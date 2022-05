Zobudí sa na Slovensku nový líder?

Niekoľko týždňov po vypuknutí Ruskej agresie na Ukrajine som si vypočul rozhovor s Mikulášom Dzurindom. Tvrdí, že politické mítingy na Slovensku vymizli. Oni sa bohužiaľ pretransformovali na protesty a tlačovky. Túto líniu novej pseudopolitickej kultúry zaviedol vlastne niekdajší najviditeľnejší líder opozície Igor Matovič. Na to aby v roku 2020 vyhral voľby mu stačilo niekoľko rokov neúnavne protestovať proti Ficovi, čo neskôr rozšíril na prakticky celú konkurenciu. Takto sa mu podarilo presvedčiť voličov, že jeho projekt snáď štvorčlennej strany spolu s pestrím tímom nezávislých osobností, predstavujú skutočne obyčajní ľudia, ktorý spolu tvoria záruku finálneho riešenia korupcie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Fakt je taký, že proti korupcii nemôže bojovať žiadna politická strana, určite nie tá vládnuca, pretože to by musela fungovať proti sebe samej. A to sa vlastne viac či menej aj deje. Klub OĽANO je vo vláde nepredvídateľný radikál, ktorý v kľúčových otázkach ako napr. obranná dohoda s USA, vôbec nedrží pohromade. Potom niet divu, že sa stane takémuto klubu trapas, že to na čom postavil svoj úspešný program – na drzovku povedané - dostať Fica do basy, bojkotujú vlastne sami jeho členovia. Ešte zvláštnejšie tu ale vyznieva, že strana nezávislých osobností, ktorá si zároveň zakladala na voľnej ruke v hlasovaní pre každého jedného člena, napokon na základe tohto hlasovania vylúčila dve svoje poslankyne z klubu. Vzbudzuje to tak legitímne otázky, či tu skutočne nejde o politickú pomstu a zároveň či ostane členom klubu OĽANO naďalej voľná ruka pri hlasovaní. Najväčším paradoxom tu pre mňa aj tak ostáva, že pokiaľ ide o excesy strany Sme rodina, OĽANO má zjavne iný meter. Ak doteraz niekto veril na taktiku „pomôžte nám dostať do basy Fica a my si nevšimneme Pčolinského“, tá tiež stroskotala.

Strana, ktorá zvalcovala neporaziteľného Fica by sa dnes, nebyť covidu, určite tešila veľkej popularite. Crush test covidom odhalil ale najväčšiu slabinu OĽANO a to je chýbajúca vízia o fungovaní štátu. Heslo „Nebude sa kradnúť“ nestačí. Treba mať plán transformácie nášho monotónneho hospodárstva či plán ako prilákať nových investorov (okrem iného). To má na rozdiel od OĽANO povedzme SaS, problém je, že si to nedokážu vysvetliť za zavretými dverami. Dôvodov prečo vláda s ústavnou väčšinou naberá v praxi stále viac rozmer vlády menšinovej, je mnoho. A nie je to len o nepohodlnom Kollárovi či rozbitom Za ľudí. Sulík s Matovičom potrebujú skrátka time-out! A vôbec ich nemusí nahradiť Pellegrini s Ficom. No treba o to skutočne zabojovať a nie sa z diaľky prizerať.

Vráťme sa k myšlienke Dzurindu o chýbajúcich mítingoch. Predvolebné nálady voličov na Slovensku v roku 2020 sa niesli v duchu protestov po vražde Kuciaka. Vláda bez Fica, akoby už dosiahla svoj vrchol tým že vôbec bez neho vznikla a odvtedy to s ňou ide prakticky z kopca. Rozvášnené davy čo kedysi Matovič ukradol Ficovi sa akoby vracajú späť do svojich košiarov a to s gradujúcou negatívnou náladou!

Covid dal mítingom i protestom konečnú stopku. Nebáli sa ju porušiť proti-systémové strany a preto rastú. A čo zvyšok? Ak sa demokratická spoločnosť zašije do Bratislavských kaviarní a online sveta, môže nás tu čakať skutočná volebná revolúcia! Na čo plakať nad mítingom Smeru na Prvého mája v Nitre!? Prečo vládne strany na Prvého mája nezorganizovali pompézne oslavy vstupu Slovenska do EÚ, ku dňu Víťazstva nad fašizmom, či ku dňu matiek? To nám fakt neostáva nič iné ako počúvať tie bohapusté sľuby o sociálnom štáte v spojení s najrôznejšími konšpiráciami? Však nech si vykrikujú aj po krčmách, nič nové pod slnkom! Taký minister hospodárstva je na tom až tak biedne, že musí do nemeckej reality show. Evidentne slovenský minister nemá budget na marketingovú hostesku, tak si ju robí sám. ...

Situácia je vážna a to či a ako táto vláda dovládne, je už len otázka momentálnych emócií jednotlivcov v jej vnútri, alebo vlastne zhode náhod. Osobne sa čudujem najmä mimoparlamentným stranám, ktoré sa nepošpinili nepopulárnymi covidovými opatreniami. Tie majú teraz povinnosť prebiť v teréne návrat k politickej kultúre slova a zahnať kluby „ultras fanúšikov“ do sektoru hostí! My slušní občania sme tu na Slovensku stále doma, len to tak vyzerá, že už za nás nechce nik kopať!