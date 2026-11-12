Domovina sa nerozdáva, ale bráni

1/ V prvom rade pretože Rusko je členom OSN a OBSE a v týchto organizáciách sa krajiny zaviazali, že budú rešpektovať hranice iných členských krajín a vyhnú sa nie len použitiu sily, ale aj hrozbe silou voči sebe navzájom. (Článok 2 ods. 4 Charty OSN, Záverečný akt Helsinskej schôdzky KBSE v roku 1975 a následné dokumenty OBSE ) Ukrajina, či sa to Rusku páči alebo nie, je členom tých istých organizácií.
2/ Pretože existuje stále platná Alma-Atská Deklarácia prijatá 21. decembra 1991 predstaviteľmi 11 bývalých sovietskych republík. Deklarácia výslovne potvrdzuje vzájomné uznávanie a rešpektovanie územnej celistvosti a nedotknuteľnosti ich existujúcich hraníc.
3/ Pretože Ústava Ukrajiny článok 73 stanovuje, že o zmene územia Ukrajiny sa rozhoduje výlučne v celoukrajinskom referende. Ani prezident teda nemôže sám rozhodnúť o odstúpení Donbasu, Krymu, alebo inej časti. Nie je to monarcha, ktorému územie patrí.
4/ Pretože by sa vytvoril nebezpečný medzinárodný precedens. Ak by agresor získal územie ako odmenu za vojenský útok, mohlo by to oslabiť dôveryhodnosť zásady, že hranice nemožno meniť silou. Tento argument presahuje Ukrajinu a týka sa bezpečnosti menších štátov všeobecne.
Tu by som rád oponoval jednému častému ruskému pseudoargumentu. Tvrdia, že ľudu momentálne obsadených území vyjadril v miestnych referendách že sa chcé oddeliť od Ukrajiny, a preto je anexia jeho územie legitímna. Omylom tejto argumentácie je, že vychádza zo sovietskej mentality, keď zväzové republiky takéto právo na sebaurčenie v ústave ZSSR mali. Podobne tomu bolo aj u Juhoslávie a to pre zväzové republiky (nie pre Kosovo). V ústavách Ukrajiny, ani Slovenska ani mnohých iných európskych štátov však nič také nie je. Veď podľa ruskej logiky by si potom Petržalčania mohli odhlasovať, že chcú byť v Rakúsku, alebo obyvatelia Žitného ostrova, že chcú byť v Maďarsku. Veď to by sa týkalo aj mňa, Bratislavčana z ľavého brehu Dunaja, aj môjho kamaráta spod Tatier.
A čo ruská požiadavka na odovzdanie neobsadenej časti Donbasu ?
Absurdum – Rusi si do svojej ústavy zapísali, že štyri ukrajinské oblasti a jedna autonómna republika (Krym) sú súčasťou Ruskej federácie. To sa hádam v civilizovanom svete ešte nestalo. Takže už vonkoncom Ukrajinci nemôžu odovzdať neokupovanú časť Doneckej oblasti pretože:
1/ ... by Ukrajina stratila vybudované obranné postavenia v páse miest Slaviansk, Kramatorsk, Družkivka a Kosťantynivka, ktorý budovala a posilňovala od roku 2014. (Tam som mimochodom asi rok pôsobil a poznám aj geografiu tohto pásu). Rusko by tak získalo bez ďalšieho boja územie, ktorého dobytie by ho stálo značné vojenské úsilie.
2/ ... by to ohrozilo ďalšie oblasti Ukrajiny. Odovzdanie obranného pásu by vytvorilo výhodnejšie východiskové pozície pre prípadnú ďalšiu ruskú ofenzívu. Nešlo by teda len o stratu územia, ale aj o oslabenie bezpečnosti zvyšku krajiny. Spomeňme si na rok 1938 a čo sa stalo, keď naši západní partneri s úmyslom predísť vojne odovzdali Nemecku Sudety vrátane dobre opevnenej hranice.
3/ ... by nebolo garantované zastavenie zabíjania. Veď ruskí predstavitelia nehovoria: „Odovzdajte nám neokupovanú časť Doneckej oblasti a prestaneme si robiť ďalšie nároky“. Hovoria – „Odovzdajte nám ... a potom začneme rokovať“.
4/ ,,, by boli ohrození ukrajinskí občania, ktorých práva, majetok a bezpečnosť by sa dostali pod kontrolu štátu, proti ktorému ich krajina bojuje.
Som presvedčený, že aj s ohľadom na tieto argumenty si Ukrajina zaslúži pomoc USA, Európskej únie vrátane Slovenska a ďalších krajín, obyvateľom ktorých záleží na tom, aby sa agresia a zaberanie cudzích území nezacementovala ako „business as usual“.