Keď Ukrajinka pozná Bratislavu lepšie ako Slovák, ktorý tu žije celý život

Keďže autobus tam chodí iba každú polhodinu, objednala som si Bolt, aby som ušetrila čas.
Cestou tam ma viezol starší slovenský vodič Vladimír. Žiaľ, namiesto príjemnej jazdy ma čakala prednáška o Ukrajincoch. Že nevedia po slovensky, že sa nechcú prispôsobiť, že tu skupujú bytovky a že ich tu bude čoraz viac a už neodídu. Celú cestu sa opakovane vracal k tejto téme, hoci som sa snažila rozhovor nasmerovať inam. Mala som pocit, akoby očakával, že sa k nemu nadšene pridám a spoločne si zanadávame na Ukrajincov. Keď som s ním v niečom nesúhlasila, začal mi dávať najavo, že tomu asi nerozumiem.
Mimochodom, spomenul aj to, že v aplikácii si môžem vybrať slovenského vodiča. Odpovedala som mu, že takú možnosť nepotrebujem. Je mi úplne jedno, akej národnosti je človek za volantom. Podstatné je, aby ma bezpečne odviezol tam, kam potrebujem.
Po vybavení pracovných záležitostí som sa vracala domov. Autobus mi ušiel priamo pred nosom a čakať ďalšiu polhodinu sa mi nechcelo. Znova som teda objednala Bolt. A nie, ani tentoraz som si nevybrala slovenského vodiča.
Prišla Ukrajinka Katerína, približne v mojom veku. A nastalo niečo, čo by možno pán Vladimír nečakal. Táto žena sa v Rači vyznala neuveriteľne dobre. Našla skratku, vďaka ktorej sme sa dostali domov za zlomok času, ktorý potreboval vodič pri ceste opačným smerom. Pravda, chvíľu sme sa natriasali na dosť zlej ceste popri záhradných chatkách, takže som dúfala, že auto to prežije bez ujmy. Ale Katerína vedela, kam ide, a cestu zvládla profesionálne.
Bola príjemná, komunikatívna, ale nevnucovala mi svoje názory. Nemala potrebu ma presviedčať, koho mám mať rada a koho mám považovať za problém. Jednoducho odviedla svoju prácu.
Dokonca som jej povedala, že ma po rozhovore s predchádzajúcim vodičom rozbolela hlava a že som rada, že teraz prišla žena. Zasmiala sa na tom a pokračovali sme v príjemnej jazde.
A tak som dnes absolvovala dve jazdy Bolt-om. Počas prvej som musela počúvať nekonečné sťažnosti na Ukrajincov. V druhej ma Ukrajinka odviezla rýchlo, profesionálne a bez zbytočných rečí.
Nie, nechcem tvrdiť, že všetci Slováci sú takí alebo že všetci Ukrajinci sú takí. To by bolo rovnako hlúpe zovšeobecňovanie. Ale možno by sme sa mohli prestať posudzovať podľa národnosti a začať sa viac pozerať na to, ako sa správame k ostatným.
Lebo napokon nie je najdôležitejšie, aký pas má človek vo vrecku. Dôležité je, aký je človek za volantom – a predovšetkým aký je človek.
A pánovi Vladimírovi by som na záver odkázala len jedno: nabudúce si radšej vyberiem vodiča, ktorý pozná skratku, než vodiča, ktorý mi celú cestu vysvetľuje, ako sa na Slovensku budeme mať vďaka cudzincom zle.
Z rozhovoru som navyše nadobudla dojem, že slovenský vodič Vladimír je trochu autoritatívny typ človeka. Rozprával mi aj o svojom synovi, ktorý chce ísť pracovať do zahraničia. On mu vraj povedal: „Nie, tu máš plat 2 300 eur, nikam nepôjdeš.“ Povedala som mu, že podľa mňa nie je správne synovi niečo prikazovať. Veď práve v zahraničí sa môže naučiť jazyk, získať nové skúsenosti a po návrate mať ešte lepšie pracovné možnosti aj na Slovensku.
On mi však oponoval, že jeho syn zmaturoval, mal dobrú známku z angličtiny a podobne. Zostala som trochu prekvapená. Veď dospelý človek by mal mať právo rozhodovať o svojom živote, aj keď s jeho rozhodnutím rodič nesúhlasí. Rodič môže poradiť, vyjadriť obavy či ponúknuť svoj pohľad, ale napokon by mal nechať syna, aby si vybral vlastnú cestu.
Pritom ja sama som živým príkladom toho, že jazyk sa človek nenaučí poriadne iba sedením v školskej lavici. Ja hovorím plynule po nemecky aj po anglicky, ale keby som sa mala spoliehať len na to, čo som sa naučila v škole, dnes by som ani jeden z týchto jazykov neovládala na takej úrovni ako teraz.
Nemčinu používam každý deň v práci, kde komunikujem s Nemcami a angličtinu som využívala aj v predchádzajúcich zamestnaniach v kanceláriách v UK. Práve každodenný kontakt s jazykom, reálna komunikácia a nutnosť dohovoriť sa ma posunuli najďalej.
Preto mi príde zvláštne, keď niekto tvrdí, že človek má zostať tam, kde je, len preto, že už má dobrý plat alebo absolvoval školu. Veď práve pobyt v zahraničí a každodenný kontakt s cudzím jazykom môžu človeku otvoriť nové možnosti. A to platí nielen pre syna pána Vladimíra, ale aj pre ľudí, ktorí prichádzajú na Slovensko a učia sa po slovensky.
Jazyk sa najlepšie učíme tým, že ho používame. A človek sa najviac posúva vtedy, keď dostane príležitosť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
Toto je moja vlastná skúsenosť, so štylistikou a gramatikou mi pomohla AI.