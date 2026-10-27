Nenechaj sa poraziť/ Beh neporazených 2026

Niekedy uprostred leta ma kamarát Marek oslovil, či by sme nešli spolu na Beh neporazených, ktorého 9. ročník sa mal uskutočniť 10. októbra. Je to charitatívne podujatie, ktorého výťažok podporuje občianske združenie Porážka.sk zamerané na prevenciu a pomoc po cievnej mozgovej príhode (NCMP). Reagoval som, že samozrejme rád pridám nohu k dielu.
Deň podujatia sa blížil, no Marek mi dal informáciu, že z dôvodu bolesti v členku, 10 kilometrový beh určite nezvládne. Začal som premýšľať, kto by to so mnou odbehol. Dohodol som sa s bežeckým priateľom Robom.
Dva dni pred podujatím sme si urobili logistiku: o koľkej po mňa príde, kde zaparkujeme, bude treba prebrať si štartovací balíček, preobliecť sa, rozbehať. Priznám sa, že takmer až do dňa, kedy sa konalo podujatie, som nevedel o podujatí nič bližšie, len, že si spolu s Robom „odbehneme desinu“. Zistenie, že je to podujatie doslovne o ľuďoch a pre ľudí po porážke, ma zaujalo a naplnilo pocitom, že okrem dobrého prebehnutia, podporíme aj týchto bojovníkov. Nie vždy ide o to, kto je prvý v cieli. Niekedy je dôležité jednoducho prísť, podporiť správnu vec a pripomenúť si, že zdravie nie je samozrejmosť.
Vedeli ste, že porážku ročne utrpí približne každý 160ty človek? Môže zasiahnuť kohokoľvek, kedykoľvek a v jedinom okamihu zmeniť život. Aj preto sme podporili myšlienku: NENECHAJ SA PORAZIŤ!
Sobotné bežecké podujatie sa nieslo v samých desiatkach – 10. 10. 2026, štart o 10:00, trať 10 km.
Za výstrelu sme všetci vyštartovali, taktiež bežci na 5 km, no tí sa od nás zhruba po 2,5 km oddelili. Trasa viedla popri Dunaji, potom na most ponad rieku, v Petržalke veľkým oblúkom a späť tým istým mostom a dynamicky do cieľa. Povrch pod nohami pevný, väčšinou asfaltový, tiež cyklochodníkom popri frekventovanej ceste, no za pohodového jesenného slnečného počasia plného krásne sfarbených stromov a šuchotiacich listov pod našimi nohami. Bežalo sa nám dobre, občas nás niektorí bežci pozdravili, niektorých samozrejme aj my. Pri ceste ponad rieku už výbeh bolo aj cítiť, no v dynamickom tempe podľa síl a možností sme sa blížili k cieľu. Zhruba kilometer pred cieľom sa k nám pridal aj Marek a niekoľko desiatok metrov s nami aj pobehol. V cieli doplnenie tekutín, preobliekli sme sa, potom vyhlásili výsledky a po nich bohatá a veselá tombola.
Aj keď čas nebol podstatný, predsa len tu sú výsledky najlepších:
Prvý dobehol Matej Lukáš s výkonom 41: 10sec. Medzi ženami si vybehala prvé miesto Lea Čimborová s časom 45: 54. Ja, nevidiaci bežec Pavol Kéri s vodičom Robom Bujnom dobehli v čase 56: 10sec. Na polovičnej trati dobehol prvý Jakub Sarka s výkonom 19: 18sec. Zo žien dobehla prvá Magdaléna Ličková s časom 20: 09sec.
Aj keď výkony neboli podstatné, gratulujeme všetkým zúčastneným, pretože zdvihli zadok z gauča a podporili dobrú vec.
Organizačne pekne zvládnuté podujatie s peknou myšlienkou a so slušným počtom behajúcich podporovateľov.
Tešíme sa a samozrejme ďakujeme, že sme aj my mohli prispieť a pohybom podporiť toto pekné podujatie.