli a bohužiaľ aj budú prejavy nenávisti. Kedysi boli v kurze Maďari, tí aj vďaka Európskej únii a absencii Jána Slotu v politike zmizli z módy. Ale aj tak, spomeňme si na Hedvigu Malinovú. Jej tragédiu neváhal taký Fico zneužiť na zisk tvrdého jadra národniarov. Teraz sme boli svedkami, ako si túto tragédiu chcel privlastniť expremiér Igor Matovič – skutočne tragédia! V súčasnosti bude potrebné, aby z parlamentu odišli celé zástupy politikov, zmeniť to môžeme jedine my – voliči!

Čo sa týka polície, verím, že situáciu nejak vyhodnotia a zamyslia sa nad tým, čo sa dá aspoň vo veľkých mestách zmeniť, aby sa ľudia nemuseli báť okoloidúcich mladíkov. Otázky patria aj na školy, na učiteľov a spolužiakov, rodičov,.... Dal Juraj vôbec niekomu šancu, aby sa ním mal zaoberať dávno pred vraždou? A čo sociálne siete? Nemohli už dávnejšie zachytiť niečo podozrivé?

V myšlienkach som sa vrátil do svojich študentských čias. Spomínam si, ako sme v triede mali záľubu v napodobňovaní nacistov či komunistov. Prišlo nám často vtipné imitovať Hitlera alebo Stalina napríklad. Často sme ich citovali verbálne či na sociálnych sieťach. Ak by mali naši učitelia či spolužiaci zakaždým tieto veci riešiť, museli by sa zblázniť! Sociálne siete tiež. Na mnoho otázok asi neexistujú uspokojivé odpovede. Pýtajme sa aspoň sami seba! Čo môžeme urobiť dnes preto, aby sa veci pohli lepším smerom? Všímajme si naše slová, komentáre, postoje... .

Teraz preskočím na tlačovú konferenciu prezidentov V4 v Bratislave, apropo len deň pred vraždou pri Teplárni. Hostiteľka Čaputová pochválila konštruktívne debaty s kolegami napriek tomu, že sa vo všetkom nezhodujú. V čase krátko po bombardovaní civilných cieľov na Ukrajine zdôraznila, že všetci sa zhodli minimálne na odsúdení ruskej agresie. Miloš Zeman bol šťastný, že mohol svoju poslednú medzinárodnú cestu zavŕšiť v Bratislave na akcii V4 a neodolal príležitosti určiť za najväčší problém doby aplikovanie zelenej politiky. Zároveň vyzval o rozšírenie skupiny Rakúskom. Poľský prezident Duda posunul prihrávku Katalin Novákovej tým, že vychválil Zemana a ona to zakončila pripomenutím migračnej krízy. Dámy a páni – panoptikum V4!

Podľa mnohých spoluobčanov by sme mali Orbánovi ďakovať, že jeho ploty chránia EÚ a teda aj nás od migrantov – teroristov. Napr. pán ex-predseda parlamentu Andrej Danko bol v auguste v Budapešti, aby sa učil ako bojovať citujem: "s feťákmi a liberálmi". 12.10.2022 sa na Slovensku odohral prvý teroristický útok. Jeho aktérom bol občan slovenskej národnosti, biely, triezvy, syn politika zo strany Vlasť, určite nie liberál.

Posledný teroristický útok v Poľsku vykonal študent technickej školy. Do linky MHD vo Vroclave v roku 2017 nainštaloval bombu, ktorú si našťastie všimol vodič a stihol ju vyniesť von. Bol z toho iba jeden zranený človek. Páchateľ Paweł R. mal pritom status slušného a zbožného študenta. V Maďarsku sa pripravoval veľký teroristický útok minulý rok počas majstrovstiev Európy vo futbale. Maďarskej polícii sa podarilo atentátnika hlásiaceho sa k IS vypátrať a zatknúť včas. Prvým odsúdeným Čechom za terorizmus sa stal sedemdesiatročný dôchodca, ktorý v roku 2017 zrúbal stromy na trať regionálnych vlakov a takto dva-krát zapríčinil vykoľajenie vlaku, našťastie bez obetí. Muž nechal na mieste činu nápisy Alahu Akbar (písané v češtine a s chybami) a po dedine rozširoval obdobné lístky, ktoré mali vyvolať dojem, že sa jedná o útok emigrantov. Išlo o sympatizanta a podporovateľa politickej strany SPD. Čin zrejme inšpiroval k natočeniu tohtoročnej komédie „Kdyby radši hořelo!“