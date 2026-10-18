Túlačky CCXXIX - Bojana, Prhovo /HR/

...sú miesta, magické, alebo kultové, na ktorých sa od dávnych dôb schádzali ľudia z rôznych dôvodov. Schádzali sa, lebo mali potrebu utiekať sa k niečomu, čo až omnoho, omnoho neskôr cirkvi, vznikajúce aby ovládli dobro, pomenovali a dali mu podobu. Podobu, ktorá spĺňala, alebo mala spĺňať ich, tých cirkví, predstavu o podobe dobra. Ale ľudia, schádzajúci sa na miestach dobra, vedeli, že dobro nemá podobu, nemá tvár ani tvar. Tí ľudia hladiaci, uctievajúci dobro v stromoch, v skalách, kvetoch, zvieratách, uctievajúci s pokorou dobro ako všehomír, nepotrebovali vidieť jeho podobu, lebo bolo aj v nich. Ale cirkvi prichádzajúce do zemí týchto slobodných ľudí potrebovali dobro, energiu zeme zavrieť do kamenných chrámov. Hovorili, že to je ich domov. Nechceli pripustiť, že jediným chrámom všetkých slobodných veriacich v dobro je krajina, ktorá je živou chrámovou architektúrou. A tak cirkvi stavali svoje kamenné domovy svojich svätých na posvätných miestach slobodných ľudí dobra. Na posvätných miestach, kde žili duchovia ich predkov.
Keď sme pred rokmi prvý raz prišli do Prhova, osady nad krásnym Promoštenom, do malej osady v ktorej sme boli jedinými cudzincami, keď sme vyložili bagáž, museli sme vyplniť prirodzené želanie nášho Áresa I. a ísť sa sním prejsť do priestorov, kde sa môže vybehať. Prechádzali sme chodníkmi medzi sadmi olivovníkov a figovníkov ohraničených kamennými múrikmi a pomaly sme stúpali do kopca. Kamenným chodníkom medzi kamennými hranicami pozemkov a kamennými sadmi v ktorých akoby zázrakom vyrastali nádherne pokrútené staré stromy olivovníkov a rozložitých figovníkov. Neodolali sme sladkým figám, Áres sa tešil z toho, že môže naháňať motýle, občas aj beznádejne rýchleho zajaca a nejakého hraboša. Chodník, po ktorom sme išli sa pretínal s inými chodníkmi z iných smerov smerujúcich inými smermi. Hore, na vrchu kopca sa odrazu objavili borovice a zelené kríky s krásnymi bobuľami. Bujná zeleň v ktorej strede, v dolinke, Bojana. Malé jazero, akýsi zázrak v tomto kamennom svete, kde široko ďaleko nepreteká žiadny potok. Bojana. Táto oáza pokoja, ale aj života, táto oáza pri ktorej sa schádzali po stáročia ľudia so svojimi zvieratami, aby ich napojili v čase sucha, chodili sem, aby sa stretávali, aby sa tu zoznamovali, aby tu oslavovali život, aby sa tešili z dní lásky a spájali sa tu i v dňoch nepokojov. Chodili sem ľudia od pradávna z osád šíreho okolia a Bojana, tak ako tomu verili, ich chránila. Schádzali sa tu ľudia starých Ilýrov, neskôr snáď aj Rimania, postupne ovládajúci celú oblasť , ale hlavne po príchode starých Slovanov, začiatkom 6. storočia sa začínajú aj v okolí Bojany usádzať predkovia dnešných Chorvátov.
Sedeli sme na skalách pri jazere, dotýkali ich hrubého, chladivého povrchu a mysleli na dlane tých, ktorí po celé tie stáročia vtláčali do ich povrchu svoju prítomnosť. Niekedy sme mali pocit, že počujeme tiché rozhovory z minula, alebo to bol len šum borovíc, voňavých svedkov okolo Bojany. Kto dal meno tomu tomuto miestu stretávania, rozlúčok, radosti i sĺz, miestu záchrany pred suchom ? V malom kostolíku v Jurlinových dvoroch, osade tradičnej kamennej architektúry, je fotografia jazera Bojana umiestnená nad malým oltárikom. Na mieste, kde sú bežne umiestňované obrazy svätca, patróna chrámu. Takto postavené patrocínium mýtickej bohyne Bojany, ktorú pravdepodobne prevzali starí Slovania zo starogréckych mýtov o bohyni bojovníčke, ochrankyni, Bojane, priznáva veľký význam miestu, ktoré jej menom pomenovali v minulosti.
Už viac rokov nebývame v Prhove, ale napriek tomu stále, keď prichádzame na „našu“ dolnú zem, pritiahne nás magická Bojana, aby sme hladili po cestičkách kamene múrikov, ktoré, každý je samostatnou sochou. Aby sme si sadli na jeden z vyhladených kameňov a len tak, bez slov si povedali, že sme radi spolu tu pri Bojane, Opäť, aj tento rok....
text, foto © Peter Krivda Soliwarski