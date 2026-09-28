Príbehy, ktoré nám nevidiacim, prináša život

Tri príbehy zo života
Vidieť, nie vždy znamená vedieť, alebo...
Priateľka Katka, ktorá je slabozraká, cestovala vlakom z Liptovského Mikuláša do Bratislavy. Zakúpený mala lístok s miestenkou a tak s pomocou okoloidúcich nastúpila rovno do správneho vozňa s číslom 3. Po nastúpení sa chcela ešte uistiť, takže sa opýtala, či je vo vagóne číslo 3. Odpoveď bola: „Nie, to musíte do ďalšieho vagóna.“ Katka sa teda zbalila, v nasledujúcom vozni si našla svoje miesto číslo 48 a sadla si. Asi po desiatich minútach k nej prišiel pán a hovorí jej: „Ja mám tiež miestenku do tohto vagóna s miestom číslo 48.“ Katka reagovala tak, že to nemôže byť pravda a pre istotu sa spýtala: „Je toto vagón číslo 3?“ Odpoveď: „Nie, toto je vagón 4.“ Opäť sa zbalila sa a prešla do toho prvotného vozňa a sadla si na miesto, kde sa pýtala už predtým. Konfrontovala dotyčného, ktorý jej povedal nesprávnu informáciu, no odpoveď žiadna. Reakcia od okolosediacich tiež žiadna, pretože to nikoho nezaujíma, ďalší nepočuje, ďalší nevidí a ten ktorý to počuje aj vidí si dá pre istotu do uší slúchadlá.
Dobrá rada stojí groš?
Bol som po dentálnej hygiene a chcel som využiť benefit zdravotnej poisťovne a časť poplatku si dať preplatiť. Predtým som ešte skočil do lekárne po nejaké medikamenty, popri tom som stretol kamošku, s ktorou som chvíľu aj podebatoval a tiež som sa jej spýtal na miesto sídla pobočky Zdravotnej poisťovne. Poznáte to veľmi dobre aj vy vidiaci: trasy a miesta, ktoré absolvujete a navštevujete často, poznáte naspamäť, no, kde idete raz za čas, ako ja teraz, potrebujem navigovať. Inštrukcie som mal, tak som pohodovo kráčal tzv. podchodom po pravej strane, na konci som zabočil doprava a pokračoval v chôdzi. Zaregistroval som jedny dvere, potom druhé, občas som si pre seba povedal, tu nie... potom som ťukol palicou do niečoho mäkkého a zároveň som zacítil silný dym z cigarety, bola to postávajúca fajčiaca dáma. Automaticky som povedal: „Pardón.“ Na to mi odpovedal ženský hlas: „Ani tu nie.“ To už bola aj odpoveď na moju otázku, kde sa nachádza zdravotná poisťovňa. Pokračoval som ďalej, no to ma už fajčiaca pani sledovala a kričala na mňa: „Ani tam nie.“ A po ďalšom úseku opäť zakričala: „Tam.“ Tak som trafil rovno na kľučku a otvoril som. Keďže boli predo mnou ľudia posadil som sa a čakal. Pán po chvíli odišiel, potom bola na rade nejaká pani a riešila svoj problém. Medzitým prišiel ďalší pán, neskôr ďalší a ďalší. Pani, alebo slečna za prepážkou, mala príjemný hlas a bol som poriadne prekvapený, čo všetko musí riešiť a vedieť, pretože pani chcela aby jej vyúčtovanie chodilo každý mesiac. Asi po 40 minútach vec vyriešili a prišiel som konečne na rad. Sadol som si a hovorím, že by som chcel dať si preplatiť dentálnu hygienu. Odpoveď: „Ale tu ste v elektrárňach.“ Vec, ktorú riešila pani predo mnou, mi vôbec do zdravotnej poisťovne nepasovala, ale nedošlo mi, že by som mohol byť v inej prevádzke. Jeden pán sa zasmial, ďalší sa hneď postavil a pomohol mi vyjsť a doviedol ma aj k správnym dverám. Rovnaká kľučka, dvere úplne rovnaké. V sklenenej zástavbe a fakt žiadny rozdiel. Tak pani fajčiarka nemala presný odhad...
Nevidieť, neznamená nevedieť.
Kráčal som už zo Zdravotnej poisťovne, pri hlavnej ceste som sa zaradil na chodník a kráčal som k ozvučenému priechodu pre chodcov. Autá akurát stáli, hovorím si, že nie je kam sa náhliť, tak som si kráčal z nohy na nohu, medzitým sa autá opäť rozbehli. A zrazu som bol pri stĺpe so semaforom, no ozvučenie som nepočul, ale počul som pani, ktorá hovorí: „Teraz nemôžte prejsť.“ Odpovedal som, že viem. „Ako viete? Vy vidíte?“ Odpovedám: „Viem, že nemôžem ísť. Nevidieť neznamená nevedieť.“ Pani sa čudovala ďalej: „Ako viete, že nemôžete?“ Odpovedám: „ No, veď počujem idúce autá. Keď zastavia, budú mať pravdepodobne červenú, my zelenú a budeme môcť prejsť.“
A potom už cestujem miestnou hromadnou dopravou do centra a započúvam sa do detských rozhovorov. Jedna malá slečna zahlási: „Môj ocko je veľmi vysoký, pretože je basketbalista.“ A hneď je život veselší a krajší.
Som bežný človek, ktorý rád behá, pláva, miluje dobrú kávu, tiež rieši veci potrebné k životu. A počas každodenného diania zažívam takéto všeličo. Občas negatívne, občas pozitívne, no prajem všetkým nech je to hlavne v zdraví a bezpečí.