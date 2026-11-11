Ruská pozícia sa zatiaľ nemení.

Je známe, že Ruská federácia pred viac ako rokom jednoznačne odmietla snáď jediný rozumný návrh prezidenta Trumpa, aby bojujúce strany okamžite a bezpodmienečne zastavili paľbu. Takéto prímerie by vytvorilo podmienky, keď sa nebudú zabíjať desiatky tisíc ľudí za mesiac, ale bude sa rokovať o mieri. Jeho návrh podporila Ukrajina, Európska únia aj milióny triezvo a mierovo rozmýšľajúcich ľudí.
V čase, keď prebiehajú v Abú Zabí trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a USA nám veľvyslanec Ruska v OSN Vasilij Nebenzia na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN znova jednoznačne povedal, že Rusko nesúhlasí ani so žiadnym čiastkovým prímerím, či už energetickým, potravinovým, alebo morským. Jediným riešení podľa neho je „odstránenie prvotných príčin konfliktu“, čo v preklade z ruštiny znamená kapituláciou Ukrajiny. V preklade do slovenčiny to však znamená prehodnotenie agresívnej a expanzívnej politiky Ruskej federácie.
Ruská pozícia ma neprekvapila. Verím, že po tomto vyhlásení si mnohí zložia ružové okuliare, o ktorých som písal v predchádzajúcom blogu.