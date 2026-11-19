Podľa vyjadrenia predsedu Európskej rady Antónia Costu z 13. novembra 2026 sa lídri EÚ dohodli, že náš európsky tím pre rokovania o mieri na Ukrajine budú tvoriť inštitúcie Európskej únie a päť krajín koalície ochotných. Dnes sa tiež hovorí o zapojení predstaviteľa NATO, keď sa budú prerokovávať bezpečnostné otázky. Tento krok EÚ možno vítať, avšak bude potrebné, aby sa Európa nenechala Ruskom vtiahnuť do imitácie rokovaní o „budúcom bezpečnostnom usporiadaní“ pred tým ako bude dosiahnutá dohoda o prímerí a potom mierová dohoda. Reči o tom, ako je to všetko prepojené sú ruskou snahou pokračovať vo vojenskom tlaku na Ukrajinu a v zastrašovaní Európskych krajín.
Hlavnou otázkou najbližších dní teda je, o čom sa bude rokovať, v akom poradí a aké východiskové pozície bude európsky tím prezentovať. Pozrime sa najprv na pozície Ruska – neustúpilo prakticky zo žiadnej svojej pôvodnej požiadavky. Nechalo si priestor na prípadné kompromisy. Neustúpilo z požiadavky odstránenia nejasných prvotných príčin svojho vojenského zásahu (nejasných, pretože prvotnou príčinou je podľa mnohých expanzívna politika a nerešpektovanie Charty OSN a medzinárodného práva zo strany Ruska). Neustúpilo z absurdnej požiadavky na anexiu asi pätiny suverénneho územia Ukrajiny. Napriek tomu, že v doteraz platnej Deklarácii z Alma Aty sa spolu s ostatnými post-sovietskymi štátmi zaviazalo uznať si navzájom neporušiteľnosť hraníc. Počúvame vyjadrenia jej predstaviteľov že „kam vstúpila noha ruského vojaka, odtiaľ už neodídu“. (Nechápem prečo im niektorí naši politici a mnohí ľudia neveria, že majú na mysli nie len Ukrajinu). Neustúpili ani od toho, že si neprajú samostatnú a suverénnu Ukrajinu. Požadujú, aby zo Severoatlantickej aliancie vystúpili krajiny, ktoré boli prijaté po prehre sovietskeho bloku v studenej vojne.
Aká by teda mala byť východisková pozícia Európy ? V prvom rade by mala vychádzať z medzinárodného práva, z rezolúcií VZ OSN a stanovísk, ktoré EÚ zastáva na pôde OBSE. Pripomeniem, že napríklad už Rezolúcia VZ OSN č. A/RES/73/194 z 17. decembra 2018 (ešte pred zahájením vojny v plnom rozsahu) „naliehavo vyzvala Ruskú federáciu ako okupačnú mocnosť, aby stiahla svoje vojenské sily z Krymu a bezodkladne ukončila dočasnú okupáciu územia Ukrajiny.“ V rezolúcii ES-11/4 z 12. októbra 2022 VZ OSN v odseku 5 požaduje, aby Rusko zrušilo rozhodnutia týkajúce sa anexie častí Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti a okamžite, úplne a bezpodmienečne stiahlo všetky svoje vojenské sily z územia Ukrajiny. V Rezolúcii OSN ES-11/6 z 23. februára 2023 požaduje úplné a bezpodmienečné stiahnutie ruských vojenských síl z Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Krajiny EÚ vrátane Slovenska hlasovali za.
Zo spoločných vyhlásení krajín EÚ na Stálych radách OBSE spomeniem iba dve: Vyhlásenie EÚ na 1367. zasadnutí Stálej rady OBSE zo 7 apríla 2022 a Vyhlásenie EÚ na 1392. zasadnutí Stálej rady OBSE zo 6. októbra. V oboch vyhláseniach EÚ požadovala stiahnutie ruských vojsk z celého medzinárodne uznaného územia Ukrajiny vrátane Krymu. Slovensko bolo ako členský štát EÚ súčasťou spoločnej pozície.
Odporúčal by som sa pozrieť aj na desaťbodovú Mierovú formulu prezidenta Vladimíra Zelenského, ktorú predstavil 15. novembra 2022 na summite G20 na Bali v Indonézii.
1. Obnovenie bezpečnosti jadrových zariadení vrátane Záporožskej jadrovej elektrárne
2. Zabezpečenie vývozu ukrajinských potravín a fungovania námorných trás
3. Ochrana energetickej infraštruktúry a stabilizácia energetických dodávok
4. Výmena všetkých vojnových zajatcov a návrat deportovaných osôb vrátane detí
5. Obnovenie územnej celistvosti Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach
6. Stiahnutie ruských ozbrojených síl a ukončenie bojových operácií
7. Vyšetrovanie vojnových zločinov a mechanizmus náhrady škôd
8. Odstránenie ekologických následkov vojny
9. Záruky proti opakovaniu agresie a nové bezpečnostné mechanizmy
10. Formálne potvrdenie ukončenia vojny príslušnými stranami
Túto formulu síce G20 priamo nepodporila, ale G7 tak urobila minimálne trikrát. V spoločnom vyhlásení ich lídrov 24. februára 2023 – G7 "privítala a podporila Zelenského úsilie o spravodlivý a trvalý mier založený na Charte OSN a princípoch jeho mierovej formuly. Zároveň požadovala úplné a bezpodmienečné stiahnutie ruských vojsk z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny."
19. mája 2023 na summite G7 v Hirošime lídri G7 prijali osobitné vyhlásenie o Ukrajine, v ktorom podporili diplomatické úsilie Ukrajiny o spravodlivý a trvalý mier a jej mierovú formulu.
24. februára 2024 – spoločné vyhlásenie G7 potvrdili, že bude naďalej podporovať Ukrajinu pri ďalšom rozpracúvaní Zelenského mierovej formuly.
Všetky krajiny, zastúpené v tíme Európy pre rokovania o mieri na Ukrajine sú členmi OSN, OBSE, Okrem Spojeného kráľovstva aj EÚ a okrem Poľska aj G7. Takže dúfam, že k rokovaniam pristúpia s pevnou a jasnou východiskovou pozíciou a nie už so zapracovanými kompromismi, ako by si to želali Vladimír Putin a Donald Trump.