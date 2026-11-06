EÚ a ukončenie vojny na Ukrajine.

V ostatnom čase sa živo diskutuje o tom, či je Európska Únia dosť aktívna v snahách o ukončenie vojny na Ukrajine. Najefektívnejším prvým krokom k mieru by malo byť zastavenie vzájomného ničenia a zabíjania. Nasledovať by potom mali diplomatické rozhovory o mierovom usporiadaní. Tie budú zrejme ťažké a dlhotrvajúce.
Nebudem sa v tomto článku zaoberať analýzou, ktorá strana má alebo nemá oprávnenie postupovať tak, ako postupuje. Rád by som ale ponúkol pohľad dlhoročného pracovníka zahraničnej služby, ktorý sa intenzívne v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe venoval predchádzaniu konfliktom a sprostredkovaniu ich riešenia.
Už na prvej hodine školenia pre odborníkov v týchto oblastiach inštruktori zdôrazňujú hlavnú zásadu tohoto „umenia“ – „Predchádzanie konfliktom sa musí diať pred tým, ako samotný konflikt prepukne a sprostredkovanie jeho riešenia môže byť úspešné iba vtedy, keď obe/všetky strany konfliktu dospejú k situácii, kedy je pokračovanie konfliktu pre obe strany nevýhodná. Po prepuknutí konfliktu je ho oveľa ťažšie zastaviť. Vlády oboch strán totiž svojim obyvateľom, ktorí najviac trpia následkami ozbrojeného konfliktu, musia objasniť, že vojna mala „zmysel“ a že dosiahli „víťazstvo“. Sprostredkovateľ teda nastupuje, keď ho všetky strany konfliktu úprimne chcú ukončiť, ale sami nevedia ako.
Znalosť tejto základnej poučky bola a je známa odborníkom v krajinách, ktoré sa mnohokrát úspešne zhostili sprostredkovania. Aj z tohto dôvodu sa napríklad Švajčiarsko, Svätá stolica, Fínsko, Švédsko do serióznej sprostredkovateľskej činnosti nehrnuli a čakajú, až nastane situácia, keď vojna na Ukrajine bude nevýhodná pre obe strany. Takáto situácia však až donedávna nenastala a nie som presvedčený, že v blízkej budúcnosti nastane. Preto ani fínsko-nórsky pokus na vysokej politickej úrovni podľa mňa nebude úspešný. Prezident Putin zatiaľ stále verí, že sa jeho vojskám podarí, aj keď iba krok za krokom, obsadzovať ďalšie ukrajinské územia a že odpor Ukrajincov zlomí. Bude preto predlžovať svoju imitáciu vôle rokovať.
Široko diskutované „mierové iniciatívy“ predkladané rôznymi krajinami, sa ukázali ako nerealistické v čase. Určitý prelom prišiel po nástupe do úradu prezidenta USA Donalda Trumpa. Na prísľube zastavenia vojny na Ukrajine si čiastočne postavil svoju predvolebnú kampaň, takže svet očakával, že sa vecou bude seriózne zaoberať. Zo začiatku to aj tak vyzeralo. Hlavným a logickým jeho prvým návrhom bolo bezpodmienečné, úplné a obojstranné zastavenie paľby. EÚ túto tézu okamžite podporila. Zdalo sa, že pochopil aj nutnosť vytvoriť situáciu, aby ukončenie vojny bolo v záujme oboch strán. Veď hrozil použitím silných nevojenských opatrení.
Skoro sa ale ukázalo, že situáciu nie je schopný zvládnuť a tlakom nedokáže vytvoriť základný predpoklad – aby vojna bola nevýhodná a neželaná pre obe strany. Ruská strana jednoznačne odmietla bezpodmienečné zastavenie paľby a rôznymi nerealizovateľnými podmienkami znemožnila úspech procesu.
A čo krajiny Európskej Únie ? Skúšali. Aj Francúzi aj Nemci, možno aj takí, o ktorých vôbec nevieme. Pochopili však, že pre dosiahnutie trvalého a možno aj spravodlivého mieru (aj keď pri slove „spravodlivého“ som možno príliš veľký optimista) je treba dosiahnuť stav, kedy vojna pre obe strany bude nevýhodná. No a to žiaľ znamená, že slabšiemu, napadnutému je treba všestranne (aj vojensky) pomôcť. To robili s čiastočným úspechom USA a EÚ spoločne s mnohými ďalšími krajinami. USA však po príchode Trumpa do oválneho kabinetu vzhľadom na hospodársku situáciu doma, na neúspešné vojenské dobrodružstvo na Blízkom východe a pod zámienkou svojej „sprostredkovateľskej misie“ Ukrajinu podporovať takmer prestali. Špekuluje sa aj o iných dôvodoch, ale to prenechám iným.
Európa teda momentálne prispieva k tomu, aby pre ruské vedenie prestala byť vojna výhodná a želaná. Robí to formou mnohostrannej pomoci (vrátane vojenskej) napadnutej slabšej krajine a z tohto pohľadu je to pre úspech procesu, vedúceho k mieru pochopiteľné. K takejto mnohostrannej pomoci čiastočne prispieva aj Slovenská republika, aj keď otázka, či dostatočne, je na mieste. Vo formách pomoci sa krajiny EÚ samozrejme odlišujú, čo je prirodzené. Domnievam sa, že ak sa takúto situáciu podarí vytvoriť Európa bude pripravená zahájiť svoju diplomatickú ofenzívu. Kapacity na to má.