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7. nov 2026 o 08:27
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Medzinárodné právo alebo zákon džungle ?

Reakcia na tri zásady, deklarované Róbertom Ficom na Škole sociálnej demokracie.

Lubomir Kopaj
Lubomir Kopaj Bloger
Medzinárodné právo alebo zákon džungle ?
Právo kontra džungľa (Zdroj: Ilustračný obrázok vytvorený AI)
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Predseda vlády SR Róbert Fico a bývalý prezident ČR Václav Klaus v piatok vystúpili na pôde Školy sociálnej demokracie v Bratislave. Úvahy V. Klausa o Európskej únii komentovať nebudem a ani R. Fico v podstate neprekvapil. Rešpektujem ich názory. Majú na nich plné právo aj napriek tomu, že s nimi v mnohom nesúhlasím. Zaujalo ma však, keď slovenský premiér v odpovedi na jednu z posledných otázok z pléna deklaroval svoje tri zásady. 1/ Nezasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín 2/ Rešpektovať medzinárodné právo 3/ Rešpektovať cestu, ktorú si iné krajiny vybrali ako cestu spravovania svojich vnútorných záležitostí. Poďme sa teraz pozrieť, ako sa k takýmto zásadám stavia vo vzťahu k susedovi veľmoc, ktorá je k nám geograficky najbližšia (aj keď žiaľ nie je sama).

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1/ Nezasahovanie do vnútorných záležitostí - Drvivá väčšina Rusov nepovažuje Ukrajincov za štátotvorný národ. Od samého vyhlásenia nezávislej Ukrajiny zasahovalo Rusko do všetkých oblastí vnútorného života novej krajiny, kontrolovalo ekonomiku, duchovný život, súdnictvo i silové rezorty. Ako sa neskôr ukázalo, ukrajinské silové zložky vrátane generality boli prešpikované ruskými tajnými službami. Mnohí ministri a poslanci mali dokonca tajne ruské občianstvo.

2/ Medzinárodné právo – Jednou z hlavných zásad medzinárodného práva je zrieknutie sa použitia sily a hrozby silou v medzinárodných vzťahoch. Krajiny občas môžu nesúhlasiť s tým, čo sa v susednej krajine deje, ale majú to riešiť cestou rokovaní a nie zabratím časti susedovho územia. Asi máloktorá krajina súhlasila s tým, ako sa ruské vedenie krvavo vysporiadalo s „čečenským problémom“, ako sa Rusko správa k vlastným občanom. Nikto ale za to Rusko nenapadol. Úplným absurdom je, že ako podmienku zastavenia paľby V. Putin požaduje, aby sa Ukrajina zriekla územia, ktoré ani  nedokázali vojensky obsadiť. Pomaly sa už bojíme požadovať, aby sa agresor stiahol na svoje územie. Spomeňme na mníchovský diktát – to sme sa dostatočne nepoučili ?

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3/ Rešpektovanie cesty spravovania vnútorných záležitostí - Ukrajinci si vybrali svoju cestu spojenú s európskymi a euro-atlantickými štruktúrami. Netvrdím, že sa im to ľahko darí, ale postupne tam smerujú. Je len pochopiteľné, že ak mnohonárodný Sovietsky zväz potreboval ruštinu ako jazyk ktorým by sa dohovorili všetci občania, pre 40 miliónovú mnohonárodnú Ukrajinu má byť spojovacím práve ukrajinský jazyk. Je pochopiteľné, že usilujú o podporu cirkvi, ktorá nie je podriadená moskovskému patriarchátu. Tieto veci Rusko odmieta rešpektovať.

Takže nestačí, keď tieto tri zásady bude deklarovať premiér Slovenskej republiky. Hrozí nám totiž, že ak ich nebudú dodržiavať veľmoci, prebudíme sa raz vo svete, kde bude platiť iba zákon džungle.

Lubomir Kopaj

Lubomir Kopaj
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  2
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  • Páči sa:  8x

Som veľvyslanec vo výslužbe so 40 ročnou praxou v zahraničnej službe (Československo, Slovensko, OBSE) Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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