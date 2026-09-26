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26. sep 2026 o 18:21
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Mount of the Holy Cross, Colorado

Pozývam vás na Horu Svätého kríža (Mount of the Holy Cross), ktorá patrí medzi 53 najvyšších vrchov Colorada.

Ján Komrska
Ján Komrska Bloger
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Mount of the Holy Cross (Hora Svätého kríža) sa nachádza v pohorí Sawatch (Sawatch Range), ktoré je súčasťou Skalnatých hôr (Rocky Mountains). Napriek úctyhodnej výške 4 269 metrov patrí medzi nižšie coloradské štrnásťtisícovky (tzv. fourteeners). Výstup na jej vrchol nie je technicky náročný, no je veľmi vyčerpávajúci. Hora leží v odľahlej časti pohoria a okolité vrchy ju z väčšiny strán zakrývajú, takže sa nedá pohodlne a ľahko fotiť. Prístup navyše komplikuje sezónna uzávera cesty k turistickému chodníku od polovice novembra do polovice júna.

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Napriek tomu túra každoročne priťahuje množstvo turistov, najmä začiatkom leta. Na východnej strane hory sa vtedy objavuje pozoruhodný prírodný úkaz. Sneh sa postupne roztopí na skalnatých svahoch, no v dvoch hlbokých, navzájom sa pretínajúcich žľaboch zostáva zachovaný podstatne dlhšie a vytvorí charakteristický snehový kríž, podľa ktorého hora získala svoje meno.

Historický pohľad na Horu Svätého kríža.
Historický pohľad na Horu Svätého kríža. (zdroj: Wikipedia)

Tento úkaz natoľko fascinoval prvých európskych osadníkov, že začali organizovať bohoslužby v náprotivnom širokom sedle s výhľadom na snehový kríž. Vedeli by ste si predstaviť šlapať v nedeľu do kostola 21 kilometrov do nadmorskej výšky viac ako 4 000 metrov?

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Neskôr sa toto miesto stalo cieľom pravidelných pútí a v roku 1933 tu vybudovali turistickú útulňu, ktorá je dnes zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok a dodnes slúži turistom.

Historická kamenná turistická útulňa.
Historická kamenná turistická útulňa. (zdroj: Jan Komrska)

To, že nešlo len o obyčajný lokálny úkaz, potvrdzuje aj skutočnosť, že známy americký romantický básnik Henry Wadsworth Longfellow, ktorý žil na východnom pobreží USA vzdialenom 3 000 kilometrov od hory, napísal v roku 1879 v básni venovanej smrti svojej manželky tieto verše:

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There is a mountain in the distant West

That, sun-defying, in its deep ravines

Displays a cross of snow upon its side.

 

Voľne preložené :

Na ďalekom západe sa týči hora,

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ktorá v hlbokých žľaboch, vzdorujúc slnku,

ukazuje na svojom svahu kríž zo snehu.

Tí najoddanejší veriaci prišli s odvážnym nápadom, ktorý je dnes len ťažko predstaviteľný. Keďže sa sneh vytvárajúci tvar kríža na východnej strane hory pomerne rýchlo topil, rozhodli sa pomocou dynamitu prehĺbiť žľaby, v ktorých sa sneh držal. Ich cieľom bolo zachovať charakteristický kríž viditeľný čo najdlhšie, ideálne až do leta. Uskutočniť tento plán nebolo v tom čase zvlášť náročné, keďže v okolí prebiehala rozsiahla banská činnosť a výbušniny boli relatívne ľahko dostupné.

Ich zásah mal však neželané následky. Umelo rozšírené a prehĺbené žľaby výrazne zmenili prirodzený vzhľad horskej steny a snehový kríž už nikdy nenadobudol podobu, akú zachytávajú historické fotografie. Paradoxne tak snaha zachovať tento prírodný symbol prispela k jeho trvalému poškodeniu.

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K hore neoddeliteľne patria aj ďalšie pozoruhodnosti. V kotli, hlboko pod vrcholom sa nachádza horské jazero Bowl of Tears (Miska sĺz). Okolo neho sa dvíha hrebeň Halo Ridge (Svätožiara), ktorý spája vrchol hory s historickou turistickou útulňou. Odtiaľ hrebeň pokračuje na Notch Mountain (Hora so zárezom), vrchol ľahko rozpoznateľný podľa výrazného zárezu v jeho skalnom hrebeni.

Výstup na vrchol vedie cez neslávne známe sedlo Half Moon Pass. Po približne hodine stúpania chodník najskôr mierne a neskôr strmo klesá k potoku East Cross Creek, pričom turista stratí takmer všetku dovtedy ťažko vybojovanú nadmorskú výšku a následný výstup musí začať takmer odznova.

Hora Svätého kríža (Mount of the Holy Cross) a jazero Miska sĺz (Bowl of Tears).
Hora Svätého kríža (Mount of the Holy Cross) a jazero Miska sĺz (Bowl of Tears). (zdroj: Jan Komrska)
Časť hrebeňa Halo Ridge nad jazerom Bowl of Tears a vrch Notch Mountain s dobre viditeľným zárezom v skalnom hrebeni.
Časť hrebeňa Halo Ridge nad jazerom Bowl of Tears a vrch Notch Mountain s dobre viditeľným zárezom v skalnom hrebeni. (zdroj: Jan Komrska)

Všetky tieto prírodné pozoruhodnosti spolu s bohatou históriou hory ma nesmierne priťahovali, no veľmi nestále počasie v tejto časti Colorada a prístupové obmedzenia mi doteraz nedovolili vrchol zdolať.

Výlet sa mi konečne podarilo naplánovať na polovicu septembra. K začiatku turistického chodníka som dorazil za svitania. Na parkovisku už stálo niekoľko áut, a tak som dúfal, že sa budem môcť k niekomu pridať. Všetky vozidlá však boli prázdne, čo naznačovalo, že ich majitelia už vyrazili smerom k vrcholu. Na túru som sa teda vydal sám.

Informačné tabule pri parkovisku.
Informačné tabule pri parkovisku. (zdroj: Jan Komrska)
Začiatok turistického chodníka.
Začiatok turistického chodníka. (zdroj: Jan Komrska)
Brieždenie nad parkoviskom.
Brieždenie nad parkoviskom. (zdroj: Jan Komrska)

Chodník ma viedol cez svieži, tichý ihličnatý les. Ihneď som si všimol, že všetky stromy boli zdravé a zelené, čo, žiaľ, nie je v mnohých častiach Colorada samozrejmosťou. Medzi smrekmi sa občas objavili osiky, ktoré žiarili nádhernými zlatými farbami, zatiaľ čo dočervena sfarbené čučoriedkové kríky vytvárali kontrastný koberec.

Krásny ihličnatý les.
Krásny ihličnatý les. (zdroj: Jan Komrska)
Pokojné jesenné ráno v horách.
Pokojné jesenné ráno v horách. (zdroj: Jan Komrska)
Jesenne sfarbené vŕbové kríky popri trase.
Jesenne sfarbené vŕbové kríky popri trase. (zdroj: Jan Komrska)
Stúpanie k priesmyku.
Stúpanie k priesmyku. (zdroj: Jan Komrska)

Chodník síce nebol značený, no bol dobre udržiavaný a jasne viditeľný, takže sa mi po ňom kráčalo veľmi pohodlne. Asi po hodine svižného stúpania som sa dostal k hranici lesa. Cez trhajúce sa oblaky som začal rozoznávať okolité hory. Onedlho som vystúpil do obávaného sedla Half Moon Pass, odkiaľ chodník klesal pomedzi morény a pomaly sa stáčal do údolia potoka East Cross Creek. Ešte predtým sa mi ale medzi stromami a mrakmi po prvýkrát podarilo zazrieť charakteristickú siluetu vrcholu, cieľa mojej túry.

Hory v pretrhávajúcich sa oblakoch.
Hory v pretrhávajúcich sa oblakoch. (zdroj: Jan Komrska)
Priesmyk Half Moon Pass.
Priesmyk Half Moon Pass. 
Prvý pohľad na Horu Svätého kríža.
Prvý pohľad na Horu Svätého kríža. (zdroj: Jan Komrska)

Keď som začul šum potoka East Cross Creek, prekvapilo ma, ako hlboko podo mnou sa nachádza. Ani vo sne by mi nenapadlo, že budem musieť zostúpiť až k nemu. O chvíľu sa však na chodníku objavili prvé serpentíny, ktoré ma viedli prudko dole do údolia. Po namáhavom klesaní som sa ocitol pri potoku. V jeho blízkosti sa nachádzali vyhradené miesta na stanovanie, no všetky boli prázdne.

Pohľad do hlbokej doliny potoka East Cross.
Pohľad do hlbokej doliny potoka East Cross. (zdroj: Jan Komrska)
Osiky lemujúce chodník klesajúci k potoku East Cross Creek.
Osiky lemujúce chodník klesajúci k potoku East Cross Creek. (zdroj: Jan Komrska)
Prechod cez potok East Cross Creek.
Prechod cez potok East Cross Creek. (zdroj: Jan Komrska)

Za potokom nasledovalo opätovné stúpanie. Spočiatku bolo mierne, no postupne sa menilo na strmý výstup lesom, ktorý pokračoval dovtedy, kým stromy opäť neustúpili skalám.  Vysoká nadmorská výška, silný vietor a oblaky preháňajúce sa hrebeňom mi sťažovali dýchanie a neraz ma prinútili zamyslieť sa, či by nebolo lepšie otočiť sa späť.

Stúpanie nad potokom East Cross Creek.
Stúpanie nad potokom East Cross Creek. (zdroj: Jan Komrska)
Takmer nad hranicou lesa.
Takmer nad hranicou lesa. (zdroj: Jan Komrska)
Nekonečné stúpanie po skalnatom úbočí.
Nekonečné stúpanie po skalnatom úbočí. (zdroj: Jan Komrska)
Pohľad späť na prekonaný úsek trasy, ktorý pohlcujú mraky.
Pohľad späť na prekonaný úsek trasy, ktorý pohlcujú mraky. (zdroj: Jan Komrska)

Rozhodol som sa chvíľu si oddýchnuť. Usadil som sa do závetria a sledoval som meniacu sa horskú scenériu. Oproti mne sa z oblakov postupne vynoril Notch Mountain, ktorý som okamžite rozpoznal podľa výrazného zárezu v hrebeni. O niekoľko minút sa napravo odhalila aj Hora Svätého kríža a hlboko pod ňou sa medzi mrakmi objavila hladina jazera Bowl of Tears. Bol to fascinujúci a zároveň hrôzostrašný pohľad. O chvíľu oba vrcholy opäť zmizli v oblakoch.

Kým som oddychoval, začul som medzi skalami tiché pípanie. Pozorne som sledoval, odkiaľ prichádza, až kým som si medzi kameňmi všimol malé prepelice. Vďaka sfarbeniu peria dokonale splývali s okolím. Ich objavenie ma potešilo, pretože to boli prvé živé tvory, ktoré som v ten deň stretol.

Notch Mountain s charakteristickým zárezom, podľa ktorého bola pomenovaná.
Notch Mountain s charakteristickým zárezom, podľa ktorého bola pomenovaná. (zdroj: Jan Komrska)
Vrchol Hory Svätého kríža s jazerom Bowl of Tears, vynárajúce sa z oblačnosti.
Vrchol Hory Svätého kríža s jazerom Bowl of Tears, vynárajúce sa z oblačnosti. (zdroj: Jan Komrska)
Hora sa opäť skryla v oblakoch.
Hora sa opäť skryla v oblakoch. (zdroj: Jan Komrska)
Dokonale maskované prepelice.
Dokonale maskované prepelice. (zdroj: Jan Komrska)

Napriek neistote som sa rozhodol pokračovať vo výstupe. Stúpanie sa postupne zmiernilo a popri chodníku sa začali objavovať kamenné mohyly vyznačujúce trasu. Na začiatku leta niekto jednu z nich nasprejoval svetlozelenou farbou. Na Facebooku to vyvolalo vlnu rozhorčenia a kritiky. Aj ja som nechápal, komu niečo také napadlo. Teraz však, keď bol chodník miestami ponorený do hustých bielych oblakov, mi zelená farba zrazu dávala zmysel. Samozrejme, dobrovoľníci ju medzičasom promptne odstránili.

Na tomto úseku som stretol štyroch turistov vracajúcich sa z vrcholu. Potešilo ma, že som na hore nebol úplne sám. Zároveň mi však povedali, že za nimi už nikto ďalší nejde. Všimol som si tiež, že na západe sa začalo vyjasňovať a okolité vrcholy postupne vystupovali z oblakov.

Úsek vyznačený kamennými mohylami a silueta záverečného stúpania.
Úsek vyznačený kamennými mohylami a silueta záverečného stúpania. (zdroj: Jan Komrska)
Pohľad na okolité horské štíty.
Pohľad na okolité horské štíty. (zdroj: Jan Komrska)

Záverečné stúpanie si na viacerých miestach vyžadovalo jednoduché lezenie po skalách. K vrcholu viedlo niekoľko alternatívnych trás, no chodník bol dobre vyznačený, takže orientácia nepredstavovala problém. Postupoval som pomaly, jednak pre riedky vysokohorský vzduch, jednak pre narastajúcu únavu. Vrchol hory tvorí nezvyčajný mohutný skalný útvar, na ktorom je umiestnená vrcholová značka. Dosiahol som ju po šiestich hodinách stúpania, klesania a opätovného naberania výšky. S úľavou som zistil, že oblaky sa medzitým rozostúpili. Hneď som si všimol turistickú útulňu na opačnej strane kotla.

Záverečný úsek pod vrcholom.
Záverečný úsek pod vrcholom. (zdroj: Jan Komrska)
Skala na vrchole Hory Svätého kríža.
Skala na vrchole Hory Svätého kríža. (zdroj: Jan Komrska)
Značka na vrchole hory.
Značka na vrchole hory. (zdroj: Jan Komrska)

Notch Mountain a turistická útulňa pri pohľade z vrcholu.
Notch Mountain a turistická útulňa pri pohľade z vrcholu. (zdroj: Jan Komrska)
Pohľad z vrcholu na jazero Bowl of Tears.
Pohľad z vrcholu na jazero Bowl of Tears. (zdroj: Jan Komrska)

Po krátkom oddychu nastal čas na návrat. Nechcelo sa mi vracať rovnakou trasou, a tak som zvažoval hrebeňovku po Halo Ridge. Mal som naštudované videá aj blogy o tejto trase a hovoril som aj s niekoľkými skúsenými turistami. Všetci ma ubezpečovali, že je to hračka. Pri pohľade na členitosť terénu som však mal obavy. Vrchy a skalné útvary na trase úplne vyvrátili moju predstavu, že hrebeň dostal názov Svätožiara iba preto, aby tematicky ladil s názvom hory. Teraz som bol presvedčený, že ho pomenovali podľa ostrých skál, ktoré dramaticky lemovali kotol pod vrcholom.

Keďže sa však vyčasilo, rozhodol som sa to skúsiť. Spustil som sa pod vrchol a vyrazil smerom k prvej hore. Neuvedomil som si, že všetky vrcholy na hrebeni presahujú nadmorskú výšku 4 000 metrov a na každý z nich bude treba vystúpiť a následne z neho zostúpiť. Došlo mi to až vo chvíli, keď som sa ocitol pod prvým z nich. „Zdravý sedliacky rozum“ mi poradil, že by som ho mohol obísť po vrstevnici. Neváhal som a vydal som sa popod jeho svahy.

Prvy vrochol na hrebeni Halo Ridge.
Prvy vrochol na hrebeni Halo Ridge. (zdroj: Jan Komrska)

Začalo svietiť slnko a postup po skalách nebol náročný. Medzi balvanmi som narazil na jedinú kvitnúcu rastlinu, ktorú som počas celej trasy videl, malý turan (Erigeron simplex). Po hodine som sa dostal do sedla na druhej strane. Tešil som sa, ako dobre napredujem. Dobrá nálada ma však okamžite prešla, keď som sa zo sedla pozrel do doliny. Na jej dne sa rozprestieralo nádherné jazero. Nebola to však modrá Miska sĺz, ale omnoho väčšie zelené pleso.

Alpský turan (Erigeron simplex).
Alpský turan (Erigeron simplex). (zdroj: Jan Komrska)

Rýchlo som vytiahol aplikáciu a zistil som, že ide o jazero Tuhare vo vedľajšej doline. Vďaka svojmu „zdravému sedliackemu rozumu“ som sa ocitol na nesprávnej strane hory. Neostávalo mi nič iné, než sa vrátiť a vystúpiť na vrchol, ktorému som sa snažil vyhnúť.

Horné jazero Tuhare v „nesprávnej“ doline.
Horné jazero Tuhare v „nesprávnej“ doline. (zdroj: Jan Komrska)

Keď som sa konečne dostal na jeho vrchol, uvedomil som si, že za túto chybu draho zaplatím. Na západnom horizonte sa totiž medzičasom nahromadili tmavé búrkové oblaky, ktoré sa rýchlo približovali mojím smerom. Snažil som sa preto pokračovať po hrebeni čo najrýchlejšie, no nebolo to jednoduché. Aj na zdanlivo rovných úsekoch medzi jednotlivými vrcholmi bol postup po skalnatom teréne pomalý a vyčerpávajúci. Každý krok si vyžadoval pozornosť a opatrnosť, takže napriek všetkej snahe som nedokázal výraznejšie zrýchliť. Zatiaľ čo som sa predieral cez nekonečné kamenné polia, obloha tmavla a s narastajúcimi obavami som sledoval, ako sa nepriaznivé počasie nezadržateľne blíži.

Hora Svätého kríža z prvého vrcholu hrebeňa Halo Ridge.
Hora Svätého kríža z prvého vrcholu hrebeňa Halo Ridge. (zdroj: Jan Komrska)
Plochá časť hrebeňa Halo Ridge za prvým vrcholom.
Plochá časť hrebeňa Halo Ridge za prvým vrcholom. (zdroj: Jan Komrska)
Jediné turistické značenie, ktoré som na hrebeni Halo Ridge našiel.
Jediné turistické značenie, ktoré som na hrebeni Halo Ridge našiel. (zdroj: Jan Komrska)
Druhý vrchol na hrebeni Halo Ridge.
Druhý vrchol na hrebeni Halo Ridge. (zdroj: Jan Komrska)

Kým som sa priblížil k druhému vrchu, obloha už bola zatiahnutá. Práve tam som na svoje veľké prekvapenie zbadal blížiacu sa postavu. Potešil som sa, že si navzájom poradíme, ako sa správať v rýchlo sa blížiacej búrke. Na moje prekvapenie mi však prichádzajúci turista na pozdrav iba nevrlo odvrkol, nezastavil sa a pokračoval svojou cestou.

Prekvapene som ho sledoval. Na chrbte mal veľký batoh a vyzeralo to, že ide stanovať. Nebolo mi však jasné, kde by si mohol rozložiť stan. Odkedy som skoro ráno opustil les, pohyboval som sa iba po skalnatom teréne. Okrem toho som si všimol, že mal na vrchu batoha pripevnený kovový hrnček na pitie. Napadlo mi, či vôbec existuje vhodnejší spôsob, ako na otvorenom hrebeni počas búrky privolať blesk.

Prekvapený týmto stretnutím som rýchlo pokračoval ďalej. Preliezol som cez druhý vrchol a začal sa ponáhľať dolu. Už začínalo poprchávať a spoza môjho chrbta sa ozývali prvé hromy. Nemal som už šancu dostať sa pred búrkou k útulni, od ktorej ma delil ešte jeden vrchol. Snažil som sa aspoň zostúpiť čo najnižšie a ukryť sa medzi skalnými zárezmi.

Posledný vrchol pred útulňou.
Posledný vrchol pred útulňou. (zdroj: Jan Komrska)

Zrazu sa strhla snehová metelica, ktorú vzápätí sprevádzalo ďalšie hromobitie. Búrku som prečkal v skalnom úkryte, z ktorého som pozoroval blesky križujúce tmavú oblohu. Po vyčasení som pokračoval v postupe po skalách. Trasa nebola aj naďalej značená, no v diaľke som už zazrel útulňu, nad ktorou sa objavila dúha. Po zdolaní posledného vrcholu som sa ocitol pred ňou. Celá hrebeňovka od vrcholu k útulni mi zabrala štyri hodiny.

Snehová prehánka uprostred túry.
Snehová prehánka uprostred túry. (zdroj: Jan Komrska)
Turistická útulňa na konci hrebeňa Halo Ridge.
Turistická útulňa na konci hrebeňa Halo Ridge. (zdroj: Jan Komrska)
Konečne turistická útulňa na dohľad.
Konečne turistická útulňa na dohľad. (zdroj: Jan Komrska)

Pri útulni sa opäť objavil chodník, po ktorom som sa s radosťou vydal späť. Predtým som si ešte vychutnal pohľad na Horu Svätého kríža. Práve za ňou zapadalo slnko, takže jej stena s charakteristickým krížom nebola dobre viditeľná. Jasne som však videl, že žľaby, ktoré kedysi vytvárali charakteristický snehový kríž, sa od čias historických fotografií výrazne zmenili a sneh sa v nich už nenachádzal. Musím však priznať, že ranný pohľad z tohto miesta musí byť skutočne pôsobivý.

Pohľad na vertikálny žľab na východnej strane Hory Svätého kríža.
Pohľad na vertikálny žľab na východnej strane Hory Svätého kríža. (zdroj: Jan Komrska)

Za útulňou chodník klesal späť k hranici lesa. Turisti tu vybudovali 32 serpentín, po ktorých sa veľmi príjemne zostupovalo. Neviem však, či je rovnako príjemný aj výstup. Zapadajúce slnko osvetľovalo vzdialené horské hrebene a vytváralo nádhernú scenériu.

Konečne sa opäť objavil turistický chodník.
Konečne sa opäť objavil turistický chodník. (zdroj: Jan Komrska)
Serpentíny pod útulňou.
Serpentíny pod útulňou. (zdroj: Jan Komrska)
Klesanie k hranici lesa
Klesanie k hranici lesa (zdroj: Jan Komrska)
Opäť v lese.
Opäť v lese. (zdroj: Jan Komrska)

Návrat lesom bol síce zdĺhavý, no rovnako príjemný. Po dvanástich hodinách a 45 000 krokoch som sa vyčerpaný opäť ocitol na parkovisku. Zastihol som tu niekoľko mladých turistov, ktorí si balili ruksaky a pripravovali sa na noc pod stanom. Predpoveď počasia bola priaznivá, no v týchto horách človek nikdy nevie, čo ho môže čakať.

Dúfam, že sa pri orientácii nebudú spoliehať na zdravý sedliacky rozum, ale predovšetkým na mapu. Mňa totiž zdravý sedliacky rozum zaviedol do nesprávnej doliny, takže pri ďalších výpravách stavím radšej na mapu.

Hora Svätého kríža a Miska sĺz pred burkou.
Hora Svätého kríža a Miska sĺz pred burkou. (zdroj: Jan Korska)
Ján Komrska

Ján Komrska
Bloger 
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Som vášnivý turista a cestovateľ. Milujem prírodu a rád objavujem nové miesta... Chcel by som zdolať 53 najvyšších hôr v Koloráde a postaviť sa na najvyšší vrch každého štátu v USA. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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