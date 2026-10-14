Cestovanie po Slovensku je vždy zážitok.
Bola streda ráno a ja som mal v pláne návštevu kamaráta v Topolčanoch. Dodám, že som nevidiaci a žijem v Liptovskom Mikuláši. Kráčal som hore po schodoch a smeroval som, podľa zvuku, k dverám železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. Keď som už bol na úrovni budovy, sprava som započul rýchlo sa približujúce kroky. Niekto prebehol pár centimetrov predo mnou, otvoril mi dvere a ženský hlas povedal: „Nech sa páči.“ „Ďakujem“, stihol som krátko zareagovať. Zostal som prekvapený, že mi niekto otvoril a podržal dvere. Nestáva sa mi to často, dnes teda žena, čo je naozaj zriedkavé.
Cesta vlakom do Trenčína v pohode. Ale na nástupištiach v Trenčíne, to už bolo trochu zložitejšie. Osobný vlak do Chynorian chodí z prvého nástupišťa, no teraz tam boli zátarasy a hlavne: dosť hlučne sa tam pracovalo, čo mne, ako nevidiacemu absolútne zahatáva akúkoľvek cestu. Zišiel som späť dolu schodmi a nastražil som sluch, kedy pôjde niekto okolo, aby som sa spýtal na informácie. Zrazu kroky hore schodmi a ja sa pýtam: „Prosím vás, vlak do Chynorian ide z prvého nástupišťa?“ Odpoveď: „Jój, to nie, vlak nejde, namiesto neho chodí autobus. Vyjdite pred stanicu a tam ho uvidíte.“ Zostal som prekvapený, tak pánovi hovorím: „Prepáčte, táto biela palica je slepecká palica. Ja pomocou nej môžem fungovať, no a pre ostatných je to znak, že človek je zrakovo postihnutý/nevidiaci.“ „ Jáááj, tak prepáčte.“ A milý pán odišiel. Trochu to tam poznám, tak som sa pomaly vybral pred stanicu, po pár metroch sa mi chvalabohu prihovorila slečna, či mi môže pomôcť. Vysvetlil som, kam potrebujem dôjsť. A ona, že ide tiež tým autobusom. Tak sme to spoločne zvládli. Ba dokonca ďalšia slečna tiež potrebovala pomoc. A čistou náhodou to bola moja známa Kristínka a tiež zrakovo znevýhodnená, takže sme v trojici dorazili k potrebnému autobusu. Mimochodom vôbec nebol pred stanicou, ako spomínal pán, ale, na dosť vzdialenom nástupišti, ktoré nebolo ľahké nájsť.
Cesta autobusom opäť v pohode, s kamoškou som podebatoval, tiež mi povedala, že takto už niekoľkokrát cestovala a spomínaný autobus, z dôvodu vzdialeného miesta, ani nenašla a tak ho zmeškala. Kristínka vystúpila na skoršej zastávke a ja som pokračoval do Chynorian. Po dorazení k cieľovej stanici, som poprosil náhodného pána, či by mi pomohol ku vlaku. Bol ochotný a hovorí mi: „Chyť sa.“ Chytil som sa a kráčali sme. Do stanice bolo pár schodov a pán mi hovorí: „Máš tam aj zábradlie, tak sa chyť.“ Aj by som sa chytil, no potreboval by som ešte jednu ruku, pretože jednou sa držím nápomocného pána a v druhej držím bielu palicu. Po chvíli sme na mieste a hovorí: “Tak sme v stanici.“ A bol preč. Stanica s ozvenou. Podľa času, vlak do Topoľčian už stál na nástupišti, ja v strese. Podľa echolokácie som dorazil k nástupištiam a hneď sa pýtam: „Prosím vás, vlak, do Topoľčian?“ Staršie panie mi oznámili, že vlak už tam stojí, mám sa ponáhľať. Po ľavej strane sa mi po chvíli prihovorila mladšia pani a pomohla mi ku vlaku, do ktorého som úspešne aj nastúpil. Tak som v ňom. A informáciu o výluke mal pravdepodobne aj rušňovodič, pretože sme čakali ešte ďalších 5 minút. Po pár minútovej jazde som vystúpil v cieľovej stanici. Prišla úľava.
A to, že prvý vlak meškal 20 minút, som ani nepodotkol, pretože na prestup som mal ešte rezervu. No ak by tam bolo menej času, tak je jasné, že to nestihnem.
Život je naozaj pestrý a situácie, ktoré zažívam, tiež rôzne, no zamýšľať sa nad nimi podrobne, tak to by som asi ani z bytu nevyšiel.
Srdečne pozdravujem a prajem vám, nech vždy dorazíte do cieľa a hlavne v zdraví a o možno o nejakú skúsenosť bohatší. Tak ako ja v tú jednu októbrovú stredu.