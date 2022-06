Rusko naše milované; skazeným, liberálnym Západom nespravodlivo hanené

Takzvaná, nešťastne povedané, vojna medzi liberálmi a konzervatívcami je v posledných rokoch v mediálnom priestore doslova top! Pritom ide skôr o niečo prirodzené, ako život sám a to slovíčko vojna je skôr mediálny konštrukt. Ale slovami klasika, 1000-krát opakovaná lož sa stáva pravdou, preto buďme radšej v slovách opatrní!

Čierna – biela, deň – noc, muž – žena, oheň voda, rozum – cit, ľavá či pravá? Tak vyberme si! Kto sme a na koho strane stojíme? V prírode je to jednoduché. Slnko svieti cez deň a mesiac v noci. Teda aspoň na väčšine našej planéty. Niekde viac, inde menej. Podľa toho (okrem iného) vzniká klíma a s ňou podmienky pre život. Tie sú najlepšie v miernom pásme, kde slnko príjemne a dostatočne hreje, ale nás nespáli a zároveň máme dostatok dažďa, ktorý nespôsobuje ničivé záplavy. Teda z každého rožku trošku alebo po čínsky Jin – Jang. Európa je jediný svetadiel, kde sú tieto podmienky koncentrované najviac, čo tvorí výborný základ pre život vôbec. Naopak tie najnehostinnejšie miesta planéty sú od Európy oddelené dostatočnými bariérami, zväčša výhodným morom a na východe je to nekonečná Východoeurópska nížina, ktorej väčšinu zaberá siahodlhé Rusko. Rusko je tak jediná krajina Európy, kde sa vo väčšinovej miere prejavujú nevýhody kontinentality.

To, že sa dá vybudovať prosperujúcu a modernú krajinu aj v nehostinných podmienkach nám dokázala Austrália, ktorej väčšinu pokrývajú púšte, či Kanada, ktorej klíma je zas podobná tej ruskej. Austrália, Kanada a Rusko majú toho v mnohých ohľadoch spoločného veľa. Patria k najväčším a najredšie osídleným štátom sveta s obrovskými prírodnými zdrojmi. Ich najväčší rozdiel je vo veku a v histórii. Tu vyhrávajú tie mladšie štáty, ktoré vznikali „od nuly“ ako kolónie Veľkej Británie. Kanadu i Austráliu obývali pôvodné primitívne národy, ktoré rýchlo vytlačilo nové vyspelé európske obyvateľstvo. Ak by niekto namietal, že v Kanade a Austrálii kolonizátori najskôr vyvraždili a zotročili obyvateľstvo pôvodné, dovolil by som si oponovať tým, že sibírske oblasti tiež neobývala vždycky smotánka z Petrohradu.

Sibír bol trestaneckou kolóniou, kde končili väzni. Podobný osud mala vlastne aj Austrália. Akurát že doprava medzi Austráliou a Britániou po mori predstavovala bezpečnejšiu a rýchlejšiu alternatívu, než brázdenie nekonečnou zamrznutou Sibírou. Apropo náš slovenský hrdina Móric Beňovský bol ako väzeň deportovaný z Petrohradu až na Ochotsk. Podľa jeho zápiskov mu to trvalo celý jeden rok, kým plachetnicou z Francúzska do Madagaskaru doplával za pol roka! Vo svojich memoároch pritom trafil klinec po hlavičke komentovaním kolonizácie Sibíri. Bavíme sa o časoch Márie Terézie. Podľa jeho slov pevnosť v Ochotsku pozostávala z drevených kolov a jediného kanóna (možno boli tri, už dávno som to nečítal). Ako poznamenal Beňovský, naložiť kanóny v prístave na loď a dopraviť ich hoc aj na koniec sveta je jednoduchšie, než ich ťahať na saniach celou, v lepšom prípade zamrznutou Sibírou. V horšom prípade sa kanón utopí v močiaroch. To ale napokon platilo aj o obyčajnej pošte, ktorá prekonávala rovnaké prekážky. A tak aj niet divu, že podrobný geografický rozbor polostrova Lopatka na Kamčatke, ktorý podľa svojich memoárov tvoril Beňovský pre cársky dvor, sa zrejme nenašiel (ak vôbec nebol vymyslený).

Čo urobili lepšie v takej Kanade, ktorú tiež museli kolonizovať z východu na západ na saniach? Vyvraždili viac pôvodných obyvateľov? Alebo to bolo skôr o rozpade Britského impéria a nezávislosti Kanady? Alebo je to opäť len o tom, že tie vzdialenosti medzi dostupnými námornými prístavmi sú predsa aj v Kanade o poznanie kratšie tak ako aj celá dĺžka Kanady vôbec? Úvahy o tom by boli snáď na celú knihu. Poďme sa radšej venovať téme, prečo je v spoločnosti taká silná túžba Rusko napriek všetkému zlému čo malo a má ospravedlňovať.

Mohli by sme začať všeslovanskou vzájomnosťou, ktorá u nás pramení v Ľudovítovi Štúrovi. Vtedy sa Slováci nachádzali v multikultúrnom štátnom útvare Rakúsko-Uhorska, ktorý v sebe zahŕňal množstvo slovanských národov, ktoré usilovali o svoje národné práva. V tom čase existoval jediný suverénny samostatný štát Slovanov – Rusko. Preto rusofilstvo v Rakúsko-Uhorsku ale i na Balkáne bolo viac než len logické. V roku 1848 sa na pražskom Žofíne uskutočnil 1. Slovanský zjazd. Už vtedy tu medzi Slovanmi prebiehal zásadný konflikt. Kým jeho iniciátor a líder Čechov František Palacký presadzoval len Austroslavizmus, Ľudovít Štúr si stál za panslavizmom úplným. Aj pre Štúrove názory sa od všeslovanských zjazdov rýchlo dištancovalo Poľsko, ktoré už vtedy bolo Rusmi okupované.

Novú vlnu rusofilstva priniesli v našich dejinách fenomenálni Československí legionári. Vieme, že tieto légie založil Milan Rastislav Štefánik a s výnimkou našich Amerických legionárov išlo vlastne o Rakúsko-Uhorských zajatcov či dezertérov, ktorý sa vo Francúzsku a Taliansku prihlásili k ČSR. V Rusku sa s vypuknutím 1. svetovej vojny budovali légie ešte bez pričinenia Štefánika nie u vojnových zajatcov, ale u početnej českej menšiny, ktorá sa koncom 19. storočia do Ruska (čo vtedy zahŕňalo nielen Ukrajinu s Bieloruskom, ale aj susedné Poľsko) presťahovala často s vidinou nových podnikateľských príležitostí (bez nutnosti cestovať parníkom a učiť sa anglicky). Československí legionári sa v Rusku vyznamenali tým, že koncom vojny ovládali takmer celú tranz-sibírsku magistrálu. Podľa štefánikovej idei, mali pôvodne ostať v bojoch s ruskými Bielogvardejcami proti boľševikom.

Táto priam vznešená kapitola našich dejín bola komunizmom prezentovaná tak, že navracajúci sa legionári priniesli do Prvej ČSR pravdivý pohľad na novú modernú socialistickú spoločnosť. Nuž čiastočne to bola pravda. Naši legionári bojovali v Rusku za vznik Československa, do ktorého sa chceli čím skôr aj vrátiť. Preto keď sa v roku 1918 niekde na Sibíri dozvedeli o vzniku republiky, novo-prebiehajúca občianska vojna v Rusku pre nich pôsobila skôr demotivujúco, preto aj Štefánik napokon zmenil názor a s Masarykom vybavili legionárom návrat domov - červenej armáde ustupujúc. Samozrejme sa aj medzi legionármi našli takí, ktorých oslovili myšlienky boľševikov a prebehli na druhú stranu. Medzi inými aj slávny otec literárnej postavy vojaka Švejka Jaroslav Hašek.

Na rusofilstvo legionárov prvej republiky nadviazala Československá exilová politika počas druhej svetovej vojny, na Slovensku zhmotnená v SNP a Košickom vládnom programe. Víťazná nálada Duklianskych hrdinov by sa tak mohla prirovnať k emócii Štúrovcov z bitky ruských cárskych vojsk pri Világoši z roku 1849. Štyridsať rokov komunizmu nás z panslavizmu vyliečilo niekoľko-krát. Memento rokov 1968 až 1969 nás viedlo k vstupu do EÚ a NATO. Otázka teraz stojí, čo sa stalo, že opäť v spoločnosti pociťujeme taký dopyt po výrokoch „za komančov sa žilo lepšie!“? Ak by šlo skutočne len o túžbu vymaniť sa z liberálneho mainstreamu západnej Európy, vojna na Ukrajine by otvorila na Slovensku všetkým oči.

Nie je to len o tom, že sa mnoho Slovákov bojí Istanbulského dohovoru, manželstiev homosexuálov, migrantov či hyper-korektnosti. Nejde tu ani len o šialenstvo z koronavírusu, ktoré nás posunulo do stredoveku vďaka novému strachu z medicíny. Ide tu o nostalgické volanie po starých dobrých časoch, ktoré sa nám zhmotňujú v Rusku. Prečo nám nevadí, že Rusko je zaostalejšie? Spýtam sa inak. Nie ste aj vy niekedy otrávení z doby, kedy musíte mať 2 mobily, používať 30 aplikácií, pamätať si 100 hesiel a namiesto domácich pravidelných návštev známych a rodiny sa už obmedzujeme na sociálne siete a virtuálnu realitu?

My vlastne odmietame pokrok! Stojíme na rozhraní novej modernej éry tretieho tisícročia podobne, ako tomu bolo pred Prvou svetovou vojnou! Vtedy sa ľudia tiež desili očkovania či elektrifikácie (môžeme si zameniť za 5G siete). Desili sa strojov čo ich nahradia v továrňach (dnes umelá inteligencia a aplikácie), desili sa z osvieteneckých myšlienok alebo zo zavádzaním civilných sobášov na úradoch (dnes povedzme registrované partnerstvá homosexuálov). Je toho ďaleko viac. V novej náročnej dobe kde na prekonanie analfabetizmu nestačí len čítať a písať, sa opäť rozrastajú počty naštvanej horšie postavenej sociálnej vrstvy, ktorá má už všetkých noviniek dosť!

Tie novinky sa nám zhmotnili v Európskej únii a Amerike, pretože to je to nové, čo po novembri 89 prišlo. Cítime to už len v terminológiách. Nemáme stretnutia ale mítingy, nemáme oslavy ale eventy, namiesto slova správnosť sa zaviedla nejaká korektnosť, namiesto neslušnosti sme si vymysleli pojem napr. sexizmus a deti nám už nestrieľajú vrabce gumipuškami, ale jútubujú a influencerujú! Ľudia, ktorý dlhé roky makali, aby si zarobili na plynové kotle a prípojky do svojich domov, majú zrazu začať zarábať na solárne panely! Zase tá Únia! Že fosílne palivá nebudú navždy nás pritom učili na základke v deväťdesiatych rokoch. Problém je akurát ten, že sme si vtedy s učiteľmi len mávli rukou, že toho sa nedožijeme, teda určite nie tí učitelia! Tak teraz tá zlá Únia chce všetko urýchliť a našich učiteľov nenechá dožiť dôchodky s nohami v teple! Je to o tom Švejkovi! To je to naše pravé orechové všeslovanské. Čo tam Európa! A vôbec, čo tam celý svet!? Nech si tam bojuje kto chce čo chce, my chceme mať pokoj! Však si spomeňme ako to bolo za Tisa! Či nám vtedy nebolo dobre aj s Hitlerom?

A ozaj! Pamätáte na časy kedy k nám prvý-krát prišli Tom a Jerry? Áno, mám na mysli tie kapitalistické liberálne hnusné rozprávky, ktoré deťom neskutočne vymývali mozgy! Keby sme žili v Rusku, tak by sme mohli našim deťom ponúkať plnohodnotné moderné rozprávky, kde by sa naučili aspoň niečo z druhej svetovej vojny. Hádajte kto je v nej hlavným hrdinom! Odporúčam Tanktoon, napr. časti operácia Zitadelle či operácia Ratte! Prepracované do každého detailu!