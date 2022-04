Jediná vec, ktorej sa všetci bojíme

Po dlhých rokoch som sa vrátila k aktivite, ktorú som už ako tínedžerka študujúca na východnom Slovensku milovala. Doučovanie detičiek z krízového centra, trávenie času s tými deťmi, ktoré nemali šťastie na dostatočne finačné zabezpečenie, milujúcich rodičov - alebo ak si to chcete uľahčiť čo najviac, mohli by ste ich nazvať nešťastnými. Stretli ste sa s nimi aj vy. Minimálne ste videli vianočný stromček zaplnený želaniami od detičiek, ktoré si želajú väčšinou veci, ktoré ich rovesníci už dávno majú.

,,A ja som namaľoval túto krabicu, pozri!'' ukazoval mi trojročný Samko, ktorý je inak obrovským introvertom. Hrdosť na umelecké dielo, ktoré bude čoskoro divadelnou kilisou v ich malej hre o Myšičke, však prebilo aj hanbenie sa pred inými ľuďmi. Obdivovala som nedokonalo vyfarebnú krabicu na modro a hovorila, že je to krásne. Viac než zatiaľ nemotorné ťahy štetcom, ktoré skôr pripomínali machule, ma očarilo šťastie a spokojnosť, ktoré z neho išli. Nejako ma do tohto svojho sveta dokázal ponoriť.

,,Ukáž mi kam dotiahneš, keď natiahneš ruku,'' vyzval ma po chvíle Samko a ja som sa dotkla takmer poslednej krabice. Pri celkom priemernej výške 167 cm toho žiaľ veľa nezmôžem. ,,A teraz skús na to okno,'' znel ďalší povel, ktorý som však odmietla. ,,To určite nie, tam je pavučina, tam bude pavúk,'' odmietla som, čím som zrazu aj ďalším dvom objaveným malým chlapčekom ponúkla skvelý motív na ďalšiu tému.

,,A ja som raz zjedol pavúka! A ja hada!'' prekrikovali sa jeden cez druhého. ,,No určite,'' odpovedala som a chlapci sa skvelo zabávali. ,,A áno a a ja som raz tiež zjedol pavúka a vieš ešte čo? Aj brokolicu!'' pripojil sa k nim malý Samko. Celkom dobre merítko, že sa brokolica jedná zjedeným strašidelným zvieratám.

Do zošita začal o pár minút na to kresliť pavúka. ,,No dobre, ale aj ty sa musíš niečo báť,'' dobiedzala som. ,,Nie, ja sa nebojím,'' odpovedal mi bez váhania, no mne to nedalo. ,,Každý sa niečoho bojí,'' vyžadovala som odpoveď. Tá ma na chvíľu skutočne vytrhla a donútila sa zamyslieť. ,,Ja ešte nie, pretože ja som ešte veľmi malý.''

A neviem ako vy, no ja, ako čoskoro 25-ročná, som už celkom veľká. Bojím sa viac, už nielen tých pavúkom.S vekom rastie strach a dostáva sa do podôb, ktoré sme ako deti nepoznali. Oveľa strašidelnejších, pri ktorých nám už tresknutie papučou či zapnutá lampička pri posteli, nepomáha. Momentálne sa rodí generácia Alfa, ktorá bude patriť k tým najracionálnejším, najmúdrejším a najpokrokovejším. Screenageri, ako sa ľudia narodení po roku 2010 nazývajú, budú zažívať menšie spektrum emócií. Až na jednu. Strach. V obrovskom náraste racionality zabúdame na kompenzovať pocity malého dieťaťa a vyvážať strach tým, čo sme ako opozitum zažívali v skorom detstve. Tušil to v detstve už aj známy nemecký básnik Berthold Auerbach, ktorý na otázku, čo chce byť, odpovedal jednoducho: ,,keď vyrastiem, chcel by som byť malým chlapcom.''

... tak do toho detstva raz za čas zbehni.