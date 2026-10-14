streda, 14. október, 2026 |  Meniny má Boris
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
14. okt 2026 o 16:04
Prečítané: 0x

Cestovanie po Slovensku je vždy zážitok

takto to často ironicky hodnotí veľké percento bežnej populácie, ale, čo keď cestuje nevidiaci...

Pavol Kéri
Pavol Kéri Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Cestovanie po Slovensku je vždy zážitok.

Bola streda ráno a ja som mal v pláne návštevu kamaráta v Topolčanoch. Dodám, že som nevidiaci a žijem v Liptovskom Mikuláši. Kráčal som hore po schodoch a smeroval som, podľa zvuku, k dverám železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. Keď som už bol na úrovni budovy, sprava  som započul rýchlo sa približujúce kroky. Niekto prebehol pár centimetrov predo mnou, otvoril mi dvere a ženský hlas povedal: „Nech sa páči.“  „Ďakujem“, stihol som krátko zareagovať. Zostal som prekvapený, že mi niekto otvoril a podržal dvere. Nestáva sa mi to často, dnes teda žena, čo je naozaj zriedkavé.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Cesta vlakom do Trenčína v pohode.  Ale  na nástupištiach v Trenčíne, to už bolo trochu zložitejšie. Osobný vlak do Chynorian chodí z prvého nástupišťa, no teraz tam boli zátarasy a hlavne: dosť hlučne sa tam pracovalo, čo mne, ako nevidiacemu absolútne zahatáva akúkoľvek cestu. Zišiel som späť dolu schodmi a nastražil som sluch, kedy pôjde niekto okolo, aby som sa spýtal na informácie. Zrazu kroky hore schodmi a ja sa pýtam:  „Prosím vás, vlak do Chynorian ide z prvého nástupišťa?“ Odpoveď:  „Jój, to nie, vlak nejde, namiesto neho chodí autobus. Vyjdite  pred stanicu a tam ho uvidíte.“ Zostal som prekvapený, tak pánovi hovorím: „Prepáčte, táto biela palica je slepecká palica. Ja pomocou nej môžem fungovať, no a pre ostatných je to  znak, že človek je zrakovo postihnutý/nevidiaci.“ „ Jáááj, tak prepáčte.“ A milý pán odišiel. Trochu to tam poznám, tak som sa pomaly vybral pred stanicu, po pár metroch sa mi chvalabohu prihovorila slečna, či mi môže pomôcť. Vysvetlil som,  kam potrebujem dôjsť. A ona, že ide tiež tým autobusom. Tak sme to spoločne zvládli. Ba dokonca ďalšia slečna tiež potrebovala pomoc. A čistou náhodou to bola moja známa Kristínka a tiež zrakovo znevýhodnená, takže sme v trojici dorazili k potrebnému autobusu. Mimochodom vôbec nebol pred stanicou, ako spomínal pán, ale, na dosť vzdialenom nástupišti, ktoré nebolo ľahké nájsť.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Cesta autobusom opäť v pohode, s kamoškou som podebatoval, tiež mi povedala, že takto už niekoľkokrát cestovala a spomínaný autobus, z dôvodu vzdialeného miesta, ani nenašla a tak ho zmeškala. Kristínka vystúpila na skoršej zastávke a ja som pokračoval do Chynorian. Po dorazení k cieľovej stanici, som poprosil náhodného pána, či by mi pomohol ku vlaku. Bol ochotný a hovorí mi: „Chyť sa.“  Chytil som sa a kráčali sme. Do stanice bolo pár schodov a pán mi hovorí: „Máš tam aj zábradlie, tak sa chyť.“ Aj by som sa chytil, no potreboval by som ešte jednu ruku, pretože jednou sa držím nápomocného pána a v druhej držím bielu palicu. Po chvíli sme na mieste a hovorí: “Tak sme v stanici.“ A bol preč. Stanica s ozvenou. Podľa času, vlak do Topoľčian už stál na nástupišti, ja v strese. Podľa echolokácie som dorazil k nástupištiam a hneď sa pýtam: „Prosím vás, vlak, do Topoľčian?“ Staršie panie mi oznámili, že vlak už tam stojí, mám sa ponáhľať. Po ľavej strane sa mi po chvíli prihovorila mladšia pani a pomohla mi ku vlaku, do ktorého som úspešne aj nastúpil. Tak som v ňom. A informáciu o výluke mal pravdepodobne aj rušňovodič, pretože sme čakali ešte ďalších 5 minút. Po pár minútovej jazde som vystúpil v cieľovej stanici. Prišla úľava.

SkryťVypnúť reklamu

A to, že prvý vlak meškal 20 minút, som ani nepodotkol, pretože na prestup som mal ešte rezervu. No ak by tam bolo menej času, tak je jasné, že to nestihnem.

Život je naozaj pestrý a situácie, ktoré zažívam, tiež rôzne, no zamýšľať sa nad nimi podrobne, tak to by som asi ani z bytu nevyšiel.

Srdečne pozdravujem a prajem vám, nech vždy dorazíte do cieľa a hlavne v zdraví a o možno o nejakú  skúsenosť bohatší. Tak ako ja v tú jednu októbrovú stredu.

Pavol Kéri

Pavol Kéri
Bloger 
  • Počet článkov:  114
    •  | 
  • Páči sa:  232x

Som nevidiaci športovec. Mám rád život, mám rád ľudí a v rámci svojich možností sa snažím žiť naplno. P.S.: Veľmi rád pečiem bábovky Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
INESS

INESS

136 článkov
Martin Bača

Martin Bača

96 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu