Tento blog nie je pre slabé povahy alebo Ako ma event manažérka Hotela Devín hnusne oklamala

V nedávnom blogu som písala o negatívnych skúsenostiach s bratislavskými podnikateľmi v oblasti gastra, ktorí sa ukázali ako totálne nespoľahliví. Sľúbili, aby potom nesplnili vôbec nič. Mali poslať ponuku, neposlali. Komunikácia s nimi viazla. Mesiac a pol pred svadbou už mi začínala dochádzať trpezlivosť..

Povedala som si - veď však Bratislava je veľké mesto, niekto zodpovedný a kompetentný sa tu hádam nájde. Obrátila som sa na Hotel Devín a zo začiatku bola uveličená, že komunikácia prebiehala plynule. Dokonca som sa im za to aj poďakovala a pochválila ich prístup. Konečne nejakí profesionáli, s ktorými sa dohodnem a nebudú otáľať tri týždne, kým sa uráčia odpovedať na mail! Hurá!

Pracovníčka hotela, s ktorou som komunikovala, mi najprv oznámila, že sa musí stretnúť so svojou nadriadenou, aby spolu prebrali, či sú priestory k dispozícii v termíne, o ktorý mám záujem. Dobre - hovorím si - aspoň vidím seriózny prístup. Deň po tejto e-mailovej výmene mi napísala, že októbrový termín ešte obsadený nie je a vedia nám ponúknuť priestory Francúzskej reštaurácie.

Moje srdce zaplesalo, že opadne ten stres z mojich pliec, ktorý tam sedí, odkedy sa tieto patálie s bratislavskými podnikmi začali. Pustila som sa do dohadovania podrobností od výmyslu sveta, vrátane svadobnej výzdoby, slávnostného menu či ubytovania v hoteli. Dokonca som sa do Hotela Devín vypravila osobne, aby som si obzrela priestory a podoťahovala ďalšie detaily. Strávila som tam hodinu a mnoho času a energie vložila do e-mailovej komunikácie. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa tentokrát mohlo niečo pokaziť.

Od začiatku som povedala jasne, že sme na svadbu nepozvali polovicu Slovenska a nie sme hostia, ktorí budú popíjať a žúrovať až do bieleho rána. Zrazu mi tá istá pani event manažérka, s ktorou som komunikovala a ktorá mi prisľúbila ich priestory, napísala, že o Francúzsku reštauráciu prejavil v rovnakom termíne ako ja záujem niekto iný, ale ona mi láskavo rezerváciu "podrží". Na druhý deň bola situácia celkom iná. Dozvedela som sa, že došlo k nedorozumeniu s kolegami a priestory už nie sú k dispozícii.

Po dvoch týždňoch komunikácie, potom, čo som tam osobne bola a dohodla si stretnutie s iným zamestnancom, ktorý by ma s touto skutočnosťou už dávno musel oboznámiť, ak by to bola pravda a nie do neba volajúce klamstvo... Tak teda dva týždne sa so mnou len zahrávali, alebo to celé bola iba hnusná manipulácia, keď sa ma chceli zbaviť ako menejcenného klienta, ktorý nevyrobí dostatočne motivačný účet za služby? Pani event manažérka mi navrhla, že našu hostinu môžeme zorganizovať v priestoroch, kde sa bežne konajú biznis mítingy. Vraj nám ho prenajmú bezplatne. To si akože myslela, že jej na to neprídem, že sa ma snaží oj...babrať? Keď som to odmietla a od pľúc som jej vynadala, že sa nenechám oklamať a odkopnúť ako prašivý pes a požadujem okamžitú nápravu, už viac neodpísala.

Aké z tohto celého plynie ponaučenie? Ak pomýšľate na to, že v priestoroch Hotela Devín zorganizujete slávnosť, radšej si to rýchlo rozmyslite. Človek, ktorý podrazí klienta raz, ako to urobila táto pani manažérka, to totiž s veľkou pravdepodobnosťou zopakuje, a nikdy nemôžete vedieť, či práve vy nebudete ten "šťastlivec", ktorý to schytá tak, ako sa to stalo mne.