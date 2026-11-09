Sláva Václav Jelínek - kráľ českého braku

Bol to génius, fabrika na romány, alebo grafoman? Prvú kategóriu môžeme spokojne vylúčiť. Knihy ako Travič žen, Záhadný hrbáč, alebo Fotografie ze záhrobí boli už vo svojej dobe povestné biednou kvalitou, ktorá prerážala dno populárnej literatúry.
Detektiv povstal. Jeho oči zíraly mužně před sebe. Towards vstal také, cítě, že detektiv se chystá k vyslovení něčeho opravdu zvláštního. Bangs promluvil prostě: „Mám již vraha, Towardsi!“
Towards ukázal očima k Leberovi. „On?!“
„Nikoliv… Dougherty se zavraždil sám.“
Sláva Jelínek, ako mnohí jemu podobní, bol presvedčený, že je hlavnou postavou v dráme o geniálnom a nepochopenom autorovi, ktorému nežičia kritici, ktorí pochybujú o jeho genialite. Každým vydaným románom sa toto presvedčenie zvyšovalo a každá kritika ho ešte viac utvrdzovala v tom, že je na správnej ceste.
Epidemie zvláštního šílenství. Opět v Buefieldu zešílela žena, jež ustavičně prohlašuje, že ji za noci navštívil nahý muž. Přísahá, že není šílená a že skutečně viděla nahého vetřelce. Je to již pátý případ podobného zešílení v Anglii a to v době velmi krátké. Kdo nám to vysvětlí? Tato dáma se nazývá Donaldsonová a až do této doby nikdo na ni nepozoroval něco nápadného. V ústavu choromyslných se chová naprosto klidně. Je to epidemie, či se za tím skrývá něco jiného?
Pravý vrchol kariéry zažil Jelínek v dobe protektorátu. Prebudila sa v ňom "árijská duša" a z bežného vydavateľa sa stal nemeckým kolaborantom par excellence. Prvým bola zmena mena. Okupačné úrady neboli celkom nadšené tým, že si chcel zmeniť meno podľa veliteľa Luftwaffe, nakoniec ustúpili na kompromisný návrh a z Václava Jelínka sa stal Willibald Yöring, ktorý udaniami a žiadosťami zaplavoval Gestapo a úrady. Dôvody udaní boli väčšinou komické - "sused si odpľul, keď išiel popod vlajku", "človek pracoval v záhrade počas politického prejavu v rozhlase", alebo "správca vyvesil na deň vlajky pôvodnú - československú". K udávaniu sa pridávala aj jeho manželka. Polícia spočiatku aspoň udaných predvolala, ale neskôr si nedala ani tú prácu a väčšina udaní sa založila s príslušným komentárom o osobnosti autora.
Oveľa lepšie na tom neboli ani jeho žiadosti, ako napríklad premenovať ulicu Boženy Němcovej na ulicu Karla Maya. Dokonca jeho kniha vyšla aj v slovenčine.
Po roku 1945 sa prišlo aj na Jelínka a jeho kolaboráciu. V tomto prípade sa rozhodol, že sa bude hájiť sám a išiel na to pomerne zaujímavo. Tvrdil, že celá jeho práca bola v podstate systematickým odbojom a že jeho dielo bolo snahou skryte sabotovať snahy okupantov. V podstate bol teda hrdinom. Vyšetrovatelia boli zvyknutí na všeličo, ale toto bol očividne vrchol, a tak ho podrobili vyšetreniu a možno by sme si mysleli, že to dopadne tak, ako vo Švejkovi, že bude "úředně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za notorického blba a idiota" a tak sa vyvlečie z obvinenia. Opak bol pravdou, a tak si odsedel niekoľko rokov vo väzení. Za vzorné správanie bol prepustený skôr a po prepustení napísal prezidentovi Zápotockému (ktorý bol tiež spisovateľom) a prosil o to, aby boli jeho diela znovu vydávané, lebo sa chcel podieľať na budovaní socializmu a mieru.
Potom sa na čas jeho stopa stratila a podľa niektorých sa pokúsil zamestnať ako spolupracovník televízie a rozhlasu. Ani tu však nepochodil.
Knihy Slávu Jelínka nie sú ani "také zlé, že sú dobré", napriek tomu sa stal fenoménom. Zoznam jeho kníh a podrobné informácie je možné nájsť aj na stánkach https://slavajelinek.myriada.cz/ . Dokonca o ňom vyšla aj kniha Král českého braku, ktorá obsahuje spis o výpovediach, ktoré sú snáď zaujímavejšie ako všetky jeho knihy dohromady.
Občianske združenie Zabudnuté knihy
Mgr. Igor Čonka