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5. sep 2026 o 23:30
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Horúci 16ty ročník Jazerného maratónu

Jazerný maratón nemusí byť maratón - ako to teda naozaj je, opisuje nevidiaci športovec

Pavol Kéri
Pavol Kéri Bloger
Horúci 16ty ročník Jazerného maratónu
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Jazerný maratón 2026

V nedeľu 16.8.2026 sa v košickej časti Nad Jazerom konal už 16. ročník Jazerného maratónu.

Kamarát Jožko mi toto podujatie pripomínal dostatočne dopredu, a aj keď sa dalo registrovať na mieste, my sme sa zaregistrovali s časovým predstihom. A tak v tú nedeľu, po plnohodnotných raňajkách a kávičke, sme vyrazili na podujatie. Keďže sme to mali od bytu neďaleko, polhodinka pred štartom úplne stačila. Na mieste už bolo pár bežcov, organizátori ešte doťahovali detaily.  My sme sa odprezentovali, prebrali si štartovné čísla a  balíček s nealko pivom a bagetou. Prišiel čas, keď sme si odložili veci. A bežcov už bolo čoraz viac. S niektorými sme sa zdravili, čo-to medzi sebou prehodili. Medzitým nám Jožko pripol štartovné čísla, urobili sme pár záberov, trochu sa rozbehali a pred deviatou sme sa všetci zhromaždili na štartovacej čiare.

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Pár slov a organizačných informácií povedal organizátor Peter Buc, tiež pani starostka mestskej časti.

Výhodou tohto podujatia je, že aj keď je pomenované ako Jazerný maratón, každý si môže odbehnúť koľko zvládne. My s Jožkom sme mali plán jasný, no vedeli sme, že rozhodnú sily a počasie.

Teplota pri štarte už bola 25 stupňov, mali sme informácie, že to bude teplý deň, takže čakala nás poriadna výzva.

O 9:00 hodine bolo odštartované a na trať vybehlo 104 bežcov. Bežalo sa po cyklochodníku popri rieke Hornád na otočku, ktorá bola po 2,5 kilometri a späť.

Vodu sme dopĺňali každých 5 km, elektrolity každých 10km. Neskôr sme pridali už aj ovocie a po 15 km sme sa vodou museli aj oblievať. Slnko pripekalo čoraz viac, no stále sme odolávali a bojovali, aj keď sily ubúdali a tempo pomaly klesalo. Na 20ke sme si dali Coca-colu, vodu, elektrolit a poďho do ďalšieho kola. Na trati sme s Jožkom boli už jedni z mála, pretože, aj keď každý má iné tempo, niektorí skončili po 10km, niektorí po 15km, alebo 20tom kilometri. Samozrejme boli tu aj húževnatejší a bojovali rýchlejšie a kilometre tým pádom zbierali dynamickejšie. Po 22km sme museli prejsť do chôdze, predsa len košické slnko robilo svoju prácu a žmýkalo nás poriadne. Do otočky sme pokráčali, poriadne sa napili, obliali sa a poďho do 25km. Na tomto výkone sme skončili.  31 stupňov dalo zabrať a ďalšie kilometre by boli viac chôdzou ako behom. Trochu sme sa osviežili a opäť sme sa dali na zhruba dvojkilometrové vykráčanie.

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 Neskôr som dostal od organizátora Petra Buca krásny pohár a darčekový balík s bežeckými doplnkami za húževnatosť a bojovnosť, ktoré si vážim a veľmi pekne ďakujem.

Nakoniec zo všetkých bežcov odbehlo celý maratón len 6 vytrvalcov. Víťazom sa stal Rastislav Hudák s výkonom 3: 24: 48sec. Zo žien to zvládla najlepšie a jediná Ivana Butoracová s výkonom 3: 43: 14sec. Samozrejme veľká gratulácia všetkým, pretože víťazi boli všetci, ktorí sa postavili na štart v tom horúcom dni.

Veľká vďaka patrí celému organizačnému tímu, počnúc rodinou Bucových, za pekne a zodpovedne pripravené podujatie s bohatým občerstvením, dobrou náladou a fantastickou atmosférou, ktorú si užili všetci.

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Bezpochyby obrovská vďaka tebe Jožko za bezpečné behanie a doprovod do cieľa. Nebolo to vôbec jednoduché, no odbehol som toľko, koľko som dokázal pod horúcim košickým slnkom.

Pavol Kéri

Pavol Kéri
Bloger 
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Som nevidiaci športovec. Mám rád život, mám rád ľudí a v rámci svojich možností sa snažím žiť naplno. P.S.: Veľmi rád pečiem bábovky Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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