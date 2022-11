Trápenie moderátorky TA3 v priamom prenose (a divákov, ktorí ju počúvajú)

Už sme si asi aj zvykli, že mnohí redaktori a moderátori absolútne nevedia skloňovať a robia v tom školácke chyby ako na bežiacom páse. V poriadku, veď hovorený prejav dáva oveľa menej času na eliminovanie chybovosti ako písomný. Veď však nebuďme príliš tvrdí, stres pred kamerou určite tiež na vyrovnanosti a suverenite nepridá. Lenže je rozdiel, ak je to u niekoho ojedinelý jav a inak je to profík a ak je niekto na obrazovke nervózny non stop, pričom sa to všemožne snaží maskovať a čím viac to zakrýva, tým väčšie nezmysly púšťa do éteru, nehovoriac o častých "skloňovacích prešľapoch". Nie vždy pekná tvár stačí a pri reláciách, ktoré potrebujú určitý level špecializácie na konkrétny okruh tém, to platí tým duplom.

Čo ako sa snažím byť voči začínajúcim "mediálnym hviezdam" zhovievavá a prižmúriť oko, nemôžem si nevšimnúť, ak sa na moderovanie istej relácie niekto jednoducho nehodí. Kým by sa konkrétna moderátorka, o ktorej tu píšem, možno dobre uplatnila napríklad pri moderovaní relácie z oblasti showbiznisu a celebrít, ak ju v TA3 nechajú moderovať program o "serióznych" témach typu ekonomika a financie, výsledok je prinajmenšom kostrbatý a častokrát aj úsmevný. Vzniká dojem, že televízia si o divákovi myslí, že je, prepytujem, totálne vymletý a absolútne zabednený či nedoslýchavý, keď jeho pozornosti ujde fakt, že repliky moderátorky nemajú hlavu ani pätu a vo chvíli, keď sa dostane na koniec svojho vyjadrenia, nie je isté, akú správu sa snažila odovzdať na jeho začiatku.

Možno nie každý počúva s porozumením a mnohí používajú televíziu len ako zvukovú kulisu či "křovíčko", aby nemuseli byť sami so svojimi myšlienkami. Ako však k tomu prídu diváci, ktorí sa chcú reálne niečo dozvedieť a daná problematika ich zaujíma? Čo ako moderátorku TA3 ctí, že sa snaží pôsobiť prirodzene a informovane a klásť otázky k téme, celkový dojem, ktorý na mne dlhodobo zanecháva, by som zhrnula pod slová neistota, viditeľná nervozita, neschopnosť účelovo a zmysluplne sa vyjadrovať, častá autokorekcia výrokov v priebehu vyjadrovania sa (niekedy aj opakovane chybná) a značné tápanie v problematike. Viditeľne sa trápi v priamom prenose a je mi jej až ľúto. Myslím si, že TA3 o jej schopnostiach v skutočnosti aj niečo tuší, lebo väčšinou jej posiela hostí, ktorí sa pokojne porozprávajú aj sami so sebou a celkom stačí, aby kedy-tedy položila otázku, ktorá síce mnohokrát žiadnym spôsobom nenadväzuje na to, čo bolo práve povedané, no aspoň sa teda dotýka preberanej témy. Premýšľam, že toto musí predstavovať dosť nevýhodné postavenie aj pre ňu, keď síce má pozíciu, o ktorú sa možno uchádzala, no každý vie, aj vrátane nej samej, že na ňu skrátka nestačí.

Aby môj blog nebol iba teóriou bez dôkazov, niekoľko moderátorkiných vyjadrení som si zapísala, nech si aj nezainteresovaný človek vie predstaviť, ako jej moderovanie vyzerá v praxi. Čo bude ďalej nasledovať, predstavuje výňatok z jej replík, ktoré, myslím, v dosť značnej miere reprezentujú jej moderovanie ako celok. Každý si však môže, samozrejme, svoj názor na ňu utvoriť sám.

"Väčšia závislosť od uhoľných elektrární namiesto elektrární poháňaných plynom. Začiatok navrhovania nového modelu aukcie plynu, ktorý by mal povzbudiť priemyselných spotrebiteľov plynu, aby šetrili plyn."

"...pre nájomcov mestských a obecných bytoch".

"Ako si to teda máme vysvetliť a hlavne vlastne by sa malo o tom rokovať, alebo ten názor ropného priemyslu na diskusiu o zmene klímy by mal byť zapracovaný na najbližšom klimatickom samite."

"Spomínali ste aj Americkú centrálnu banku. Samozrejme tam nerozhodujú len títo dvaja, ktorí sú na čele, ale aj ostatní, ktorí sú v rámci tej Európskej centrálnej banky alebo Americkej centrálnej banky."