Nenávisť zabíja tak, ako alkohol za volantom

Ubehol týždeň. Či chcete, či nie - a verte mi, ja som rozhodne nechcela, ostali sme vybičovaní emóciami. Nez ohľadu na to, na koľko článkov ste si klikli. Nemuseli ste ani na jeden a som si istá, že poznáte viac, než by ste poznať mali. Nielen mená obetí, ale aj to, čo posledné dni robili, čo plánovali, čo mali oblečené vo svojej rakve. Viem dve veci. To, že pozostalým, ako aj všetkým dotknutým, vyjadrujem úprimnú sústrasť . K smutnej tragédii sa však vyjadrovať nebudem. Ozaj, načo? Bolo povedané veľa. Dokonca viac, než malo byť.

Počas môjho štúdia v Amerike som si (ne)chcene porovnala mentalitu tamojších a európskych obyvateľov. „Hej, John, mne sa to priniesť nechce. Čo som ja, aby som vstával? Dones mi to," drzo odvetil nemenovaný spolužiak učiteľovi ateliéru. Ostala som obarená. Podobný prístup som zažila na približne každej druhej hodine, no predsa ma to dokázalo stále zaskočiť. Iný kraj, iný mrav. Už som v hlave šírila nenávisť a začala tvoriť základy predstavy, kde by sa jej sila mohla prejaviť. Vynadať im? Ukázať prostredník? Ovládnuť sa a slušne napomenúť o dva roky mladších spolužiakov, že toto sa napriek tomu, že si platia vysoké školné, jednoducho nerobí?

Ešte predtým, než som prišla na riešenie, učiteľ oznámil koniec hodiny. Ateliér sa vyprázdnil a zo študentov v triede som ostala len ja s Markom. Ten sa však ešte skôr, než som ja stihla vypnúť počítač, vybral k stolu učiteľa. „John, mrzí ma to. Občas mám chuť niektorým ľuďom povedať, že nie sú vedomí toho, akú bolesť spôsobujú. Prepáč, že si to musel zažiť. Pre mňa si skvelý učiteľ a na tvoje hodiny sa stále teším," započula som. Tieto slová sa mi vtesnali do pamäte - koniec koncov to boli slová, ktoré som ja ešte pod svojimi emóciami nedokázala nájsť. Mark bol typ človeka, ktorý bol pozorný. Nezáležalo na tom, akého ste pohlavia, koľko máte rokov, aký titul, kde sa práve nachádzate. Pri stretnutí s ním ste mali pocit, že ste tá najdôležitejšia osoba na svete. Venoval vám pozornosť, komplimenty, pomoc, porozumenie. A nič za to za oplátku nechcel. „Mark... ani nevieš, ako mi to pomohlo. Pre takéto momenty viem, že ma moja práca zmysel. Ja tebe ďakujem," dodal John.

Myslela som si, že to má Mark v sebe. Takým človekom sa nestaneš, takým človekom sa musíš narodiť. To som ešte netušila, ako veľmi sa mýlim. „Myslím si, že si treba veci vážiť," povedal mi s úsmevom na tvári. Príliš ľahká a zrejmá odpoveď, akú som nečakala. Príliš jednoduché a zároveň príliš komplikované. Mark zachytil môj zamyslený výraz, ktorý túžil po sofistikovanejšej a komplexnejšej odpovedi. Nie po citáte, ktorý som si ako 14-ročná dávala ako popis k profilovým fotkám na sociálnych sieťach. Jedným dychom dodal: „bol som v nápravnom zariadení pre mladistvých."

Mahátma Gándhí povedal - oko za oko a celý svet bude slepý. Je zvláštne, že žijeme v dobe, kedy žiadame tresty smrti, bez ohľadu na to, aký závažný čin človek spáchal. Staviame sa do role sudcov, akoby sme na to všetci mali kompetenciu. Pritom tomu, na čo skutočne máme kompetenciu, sa nevenujeme. Neriešime to, odkiaľ sa v nás vzalo toľko nenávisti a prečo médiám dovolíme hlodať sa v našej bolesti, strachu a zronenej empatie. Dnes, 10. októbra je nielen deň duševného zdravia, ale zároveň aj Svetový deň proti trestom smrti. Schopnosť úmyselne odobrať človeku život, na základe ľudského rozhodnutia, je desivá. Komentáre o tom, že si niekto zaslúži smrť, vzubudzujú podobnú hrôzu. Nezaslúži si ju nikto.

Hnev je prirodzenou emóciou človeka, ktorú si dokáže podmaniť - a otočiť na to dobré. Nenávisť však nie. Tá totiž nie je riešením, ale smrťou. Nie stále musí zabiť človeka. Jedno je však isté. Zaiste vie zabiť to dobré v nás.