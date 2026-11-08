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8. nov 2026 o 13:59
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Bez ružových okuliarov

Čo sa dá očakávať od trojstranného pracovného stretnutia Ukrajiny, Ruskej federácia a USA?

Lubomir Kopaj
Lubomir Kopaj Bloger
Bez ružových okuliarov
Nadchádzajúce rokovania v Abú Zabí (Zdroj: Ľubomír Kopaj, ilustračný obrázok vytvorený za pomoci AI)
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V dňoch 10. a 11. novembra sú v Abú Zabí naplánované trojstranné pracovné rokovania medzi delegáciami Ukrajiny, Ruskej federácie a USA. Samotná skutočnosť, že sa takéto stretnutie bude konať je dobrou správou. Predchádzala mu úspešná humanitárna operácia (vrátane lokálneho prímeria) v Oleškách, prehlásenie  prezidenta Trumpa o tom, že budú všetci nadšení veľkou a nádhernou dohodou, ale aj zdrvujúca porážka politiky  D. Trumpa vo voľbách. Po ohlásení zloženia delegácií Ukrajiny  a Ruska mnohí komentátori uvádzajú, že signalizuje „vyššiu zainteresovanosť ruskej strany na konkrétnych výsledkoch“. Ruskú delegáciu povedie Vladimir Medinskij – poradca prezidenta Putina. Účastníkmi budú dvaja námestníci ministra zahraničných vecí - Sergej Riabkov a Michail Galuzin, ďalej Igor Kosťukov – náčelník vojenskej rozviedky a  Jurij Žigarlovskij – zástupca náčelníka Hlavnej operačnej správy Generálneho štábu RF. Za ukrajinskú stranu bol ohlásený ako vedúci Rustem Umerov – šéf ukrajinskej Služby zahraničnej rozviedky a ako členovia Kyrylo Budanov – vedúci Kancelárie prezidenta Ukrajiny a David Arachamija – predseda parlamentnej frakcie strany Sluha národa.

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Nenasadzujme si však ružové okuliare a netešme sa predčasne. Úroveň ruskej delegácie je určite signálom. Komu je ale tento signál určený ? Podľa môjho názoru hlavne budúcej demokratickej väčšine v americkom Kongrese. Vypadlo z neho totiž niekoľko skalných podporovateľov Ukrajiny a pozícia nových nie je zatiaľ jasná. V. Putin bude aj naďalej udržiavať ilúziu, že sa chce dohovoriť na mieri. Bude naďalej naťahovať čas a v lepšom prípade budú dosiahnuté čiastkové dohody v humanitárnej oblasti, napríklad výmeny zajatcov. Bezpodmienečné a okamžité zastavenia paľby však dosiahnuté nebude a vojna na vyčerpanie bude pokračovať.

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Pokúsim sa vyargumentovať tieto moje očakávania. V prvom rade neverím v skutočné mierové zmýšľanie krajiny, ktorá si na rok 2027 odsúhlasila v rozpočte 203 miliárd dolárov na vojenské účely. Oproti pôvodnému plánu na rok 2027 je to zvýšenie o 26,4 percent a oproti roku 2026 je to zvýšenie o 41,5 percent. Na roky 2028 a 2029 sú na vojenské účely plánované približne také isté sumy, aj keď trochu nižšie (zdroj: Ministerstvo financií RF,  фонтанка.ру). Takéto finančné plánovanie skôr hovorí o tom, že Rusko sa pripravuje na dlhotrvajúcu vojnu.

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Významnou skutočnosťou je, že prezident V. Putin očakáva (a nie bezdôvodne) zmenu v ekonomickej sile a politickej jednote momentálne hlavného podporovateľa Ukrajiny – Európy, a to hlavne v súvislosti s očakávanými politickými zmenami po voľbách vo Francúzsku. Situácia v Nemecku a v Poľsku tiež nie je jednoznačne istá. Ak by sa európska podpora Ukrajine znížila (čo vzhľadom k postupnej zmene nálad obyvateľstva V. Putin očakáva), značne by to oslabilo jej schopnosť brániť sa proti agresii.

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V USA bude aj naďalej prezidentom D. Trump a nie je isté, či sa demokratickej väčšine v Kongrese podarí korigovať jeho politiku voči Rusku. Preto je v záujme Moskvy reálny pokrok v mierových rokovaniach v súčasnosti brzdiť. Bude to však robiť tak, aby to nebolo až také očividné. Na to existuje v diplomacii množstvo „technických“ prostriedkov, ako napr. vytváranie komisií a podkomisií alebo kladenie neprijateľných podmienok, v čom sú Rusi majstri.

Ak by sa situácia nedajbože vyvíjala podľa ruských očakávaní, pre Slovensko i pre Európu by to nebola dobrá správa. Ale o tom napíšem neskôr.

Lubomir Kopaj

Lubomir Kopaj
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  3
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  • Páči sa:  19x

Som veľvyslanec vo výslužbe so 40 ročnou praxou v zahraničnej službe (Československo, Slovensko, OBSE) Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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