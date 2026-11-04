Kachliari, univerzita a tepelné čerpadlo, na ktoré sa zabudlo

Na webe na mňa nedávno vyskočil článok, v ktorom Cech kachliarov porovnáva náklady na vykurovanie kachľovou pecou s inými alternatívami. Článku by som zrejme nevenoval väčšiu pozornosť, ale ako spoluautora analýzy uvádzajú Technickú univerzitu vo Zvolene. A to už si moju pozornosť zaslúžilo.
Poďme sa teda pozrieť na metodiku. V prvom rade ma vyrušuje absencia tepelných čerpadiel v zverejnenom porovnaní. Čitateľ totiž môže pomerne ľahko nadobudnúť dojem, že kachľová pec je ekonomicky najvýhodnejšou možnou alternatívou vykurovania.
Publikovať v roku 2026 porovnanie nákladov na vykurovanie moderného rodinného domu a nezahrnúť doň nejaký typ tepelného čerpadla, či už vzduch – voda, alebo vzduch – vzduch, považujem za metodologické barbarstvo. A neuveriteľne to smrdí tendenciou.
Zatiaľ čo tepelné čerpadlá v porovnaní chýbajú, autori nezabudli na dva druhy elektrického odporového vykurovania. A keď sa pozrieme na staršiu analýzu z roku 2014, ktorá pracovala s rovnakou výmerou domu, nájdeme v nej aj kotly na hnedé a čierne uhlie.
Krátke zhrnutie, čo im vyšlo:
Vykurovací systém
Ročné náklady
Kachľová pec na drevo
816 €
Plynový kondenzačný kotol
899 €
Elektrický kotol
1 547 €
Kotol na pelety
1 553 €
Elektrické odporové podlahové vykurovanie
1 632 €
Ide o modelové náklady na energiu pre nízkoenergetický dom s úžitkovou plochou 154 m².
No a teraz skúsme jednoduchý výpočet
Tepelné čerpadlá majú parameter SCOP (Seasonal Coefficient of Performance – sezónny vykurovací faktor), ktorý nám hovorí, koľko tepla dokážu počas vykurovacej sezóny dodať z jednej spotrebovanej kWh elektriny.
Ak by sme vychádzali z ročných nákladov na elektrické odporové vykurovanie vo výške 1 632 €, pri SCOP iba 2 by nám náklady na elektrinu pre tepelné čerpadlo vyšli približne na 816 €. Teda presne na sumu, ktorú autori uvádzajú pri kachľovej peci. Pri SCOP 2,5 by to bolo približne 653 € a pri SCOP 3 už iba 544 €.
A pritom SCOP 2 je na dnešné pomery pomerne nízka hodnota. Slovenská inovačná a energetická agentúra uvádza pre tepelné čerpadlá vzduch – voda orientačné hodnoty SCOP 3,3 pri radiátorovom vykurovaní a 4,4 pri podlahovom vykurovaní. Nejde teda o žiadne nereálne čísla, ktoré by sme si museli vymýšľať.
Samozrejme, ide o zjednodušený prepočet. Ak totiž porovnáme priamo jednotkové ceny dodaného tepla, ktoré autori uvádzajú, bod vyrovnania s kachľovou pecou vychádza približne pri SCOP 2,13. Výpočet navyše nezohľadňuje rozdielne tarify, fixné poplatky, investičné náklady, servis ani konkrétne podmienky prevádzky.
Aj tak však celkom názorne ukazuje, prečo je vynechanie tepelných čerpadiel také problematické.
Mne by, samozrejme, neprekážalo, keby nejaký Cech kachliarov propagoval kachľové pece. Napokon, je to profesijné združenie, ktorého úlohou je aj reprezentovať záujmy vlastných členov.
Problém je, že na analýze podľa zverejnených informácií spolupracovala aj Technická univerzita vo Zvolene.
Technická univerzita je verejná akademická inštitúcia, financovaná vo významnej miere z daní všetkých občanov, nielen členov Cechu kachliarov. A ako taká by mala dbať na správnu metodiku, objektivitu a transparentnosť svojich odborných výstupov.
Nezahrnúť do podobného porovnania tepelné čerpadlá pôsobí prinajmenšom neprofesionálne. To je ako robiť analýzu nákladov na dopravu, porovnávať kone, spaľovacie autá a vlaky, ale zabudnúť na elektromobily.
Skrátka, zle.
Samozrejme, nemám k dispozícii kompletnú pôvodnú metodiku a neviem, akú presne úlohu pri výbere technológií zohrávala univerzita. O to zaujímavejšie by bolo vedieť, prečo tepelné čerpadlá chýbajú a či všetky porovnávané systémy vôbec zabezpečujú rovnaký tepelný komfort v celom dome.
Cechy a iné nezmysly
Keď už som narazil na tento Cech kachliarov, zaujímalo ma, aké záujmy vlastne reprezentuje.
Mne sa ako klasickému liberálovi pri pojme „cech“ vybavia také tie klasické obrazy 15. storočia. Úzke ulice plné odpadkov niekde pod hradnými múrmi, kde partička remeselníkov majstruje.
Problém historických cechov spočíval okrem iného v obmedzovaní konkurencie. Pravidlá vstupu do remesiel, cechové privilégiá a stavovské výsady komplikovali slobodné podnikanie.
Na území dnešného Slovenska boli tradičné cechy zrušené až v roku 1872. Postupné odstraňovanie podobných prekážok podnikania bolo jedným z mnohých procesov, ktoré umožnili rozvoj modernej trhovej ekonomiky, priemyslu a technologických inovácií.
A napokon aj cestu na Mesiac a vynájdenie internetu.
Nechápte ma zle. Dobrovoľné profesijné združenia, ktoré garantujú kvalitu práce, vzdelávajú remeselníkov alebo poskytujú informácie zákazníkom, sú samozrejme úplne v poriadku. Na slobodnom trhu majú svoje miesto, sú vlastne pozitívom.
Problém nastáva, keď sa začnú vŕtať do legislatívy a presadzovať nové povinnosti, ktoré môžu obmedzovať konkurenciu alebo zvyšovať náklady zákazníkom.
Konkrétne pri Cechu kachliarov som narazil na dve zaujímavé požiadavky, ktoré verejne prezentoval v roku 2023:
Prvou bol zámer presadiť legislatívnu povinnosť, aby mala každá domácnosť alternatívny zdroj energie fungujúci pri výpadku elektriny.
Druhou bola požiadavka, aby sa pri kolaudácii stavby okrem revízie komína overovala aj odborná spôsobilosť firmy, ktorá kachliarske dielo realizovala.
Samozrejme, zabezpečenie vykurovania pri výpadku elektriny má svoj význam. Rovnako je rozumné požadovať, aby kachľovú pec postavil človek, ktorý tomu rozumie.
Lenže prečo by mal o potrebe záložného zdroja energie rozhodovať štát namiesto vlastníka domu? A ak už dnes kachliarstvo patrí medzi remeselné živnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť, čo konkrétne prinesie ďalšie overovanie pri kolaudácii?
Akú dodatočnú bezpečnosť tým získame? Aké náklady vzniknú? A existuje menej obmedzujúca alternatíva?
Toto sú otázky, ktoré by mali predchádzať každému novému regulačnému opatreniu. Pretože každá nová povinnosť má svoju cenu. Administratívnu, finančnú aj v podobe obmedzenia možností jednotlivcov.
A tieto náklady sa napokon rozprestrú v ekonomike. Zaplatia ich zákazníci.
Netvrdím, že každá požiadavka profesijného združenia je automaticky pokusom o vytváranie privilégií. Ale ak združenie, ktorého deklarovaným cieľom je aj ochrana záujmov členov, presadzuje nové zákonné povinnosti, je úplne legitímne skúmať, komu takéto opatrenia pomôžu a kto za ne zaplatí. A práve toto musí byť vystavené verejnej kritike rovnako, ako tendenčná analýza, pod ktorou je podpísaná verejná inštitúcia.
Ďalším, podľa mňa ešte problematickejším združením je Slovenský cech chladiarov a klimatizérov. O tom možno inokedy. Ale je to ešte väčší prúser, ako kachliari...