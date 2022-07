Eva Hlavsová z Fondee: Ženy, dosahujú lepšie výsledky ako muži, a napriek tomu investujú menej.

Dalo by sa povedať, že verejné vnímanie otázok rodovej rovnosti prebieha v opakujúcom sa cykle, ktorého sme všetci svedkami. Po každom novom impulze nerovnosť medzi mužmi a ženami nakrátko získa pozornosť, a tí, ktorých sa to väčšmi týka, sa začnú zaoberať iniciatívami pre zmenu. Potom sa však, ako tomu už v dnešnej rýchlej dobe býva, pozornosť verejnosti posunie ďalej, kým sa nezačne ďalší cyklus. Skutočná zmena prichádza teda veľmi pomaly, ak vôbec.

V spoločnosti posledné roky značne rezonuje napríklad téma rozdielov v odmeňovaní, ďalej sa prirodzene hovorí o tom, ako bojovať proti týmto rozdielom, ako skĺbiť prácu platenú s prácou neplatenou, a teda prácou v domácnosti, ktorá taktiež býva väčšinou len na pleciach žien, a v neposlednom rade si čoraz viac žien uvedomuje svoje budúce znevýhodnenie, ktorému čelia vplyvom odchodu na materskú a rodičovskú dovolenku. A to či už z kariérneho hľadiska, z hľadiska nižšieho dôchodku, či z pohľadu straty príjmu ako takého.

Jednou „medzerou“, o ktorej sa ale stále dostatočne nehovorí, je medzera v investovaní medzi pohlaviami. Ženy investujú menej často ako muži, a to je problém. Štatisticky je u žien menej pravdepodobné, že budú investovať. Väčšina si totiž nemyslí, že o investovaní vie dosť na to, aby mohli správne zhodnocovať svoje úspory. Preto s investovaním vyčkávajú , až kým nezískajú pocit, že sú finančne stabilnejšie a tak si môžu dovoliť riskovať možnosť straty peňazí. Bežnou mylnou predstavou o investovaní je, že na to, aby ste uspeli, musíte byť odborníkom v tomto odvetví, keď realita je taká, že dnes existuje toľko nástrojov a zdrojov, vďaka ktorým je začatie s investovaním už snáď ani nemôže byť jednoduchšie, a nepotrebujete naň ani príliš veľa voľných peňazí.

V prvom rade je dôležité, aby ženy boli schopné dosiahnuť pocit finančnej rovnosti a nezávislosti. Tvárou v tvár problémom, ako sú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, je investovanie jedným z najlepších spôsobov, ako si ženy môžu zabezpečiť potenciál akumulovať rovnaké množstvo bohatstva ako muži. Je dôležité, aby ženy boli schopné odísť zo situácií, ktoré im už viac nevyhovujú – či už ide o zlú prácu alebo aj zlý vzťah. Mali by byť schopné mať vlastnú finančnú silu na prijímanie rozhodnutí, ktoré im umožnia postarať sa o seba, ale napríklad aj o svoje deti.

Značným problémom je, že pracujúce ženy zarábajú v EÚ v priemere o 13 % menej na hodinu ako muži, pričom na Slovensku tvorí tento rozdiel takmer 25 %. To znamená, že aj keď si ušetríme rovnaké percento príjmu ako muži, neušetríme rovnakú sumu. Okrem toho majú ženy tendenciu žiť dlhšie, a majú značne nižšie dôchodky. V zásade teda platí, že menej peňazí im musí vydržať dlhšie, a z dôchodku navyše musia pokryť aj celý chod domácnosti, čo ich situáciu ešte sťažuje a to rozhodne nie je ideálne. Zaručene je to jedným z podstatných dôvodov, prečo by sa ženy mali o investovanie zaujímať dokonca viac, ako muži. Nielen z praxe, ale aj z výsledkov nášho nedávneho prieskumu vieme, že ženy investujú pomerne konzervatívne a štandardne siahajú najmä po sporiacich účtoch. Hotovosť, ktorá leží na bežnom či sporiacom účte, alebo pod matracom, v skutočnosti medziročne klesá v dôsledku inflácie. To znamená, že v podstate prichádzate o peniaze, pokiaľ svoje úspory aktívne nezhodnocujete.

Napriek stereotypnému presvedčeniu, že my ženy nie sme dobré investorky, máme v skutočnosti niekoľko vlastností, ktoré nám poskytujú výhodu na trhu. Článok od Kathy Kristof o tajomstvách investoriek to vyjadruje dokonale. Hovorí sa v ňom o tom, že ženy pristupujú k riziku inak ako muži. Štúdie ukazujú, že muži majú väčšiu tendenciu unáhlene riskovať, pričom ženy konajú ďaleko uvážlivejšie. Ako by povedal Krawcheck, bývalý šéf divízie Merrill Lynch Bank of America a predseda Ellevate Network „mužom ide predovšetkým o súťaž, kdežto ženám o cieľ.“

Ženy pristupujú k riziku odlišne. Ich štýl by som zjednodušene popísala ako “keep calm and carry on”. Svoju investičnú stratégiu nemenia podľa podľa pohybu trhov a nesnažia sa načasovať trh, čo sa v porovnaní s mužmi prirodzene odráža v ich dlhodobo vyššej miere zhodnotenia ich peňazí . K zaujímavým zisteniam sme dospeli aj počas nášho prieskumu. V dotazníku sme sa respondentov pýtali, či má investor vzdelanie v oblasti investícií a financií, či v tomto odbore pracuje, či prešiel nejakým kurzom, alebo či žiadnu takú skúsenosť nemá. A rovnaké percento mužov ako aj žien nám potvrdilo, že žiadne takéto skúsenosti nemá. Rozdiel je ale v tom, že muži častejšie dodávajú, že skúsenosti nabrali tým, že začali investovať. A toto zistenie považujem za nesmierne dôležité.

Fakt, že muži si viac veria, je daný tým, že už si to niekedy vyskúšali a vedia, ako to funguje. Vo chvíli, keď sa ženy nebudú báť do toho naskočiť, bude sa o tom viac hovoriť, budú vedieť, že sú na tom rovnako ako muži, sa prelomí bariéra, ktorá tu je.

Ešte je tu ale jeden problém. A to ten, že 82 respondentiek žien si myslí, že pre to, aby mohli investovať, musia rozumieť vývoju na trhoch. A to je šialene vysoké číslo. Obzvlášť keď vieme, že investovať treba dlhodobo a diverzifikovane, a že netreba unáhlene podliehať prepadom trhov. A to prakticky odráža spôsob, akým investujú ženy. Ako sme si už vysvetlili, ženy totiž investujú viac dlhodobo a pravidelne, a nenechajú sa vyviesť z miery výkyvmi na trhoch, teda nemenia svoju investičnú stratégiu, čo je presný opak investičnej stratégie mužov, ktorí sa snažia “časovať trh”. Preto viac než ženy predávajú, keď ceny idú dole, a viac nakupujú, keď ceny rastú, čo považujem za iracionálne.

Faktom však stále zostáva, že vo svete investovania dominujú muži. Čo ale môže motivovať ženy, aby viac investovali? Základom je o investovaní so ženami začať hovoriť, a to otvorene. Otvorené rozhovory môžu ženám pomôcť cítiť sa sebavedomejšie pri investovaní, či už investujú dnes, alebo o svojej budúcej investičnej stratégii len uvažujú. Dôležitým faktorom je aj rozšírenie prístupu k informáciám či rozpoznanie a riešenie rodových nerovností. Pandémia len zvýšila niektoré finančné bremená, ktorým čelia ženy, ktoré štatisticky vo väčšej miere znášajú bremeno starostlivosti o deti a domácnosť. Riešenie tejto záťaže a ďalšie znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov môže viesť k tomu, že čoraz viac žien bude investovať sebaisto.

Úprimne ma teší fakt, že počas prvého roku fungovania Fondee sme mali 20% klientiek, dnes je to o 6% viac, takže vidíme, že záujem o investovanie u žien stúpa. Máme veľkú radosť a pracujeme na tom, aby sme im ďalej pomáhali otvoriť tému financií, aby sa v nej cítili sebavedome a mohli podniknúť prvé kroky k svojej finančnej budúcnosti a prosperite.

V živote je totiž dôležité mať dobrý pocit sama zo seba a byť v kľude. Vo svete peňazí to znamená finančný wellness a mindfulness, kedy vedome spravujete svoje financie. Ste v obraze, koľko a kde máte, koľko zarábate a miniete, vytvoríte si rezervu a voľné prostriedky zhodnocujete, aby vás o ne nepripravila inflácia.