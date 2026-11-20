Je to len iný pohľad na vec, možno trochu menej zaujatý a viac zohľadňujúci rôzne životné situácie a okolnosti. Myslím si totiž, že nie všetky príbehy sú rovnaké a že nie vždy poznáme všetky súvislosti. A skôr než začneme niekoho odsudzovať, možno by sme sa mali pokúsiť trochu viac premýšľať a menej reagovať pod vplyvom emócií.
Nedávno som videla veľmi emotívny príspevok jednej ženy o tom, aké dokážu byť ženy zlé, keď vstupujú do vzťahov so ženatými mužmi a rozbíjajú manželstvá.
Rozumiem tomu, že nevera dokáže človeku veľmi ublížiť. Napriek tomu si myslím, že pri podobných témach by sme mali trochu spomaliť a zamyslieť sa nad tým, čo vlastne posudzujeme.
Pod označením nevera alebo rozbíjanie manželstva sa totiž môže skrývať niekoľko úplne odlišných životných situácií.
Prvý prípad: Muž, ktorý chce mať manželku aj milenky
Muž žije so svojou manželkou, nechce ju opustiť, ale zároveň vyhľadáva sexuálne dobrodružstvá s inými ženami. Manželku vedome klame a tá o jeho dvojakom živote často ani netuší.
Tu považujem jeho konanie za nečestné. Je to porušovanie dôvery a rešpektu voči partnerke. Ak sa niekto rozhodne žiť takýmto spôsobom, mal by byť aspoň úprimný a neudržiavať druhého človeka v klamstve. Aby sa aj podvádzaný partner vedel podľa toho zariadiť.
Ako konkrétny medializovaný príklad môžeme spomenúť príbeh Zuzany Belohorcovej a Vlastu Hájeka.
Zuzana otvorene rozprávala o tom, aké bolestivé bolo zistenie, že o manželovej nevere vedelo alebo aspoň tušilo množstvo ľudí v jej okolí, zatiaľ čo ona sama o ničom nevedela. Ako sama povedala, vedel to celý ostrov, len ona nie.
Opisovala aj to, aké náročné obdobie prežívala. Bola na dne, situácia ju veľmi zasiahla a prejavila sa aj na jej fyzickom stave.
Po rozpade manželstva Vlasta Hájek verejne predstavil svoju novú partnerku Aleksandru Kango, ktorá bola už predtým spájaná s krachom jeho manželstva.
Zuzana sa postupne dokázala postaviť na nohy a začať novú životnú etapu. Dnes sa venuje svojim deťom, práci a vlastnému životu.
Niektorí muži, žiaľ, takto fungujú. To však neznamená, že takéto správanie treba ospravedlňovať.
Druhý prípad: Muž sa zamiluje do inej ženy a rozhodne sa ukončiť manželstvo
Predstavme si, že muž po rokoch manželstva stretne niekoho iného, zamiluje sa a rozhodne sa odísť. Možno majú s manželkou deti, spoločnú domácnosť a za sebou mnoho rokov spoločného života.
Jeho rozhodnutie môže spôsobiť veľkú bolesť. Najmä deťom, ktoré sa musia vyrovnať so zmenou rodinného prostredia.
Ale znamená to, že človek stráca právo na nový život? Že musí zostať v manželstve len preto, aby nikoho nesklamal alebo nezranil?
Aj muž je človek. Má svoje emócie, túžby a právo rozhodovať o svojom živote. To však neznamená, že nemá zodpovednosť za spôsob, akým svoje rozhodnutie uskutoční, ani za svoje deti.
Ako príklady z verejného života môžeme spomenúť príbeh Patrika Švajdu a Zlatice Puškárovej či bývalého popradského primátora Antona Danka.
Samozrejme, nepoznáme všetky súkromné okolnosti ich vzťahov. Práve preto by som bola opatrná s jednoznačnými súdmi.
Môžeme nesúhlasiť s tým, ako niekto postupoval, a zároveň uznať jeho právo ukončiť vzťah, v ktorom už nechce pokračovať.
Tretí prípad: Vzťah sa už fakticky skončil, ale ešte nie je formálne uzavretý
Dvaja ľudia už spolu nežijú partnerským životom. Ich vzťah sa skončil, hoci ešte nemajú všetko právne alebo formálne doriešené. Jeden z nich začne nový vzťah.
Je to automaticky nevera? Musíme takého človeka označiť za niekoho, kto rozbíja vzťah?
Ako príklad môžeme uviesť Patrika Rytmusa Vrbovského, Daru Rolins a Jasminu Alagič.
Rytmus a Dara oznámili rozchod verejnosti v marci 2018. Následne sa prevalil jeho nový vzťah s Jasminou. Rytmus neskôr vysvetľoval, že s Darou boli rozídení už niekoľko mesiacov pred verejným oznámením.
Aj tu teda záleží na okolnostiach, ktoré verejnosť nemusí poznať.
Tieto tri situácie sú podľa mňa rozdielne. A predsa sa pri nich môžeme stretnúť s rovnakým odsudzovaním.
Myslím si, že by sme mali rozlišovať medzi pochopením a ospravedlňovaním. Pochopiť niečie konanie neznamená schvaľovať ho. A súcitiť s jedným človekom neznamená automaticky nenávidieť druhého.
Navyše, keď počúvame iba jednu stranu príbehu, nemusíme poznať všetky okolnosti. Nevieme, čo sa vo vzťahu odohrávalo, aké boli vzájomné vzťahy a aké rozhodnutia urobili jednotliví ľudia.
Samozrejme, existujú situácie, v ktorých je správanie človeka jednoznačne kruté, manipulatívne alebo násilné. Ani tam nie je potrebné relativizovať zodpovednosť.
Naozaj sa z milenky nikdy nestane manželka?
Pri čítaní diskusií o nevere som si všimla aj ďalšie veľmi časté tvrdenie. Mnohé ženy písali, že z milenky sa nikdy nestane manželka. S týmto tvrdením by som však bola opatrná. Slovo „nikdy“ je podľa mňa príliš kategorické. Áno, pomerne často sa stáva, že muž s milenkou síce nadviaže vzťah, ale nakoniec sa nikdy nestane jeho oficiálnou partnerkou. To však neznamená, že je to pravidlo, ktoré funguje bez výnimiek.
Objavovali sa aj komentáre v zmysle, že z milenky sa manželka stane vtedy, keď žena svojho muža jednoducho „kopne do zadku“. Ani to však neplatí vždy. Každý vzťah má svoj vlastný príbeh a nedá sa zovšeobecniť na jednu univerzálnu poučku.
Ako príklad môžeme uviesť Zlaticu Puškárovú a Patrika Švajdu. Ich vzťah sa začal v čase, keď bol Patrik ešte ženatý. Neskôr sa rozviedol, so Zlaticou zostali spolu, vychovali deti a v roku 2015 sa zosobášili. Ich príbeh teda ukazuje, že z mimomanželského vzťahu sa môže stať dlhodobé partnerstvo a manželstvo.
Podviedol raz, podvedie znova?
Ďalším častým názorom je, že ak muž opustí svoju manželku kvôli inej žene, skôr či neskôr opustí aj ju. Samozrejme, aj to sa môže stať. Niektoré vzťahy vzniknuté za takýchto okolností sa naozaj rozpadnú. Ale tvrdiť, že sa to musí stať v každom prípade, by bolo rovnako jednostranné.
Aj tu môžeme uviesť príklad Zlatice Puškárovej a Patrika Švajdu. Ich vzťah trvá už dlhé roky, takže tento príbeh ukazuje, že muž nemusí automaticky opustiť aj svoju ďalšiu partnerku.
Myslím si, že práve tu sa prejavuje naša tendencia pozerať sa na podobné príbehy cez vlastné skúsenosti, sklamania a emócie. Ak niekto zažil neveru alebo opustenie, môže mať prirodzene pocit, že všetky takéto príbehy sa musia skončiť rovnako. Lenže naše skúsenosti, akokoľvek silné, ešte nie sú univerzálnym pravidlom.
A čo prezrádzajú naše vlastné reakcie?
Ešte jedna vec ma pri podobných diskusiách zaráža. Niektoré komentáre sú plné takej zlosti a zatrpknutosti, až sa človek musí zamyslieť nad tým, čo sa v nás vlastne odohráva.
Niekto napíše: „Verím, že sa jej to vráti.“
Iný: „Dúfam, že sa im nový vzťah do roka rozpadne.“
Alebo: „Verím, že nikdy nebude šťastný.“
Rozumiem tomu, že človek, ktorý bol podvedený alebo opustený, môže prežívať obrovskú bolesť. Rozumiem aj hnevu a sklamaniu.
Ale je rozdiel medzi tým, keď nesúhlasíme s niečím konaním, a tým, keď niekomu želáme nešťastie.
Niekedy sa dokonca pristihnem pri otázke, či si uvedomujeme, čo o nás prezrádzajú takéto želania.
Ak niekomu dokážeme priať rozpad vzťahu, nešťastie a utrpenie len preto, že nesúhlasíme s jeho rozhodnutím, možno by sme sa mali na chvíľu zastaviť a pozrieť sa aj sami na seba.
Možno by sme sa mali pýtať nielen na to, prečo niekto odišiel zo vzťahu, ale aj na to, akým človekom sa stávame, keď reagujeme na bolesť, sklamanie alebo nesúhlas.
Veď osobný rozvoj by nemal byť iba o tom, ako sa správajú ostatní. Mal by byť predovšetkým aj o našej vlastnej schopnosti pracovať s emóciami, hnevom a sklamaním.
Nemusíme každému priať šťastie. Nemusíme každého chápať ani s každým súhlasiť. Ale nemusíme mu ani priať nešťastie.
Na záver
Prečo máme takú potrebu robiť z ľudí príšery? Prečo niekedy stačí jeden príbeh a už vieme, kto je sviňa, kto je obeť a kto si zaslúži odsúdenie?
A čo nám vlastne prináša vzájomné utvrdzovanie sa v tom, že muži sú svine alebo že niektoré ženy sú bezcharakterné? Posunie nás to niekam? Pomôže nám to lepšie rozumieť vzťahom, vlastným rozhodnutiam a hraniciam?
Možno by sme namiesto hľadania vinníkov mohli viac premýšľať o zodpovednosti, úprimnosti, rešpekte a schopnosti robiť vlastné rozhodnutia.
Nie všetko, čomu rozumieme, musíme schvaľovať. A nie každého, s kým nesúhlasíme, musíme odsúdiť ako človeka.