Zuzana Čaputová sa rozhoduje

Hoci úrad slovenskej prezidentky je primárne ceremoniálny Čaputová sa už rozhodla využiť ho ako platformu na zmenu politickej diskusie o témach, ako sú korupcia, životné prostredie a práva LGBTQ.

Nádej nie je náhoda

Budúca prezidentka vyšla z vtedy novej politickej strany. Preto boli pochopiteľné obavy ohľadom toho, či to nebolo len reťazenie náhod za zvláštnych okolností. Prezidentkin odborný nadhľad a pokojné trvanie na slušnosti ukazujú aj dnes, že o náhodu nejde.

Ak sa pozrieme na jej odbornú erudíciu ako advokátky menšinových žánrov z oblasti životného prostredia a ľudských práv ale aj súdnej etiky a osvetovej práce vo svete justície, môžeme zhadzovačné komentáre advokátov-vybavovačov brať skôr ako komplimenty.

Máme na viac

Aj keď sme svedkami toho, ako v Strednej Európe tí, ktorým vadí liberálna demokracia vedú agresívnu ideologickú vojnu, nie sme odkázaní na neliberálnu demokraciu Orbánovho strihu.

Zuzana Čaputová je na Slovensku najpopulárnejšou verejnou politicky aktívnou osobnosťou, ktorá zastáva dôležitý úrad.

V krajine, kde sa postnormalizačné aj neoľudácke kádre snažia oživiť plazivým spôsobom autoritárstvo a svorne resuscitujú husákovský či tisovský režim, to nie je málo. Dnešná prezidentka Slovenska je viac ako symbol zmeny. Je živou nositeľkou víťaznej ponuky z roku 2019.

Medzinárodná dimenzia Čaputovej príkladu

Príklad Zuzany Čaputovej bol do zvolenia Petra Pavla za českého prezidenta inšpiratívnym príbehom, z ktorého čerpala česká spoločnosť inšpiráciu a tak trochu aj vieru vo vlastný úspech slušnosti a odbornosti.

Išlo o to, že hrubozrnný Babišov populizmus nemusí mať navrch a že pozitívna snaha o inkluzívnu politiku odborníka a vierohodného človeka môže byť pre voličov nielen pozitívnym vzorom z ostrova pozitívnej deviácie, ale aj bezpečným kontinentom s prístavom pre zaoceánske lode.

Naozaj sa to dá

Čaputovej návšteva vo volebnom štábe Petra Pavla a jej gratulácia podráždili agentov hybridnej vojny medzi slovenskými Ťapákovcami v Kocúrkove, kde ostali tak so svojim geopolitickými teóriami v hanbe hneď dvojnásobnej. Národnej aj medzinárodnej.

Exgenerál a exadvokátka ukázali, že k profesionalite patrí aj morálna integrita. Ukázali aj to, že ľudská nedokonalosť a ľudské chyby ľudí zbližujú s ich nedokonalými voličmi.

Sila je nebáť sa vlastných hraníc

Táto Čaputovej každodennosť, odbornosť a ľudská kultivovanosť a slušnosť je jasným hlasom za otvorenosť a liberalizmus, ktorý potrebuje celý demokratický svet. Demokratický svet bez populistických hesiel, bez prehnaných titulkov, bez rétoriky nenávisti s pevnou a pokojnou dikciou, ktorá pripomína Európe umenie toho, čo je možné, ak sa nezľakneme hrubosti, lži a nenávisti.

Vďaka Zuzane Čaputovej má odvahu postaviť sa proti organizovanému zločinu aj iný bežný advokát, za práva menšín ďalší občianski aktivisti a spolupracujúci advokáti občianskych združení a občianskych iniciatív. Vďaka jej pevnej profesionalite a viere v silu a étos pravdy a spravodlivosti vyhrávajú slovenskí Rómovia svoje spory a kauzy zápasu za ekologicky udržateľnú budúcnosť majú nádej na spravodlivé rozuzlenie.

Je to potrebné preto, aby sme sa oslobodili od stereotypného “dohovoru zo Žakoviec”, že „ženy patria do kuchyne, nie do politiky”. Je to potrebné aj preto, aby sme si stále viac a vo väčšej miere uvedomovali, že rozmanitosť je zárukou toho, že odbornosť si zachová aj svoj rozmer slušnosti a zdravého sebavedomia, aj keď bude nosiť sukňu.

Zrelá a empatická

Zuzana Čaputová napriek náročnému úradu neprestala žiť na zemi ako matka aj s výzvami, ktorým musí čeliť empaticky na tej istej lodi, na ktorej opúšťajú prístav bezstarostného detstva jej dve dcéry, ktoré vníma ako svoje kamarátky a nielen členky rodiny.

Jej ľudský zmysel pre úlohu matky však vyjadruje jej vlastná veta opisujúca v skratke ich vzájomný vzťah, ktorý bol podľa jej slov: „... vždy veľmi otvorený, dokonca by som povedala partnerský, až do takej miery, že im niekedy musím pripomínať, že som aj ich mama.”

Na Pohode 2022

Práve tam cítia cynickí mačovia Ficovho typu prezidentkinu slabosť a niet divu, že ju to zneisťuje. Jej presvedčenie, že k zmene atmosféry prispeje aj to, že jej ľudia dali dôveru a zvolili ju za prvú ženu na čele krajiny je silnou intuíciou, že pravda môže prekonať lži a predsudky. Práve týmto jej presvedčením vytvára priestor pre iné ženy a ich sebavedomie.

Bližšia ako v roku 2019

Jej empatia a odvaha ju približuje dileme každého slušného človeka, ktorý musí preberať zodpovednosť za svoje neúspechy a zlyhania aby vedel prežiť a vychutnať svoje úspechy. Odvahou lídra je odvaha prevziať túto zodpovednosť, odvaha riskovať ale aj odvaha prejaviť radosť z úspechu, ktorý bude vnímať vždy ako víťazstvo svojho tímu a vlastnej stratégie nekompromisnej slušnosti a pravdivosti.

Nie sme odsúdení na cynizmus rečí o progresívnom puči či o sorosovských dlažobných kockách .

Preto sme si pred 4 rokmi zvolili za prezidentku Zuzanu Čaputovú. Práve odvtedy je slovenský prezidentský úrad v odvážnych a empatických rukách.

Te Deum 2019

Svojou spôsobilosťou odvahy, humanizmu a empatie je líderkou budúcnosti. Teraz sme sa zmenili, zmenila sa aj pani prezidentka. Už nie je neznáma, a práve preto je svojim možným voličom ešte bližšia ako predtým.